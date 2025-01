Dănuț Lupu a evoluat timp de jumătate de sezon în Italia la Brescia, timp în care a trecut printr-o transformare la nivel fizic. Acesta a dezvăluit cum s-a întâmplat totul în direct în studioul FANATIK SUPERLIGA.

Fotografia surpriză în care Dănuț Lupu era „L”, nu „Big L”. „Aveam 81 de kilograme, veneam de la Brescia”

Brescia este una dintre echipele pentru care a evoluat Dănuț Lupu. Acesta a jucat timp de 6 luni pentru formația din Italia, sub comanda lui Mircea Lucescu, iar în acea perioadă a trecut printr-o adevărată transformare din punct de vedere fizic.

Acesta a povestit că a slăbit mai bine de 13 kilograme într-o singură lună de la sosirea la Brescia și că a avut un regim alimentar strict pentru a putea ajunge la o formă fizică de zile mari.

„E o poză când am venit de la Brescia. Când m-am dus la Brescia în 1995, am intrat în vestiar și au început ăia să râdă, au zis: ‘Nea Mircea, ne-ai luat bodyguard?’. Aveam 94 de kilograme când m-am dus, asta e o poză făcută la Cluj, am făcut noi un turneu atunci cu Brescia, nu-mi mai aduc bine aminte.

Ăsta e costumul pe care îl aveam la club, la Brescia. Aici aveam 81 de kilograme. Știi în cât timp am slăbit? Într-o lună. O lună de zile nu am mâncat decât țelină, conopidă și morcov fiert. Ăia mâncau numai paste și eu nimic.

Te miști altfel, dar în schimb aici după ce am slăbit mi-au trebuit vreo două luni, alergam ca nebunul nu aveam probleme, dar când ajungea mingea la mine nu mai eram lucid, nu mai știam cum să scap de ea. Zici că venea bomba atomică la mine”, a declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu a primit Premiul Legendei la Super Gala Fanatik 2024: ”Sunt puțin emotiv, dar îmi trece”

Dănuț Lupu a fost recompensat la SUPER GALA FANATIK 2024. Fostul internațional român și unul dintre analiștii FANATIK a a primit Premiul Legendei și a fost vizibil emoționat în momentul în care a fost invitat pe scenă de Horia Ivanovici.

Fostul mare fotbalist, care nu a ascuns niciodată faptul că Mircea Lucescu i-a fost ca un tată, a surprins la FANATIK SUPERLIGA când .

„Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc FANATIK. Mulțumesc tuturor antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul anilor, mulțumesc nea Mircea (n.r. – Mircea Lucescu). Sunt puțin emotiv, dar îmi trece. Mulțumesc și familiei. Sărbători fericite și tot ce vă doriți”, a declarat Lupu, la SUPER GALA FANATIK 2024.