Cum a fost fotografiată o chelneriță! Gestul pe care l-a făcut tânăra i-a schimbat definitiv viața

Evoni Williams are numai 18 ani și locuiește în micuțul orășel La Marque din statul Texas. Încă elevă, aceasta a înțeles destul de repede că pentru a face rost de bani trebuie să se angajeze. Așa că, în puținul ei timp liber, adolescenta a muncit la Waffle House, un restaurant unde spera să strângă o sumă suficientă pentru a-și continua studiile.

Avea planuri mari și visa să meargă la facultate. În ciuda unor rezultate bune în liceu, tânăra spera să ajungă și la o condiție financiară ceva mai bună pentru a fi acceptată la un colegiu.

Cum a fost surprinsă de o cameră de supraveghere o chelneriță din SUA!

Și viața avea să i se schimbe pentru totdeauna când un client al restaurantului, Adrian Charpentier, în vârstă de 78 de ani a solicitat-o pentru un gest care a făcut înconjurul lumii destul de repede.

Bătrânul are nevoie de oxigen suplimentar și nu prea mai poate să-și folosească mâinile. Drept pentru care a chemat-o pe Evoni la el și a rugat-o dacă poate să-i taie și lui bucata de carne din farfurie.

Fără să ezite o clipă, fără să stea deloc pe gânduri, tânăra a întrerupt tot ce făcea și cu mare drag a început să-i taie friptura acestuia.

„Mi-a spus că mâinile lui nu funcționează prea bine. Avea nevoie de mine să-i tai mâncarea și am făcut-o. Nu e nimic prea mult, nu cred că a fost un mare gest”, a explicat tânăra. Și, probabil că așa s-ar fi și întâmplat dacă în acel moment o altă clientă nu ar fi văzut totul.

„S-a oprit din tot ce avea de făcut și vă asigur că nu ducea lipsă de sarcini în acel moment. Era atât de aglomerat și totuși s-a oprit, și-a făcut puțin timp să-l întrebe pe nătrân dacă are nevoie de ajutor și chiar ea a fost cea care i-a tăiat friptura. Asta a însemnat ceva pentru mine”, a zis Laura Wolf, clientă a .

Cum a devenit imaginea virală în mediul online

Chiar ea a fost cea care a fotografiat momentul și a distribuit imaginea pe Facebook. „Dacă am putea fi cu toții ca această chelneriță și să ne dăm timp să oferim o mână de ajutor…” , a notat în dreptul pozei.

Și nu a mai durat mult până când imaginea a ajuns chiar la bătrânul Charpentier. „Cineva mi-a spus câteva zile mai târziu că sunt foarte popular pentru că m-au pus pe Facebook”, și-a amintit el.

Postarea a devenit virală cu aproape 50.000 de distribuiri. Cu toate acestea, nimeni nu și-ar fi putut imagina ce s-a întâmplat în continuare.

Vorbim despre lumini, camere de luat vederi și puhoi de jurnaliști care și-au îndreptat atenția asupra pentru a-i mulțumi și a o surprinde pe Evoni Williams, tânăra care a arătat tuturor că un simplu gest poate schimba lumea.

Cum i s-a schimbat viața tinerei

Când lumea i-a aflat povestea, Williams a primit o bursă de 16.000 de dolari de la Texas Southern University. O sumă uriașă, o sumă la care aproape că îi era imposibil să ajungă. Mai mult decât atât, primarul orașului a decis să declare sărbătoare „Ziua lui Evani ‘Nini’ Williams”, o zi în care oamenii trebuie să-și aducă aminte să fie buni unii cu ceilalți, să se ajute, să zâmbească.

„Sunt doar recunoscătoare că am văzut acest act de bunătate și grijă la începutul unei zilei, în timp ce totul în această lume pare atât de negativ”, a mai spus și Laura Wolf. „Nu uitați, vă rog. Dacă am putea fi cu toții ca această chelneriță și să ne luăm timp să oferim o mână de ajutor”, a continuat femeia.

„De câte ori am fost prinși cu alte treburi, de câte ori poate am căutat o modalitate prin care să îi putem ajuta pe alții, dar nu am găsit momentul potrivit, locul potrivit?

Mi-ar plăcea ca toți să privim lucrurile așa cum a făcut-o această tânără. Pentru că, în cele din urmă, discutăm despre încă un copil”, a notat și primarul orașului.