Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv

Gigi Becali s-a dovedit de-a lungul timpului a fi un patron care apreciază performanța. După o calificare în grupele UEFA Champions League, patronul FCSB a oferit ceasuri cadou în valoare de 200.000 de euro. Cum arată o astfel de bijuterie.

Cum arată ceasul pe care Gigi Becali l-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB

După sezonul 2005/2006, în care Steaua a ajuns în semifinalele Cupei UEFA, echipa a cunoscut două calificări consecutive în grupele UEFA Champions League.

Prima a avut loc în sezonul 2006/2007, când . Performanța s-a repetat în sezonul următor, când Steaua trecea de BATE Borisov și ajungea în grupele Ligii Campionilor.

În semn de mulțumire, Gigi Becali a cumpărat 47 de ceasuri Cartier, în valoare totală de 200.000 de euro, iar fiecare membru al echipei a primit câte unul.

Modelul Cartier Roadster oferit de Gigi Becali este personalizat, iar pe spatele ceasului este inscripționat „F.C. Steaua – UCL 2007”. Totodată, numărul fiecărui fotbalist este gravat, în cazul lui Vali Badea fiind vorba despre numărul „9”. O astfel de bijuterie este estimată la 4.000 de euro.

Cum au primit jucătorii de la FCSB cadoul de la Gigi Becali

Vali Badea a povestit pentru FANATIK faptul că ceasurile au fost achiziționate de Gigi Becali în urma unui pariu avut cu Rică Neaga. Bijuteriile au fost aduse în vestiar de Marius Ianuli, patronul FCSB fiind o prezență rară printre jucători.

Deși în trecut s-a vorbit despre faptul că Vali Badea a vândut modelul Cartier Roadster primit cadou de la Gigi Becali, acest lucru nu este adevărat. Fostul atacant a transmis că bijuteria îi aduce aminte de o perioadă foarte frumoasă din cariera sa și nu va fi vândută niciodată.

„Rică ar fi făcut un pariu cu Gigi Becali, dar nu vreau să greșesc. Rică Neaga, după calificarea cu BATE Borisov, a arătat ceasul după ce a marcat. I-a arătat ceasul lui Gigi Becali. Eu cred că au vorbit înainte.

Eu am fost accidentat în perioada aceea, după ce am avut un accident cu mașina. Nu am jucat mult atunci. Gigi Becali nu venea la vestiare nici pe atunci, nu cred că l-am văzut de mai mult de patru sau cinci ori în perioada în care am fost la Steaua.

Ceasurile au fost aduse de Mache (n.r. – Marius Ianuli). Eu făceam pregătirea separat, eram după accident. Toți fotbaliștii din lot au primit câte un ceas. Modelul Cartier este făcut la comandă, are numărul fiecărui fotbalist pe spate și este imprimat cu Steaua, Gigi Becali și UCL 2007.

Nu am reacționat în vreun fel când s-a scris că mi-am vândut ceasul. Nu m-a deranjat, eu știam că nu este adevărat. Ceasul care a fost pus în știre avea inițialele V.B., însă cele pe care le-am primit noi aveau trecute doar numerele fotbaliștilor de pe tricou. Vreau să spun că nu am vândut și nu o să vând acest ceas niciodată! Nu mi-am mai luat niciun ceas de atunci. Am vrut să păstrez amintirea de la Steaua”, a declarat Vali Badea pentru FANATIK.

Proiect fabulos făcut de Vali Badea în Alexandria

După retragerea din fotbalul profesionist, Vali Badea și-a investit resursele și timpul într-o academie de fotbal, numită „Young Steaua Alexandria”, care are peste 350 de copii. Suma cheltuită de fostul atacant se ridică la 300.000 de euro, iar proiectul se anunță a fi unul fără precedent în județul Teleorman

„Eu sper ca la sfârșitul lunii să mă pot apuca de infrastructură, de partea de terasament. Cam în trei luni sper să dau drumul la terenuri: două de 40×20 și unul de 60×40. Toate vor avea nocturnă.

Investiția ajunge cam la 300.000 de euro, pentru prima parte pe care vreau să o fac. Mai este un proiect cu un teren mare și vestiare. Este o clădire P+22, cu 22 de camere de hotel, în care să cazez copiii. Este un proiect pe care îl visez de foarte mulți ani și, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să îl duc la capăt.

Au fost sacrificii, însă este o dorință, o pasiune, o nebunie de-a mea! Vreau să ofer condiții copiilor din Teleorman. Ei chiar merită! De când am făcut clubul, nu am făcut altceva decât să investesc în infrastructură. Multă lume îmi spune, iar eu sunt de aceeași părere, că nu a existat niciodată un club de fotbal la nivel de copii și juniori ca acesta în Teleorman.

Avem șase microbuze pe care le-am cumpărat din banii primiți de la primărie și Consiliul Județean. Am depus un dosar pentru un concurs de proiecte și am investit ca să putem aduce copiii la antrenament. Avem peste 350 de copii în momentul de față.

Banii pe care i-am accesat prin concursul de proiecte i-am investit în microbuze. Cert este că nu mă opresc aici! În schimb, proiectul cu baza sportivă a fost finanțat doar din bani proprii, nu am fost ajutat!”, a transmis Vali Badea, vizibil mândru de proiectul realizat.

Steaua 2006 versus FCSB 2026, visul lui Vali Badea la inaugurarea stadionului din Alexandria

Pe lângă proiectul de suflet al lui Vali Badea, orașul Alexandria va inaugura noul stadion în vara acestui an. Fostul atacant al roș-albaștrilor speră că va putea aduce actuala echipă de la FCSB atunci când va fi gata noua arenă din Teleorman și că va putea organiza un meci amical. Î .

„O să fie și gata stadionul din Alexandria. Ar fi ideal pentru noi să terminăm baza, să avem și stadionul nou. Se poate face un proiect mare pentru Alexandria și Teleorman.

Toți foștii mei colegi vor veni când va fi gata stadionul în Alexandria! Vom organiza la fel cum a făcut-o Goian la Suceava. Acolo am fost aproape toți din generația noastră.

Eu mi-aș dori să fac un meci pe stadion între generația noastră și actuala echipă de la FCSB, dacă se va putea. Acesta ar fi visul meu, să joace FCSB cu generația 2006-2007. Sunt convins că va veni și Cosmin Olăroiu dacă se va face acest meci”, a încheiat Vali Badea.

Proiectul lui Vali Badea se va întinde pe o suprafață de 22.800 mp, iar toate terenurile vor fi sintetice. Baza sportivă va fi ridicată pe șoseaua Cernetu, la ieșire din Alexandria. Iată detaliile tehnice ale complexului făcut de fostul atacant: