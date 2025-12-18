Sport

Fotografie de colecție cu frații Ioan și Victor Becali. Cum arătau celebrii impresari în urmă cu aproape 50 de ani

La Giovanni Show, Ioan Becali a prezentat o fotografie de colecție în care apare alături de fratele său Victor, în urmă cu aproape o jumătate de secol.
Andrei David
18.12.2025 | 21:50
Cum arătau Giovanni și Victor Becali tineri se poate observa într-o fotografie de colecție, din urmă cu aproape 50 de ani, difuzată la Giovanni Show. Iar agentul de jucători a acceptat să dezvăluie povestea din spatele acelei poze de colecție.

Fotografie nemaivăzută cu Giovanni și Victor Becali tineri

„Mai purtam și papion. Victor, uite, un copil. Avea 19-20 de ani. Victor e lângă mine. Și imediat lângă Victor, e cumnatul lui Gigi. E văr cu mine… Eram la un Revelion”, a mărturisit Ioan Becali la Giovanni Show.

Pornind de la fotografia respectivă, Ioan Becali a alunecat pe drumul amintirilor. A depănat amintiri cu fratele Victor și vărul Gigi și a explicat și obiceiurile din familiile de machedoni

„Eu sunt cu nouă ani și jumătate mai mare decât Victor. Și Victor, și Gigi au avut dragoste și respect pentru mine. Pentru că una sunt banii și alta e respectul pentru cel mare. La fel erau și părinții noștri. Erau patru frați, tatăl lui Gigi era cel mai mare, iar eu îi spuneam tata-mare. Cum fata lui Victor mie îmi spune tata-mare, că sunt fratele mai mare. Așa e la noi, tata mai mare, tatăl meu și tatăl mai mare. 

Prin anii 1986-1987, și Gigi, și Victor dădeau semne că vor să vină afară. Și le-am zis ‘Bă, dacă veniți voi, mă întorc eu! Cum lăsați voi părinții singuri?’. La noi nu se lasă niciodată. Mai ales că mai aveam o soră, Victor era singurul bărbat. Dincolo, la fel, două surori și Gigi era singurul bărbat… La noi, nu se lasă părinții!”, a mărturisit Giovanni Becali.

Giovanni Becali n-a anticipat ascensiunea vărului Gigi

În continuare, Ioan Becali și-a amintit de startul în afaceri al lui Gigi Becali și a recunoscut că nu i-a prevăzut succesul. Mai mult, a apreciat viziunea lui Gigi Becali de a investi în terenuri, afacere care avea să-i aducă și avere, și celebritate.

„N-am simțit că Gigi va ajunge așa mare. Dacă știam ce o să facă Gigi, îi dădeam banii lui. Eu aveam bani înainte ca Gigi să ia terenurile. Și Gigi mi-a zis ‘Giovanni, dă-mi banii să-i bag în pământuri’. ‘Du-te, mă, de aici! Cum să îți dau bani să-i bagi în pământ?’. Datorită pământurilor s-a ajuns aici. 

Giovanni l-a refuzat pe Gigi Becali când a preluat Steaua

A fost vizionar, supervizionar. Și toată afacerea asta a început-o cu tata. Asta mi-a zis-o el când a murit tata. A ținut foarte mult la tata și eu la taică-su. Așa suntem noi, suntem uniți.

Acum, tot fotbalul se învârte în jurul lui Gigi. Nu credeam, dar totul vine de la terenuri. Și culmea că m-a și întrebat ‘Giovanni, vreau să iau Steaua, vrei să intri cu mine?’. Și i-am spus ‘Gigi, eu nu bag bani ca să pierd’. De două ori l-am refuzat, nu i-am dat bani să bage în terenuri și nu am acceptat să cumpărăm Steaua, a povestit Ioan Becali la Giovanni Show.

Cum arătau Ioan și Victor Becali în urmă cu aproape 50 de ani

