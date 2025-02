Răzvan Lucescu, actualul antrenor al celor de la PAOK Salonic, împlinește pe 17 februarie 2025 vârsta de 56 de ani. Horia Ivanovici și invitații săi i-au adus cele mai calde urări și au prezentat telespectatorilor o fotografie emblematică, în care Răzvan, aflat la o vârstă fragedă, este surprins alături de legendarul său tată.

Fotografie de colecție cu Răzvan Lucescu, alături de tatăl său, în ziua în care împlinește 56 de ani. „Era puțin supărat și atunci!”

Tehnicianul lui PAOK Salonic împlinește luni, 17 februarie 2025, vârsta de 56 de ani. La emisiunea FANATIK SUPERLIGA, antrenorul cu cele mai mari realizări în fotbalul din Grecia a fost celebrat într-un mod inedit.

Moderatorul și jurnalistul Horia Ivanovici a prezentat o fotografie fabuloasă cu Răzvan Lucescu la doar 3 ani, ținut de mână de tatăl său, nimeni altul decât marele Mircea Lucescu.

Vivi Răchită, unul dintre invitații emisiunii, a glumit pe seama imaginii și a remarcat faptul că Lucescu Jr, , avea o expresie a feței similară cu cea din prezent.

“Tot supărat era! (n.r. – râde) N-ați găsit și voi o poză când e zâmbitor? El le are pe astea cu Steaua. În ’97 când era la Sportul și am făcut noi 1-1, ei au luat steagul, s-au bucurat și pe urmă noi am câștigat acasă și Rapidul s-a dus la Craiova, au făcut 2-2 și tot noi am câștigat campionatul!

Eu cred că Răzvan s-a uitat la emisiunea ta cu Șumi și a picat pe tânjală! Când a zis Șumi că-i bate PAOK dimineața, la prânz și seara! (n.r. – râde)”, a spus fostul mare jucător al Petrolului Ploiești și al Stelei.

Răzvan Lucescu vrea să o elimine pe FCSB din competiția europeană

Cei de la PAOK au un singur obiectiv, acela de a se califica în primăvara europeană. Grecii lui Răzvan Lucescu merg la București joi seară pentru a se impune în fața campioanei României.

În campionatul elen, , Lamia. Scorul final a fost 7-0 pentru PAOK, care va sosi pe Arena Națională cu moralul ridicat.

Confruntarea dintre FCSB și PAOK din returul play-off-ului pentru optimile UEFA Europa League va avea loc joi, 20 februarie, de la ora 19:45. Fanii roș-albaștri sunt așteptați să ia cu asalt din nou cel mai mare stadion al țării, pentru un duel decisiv.

