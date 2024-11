Fotomodelul celebru care a murit la doar 46 de ani. „Tocmai se căsătorise”

Fotomodelul britanic, celebru în toată lumea, care a murit la vârsta de 46 de ani. Avea planuri mari și abia ce se căsătoriseră, însă și-a găsit sfârșitul în timp ce se afla în Grecia, după cum a dezvăluit fostul său agent.

Un model celebru a murit. Avea 46 de ani

Georgina Cooper, fotomodel britanic, a murit la vârsta de 46 de ani. În urmă cu doar câteva luni, ea se căsătoriseră cu alesul inimii sale. În prezent, s-ar fi aflat pe insula Kos din Grecia.

Visa să ajungă acolo cu proaspătul său soț, însă, încă din se simțea rău. a fost făcut de Dean Goodman, fostul agent al fotomodelului.

„A iubit Grecia și mi-a spus că se va întoarce cu noul ei soț – dar ea a murit în mod tragic acolo în urmă cu două săptămâni. Georgina nu se simțea bine în timpul Covid și dezvoltase unele probleme de sănătate și intrase și ieșise din spital.

(…) Tocmai se căsătorise și aștepta cu nerăbdare viața ei. Toată lumea este devastată. Ea a fost un adevărat superstar”, a declarat fostul agent al Georginei Cooper, conform publicației

A cunoscut celebritatea alături de trupa Bon Jovi

Georgina Cooper a cunoscut celebritatea în anii 1990, atunci când a apărut în videoclipul trupei Bon Jovi. La vremea aceea, avea numai 15 ani și de-a lungul timpului, a apărut în spectacole de modă din Londra.

De asemenea, a apărut pe coperțile unor reviste cunoscute, precum US Vogue și The Face. Georgina Cooper a fost cunoscută în întreaga lume sub numele de „fata originală cu dinți despicați”.

„Eram atât de tânără la acea vreme, încât nu prea înțelegeam cât de influentă era munca pe care o făceam până când am îmbătrânit și oamenii mă complimentau pentru munca pe care am făcut-o împreună”, a declarat ea în documentarul lui Corinne Day Diary.

În anii 2000, după ce fiul său, Sonny, s-a născut, Georgina Cooper s-a retras din lumea modei. „Am încercat să continui să modelez, dar mi-a frânt inima când a trebuit să-l părăsesc”, a spus ea pentru The Cultural Omnivore.