Fotoreportaj de la primul meci al lui Gică Hagi în România. Roller coaster emoțional pentru „Rege” la amicalul cu Țara Galilor

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Gică Hagi s-a întors „acasă” pentru primul său meci în noul mandat de selecționer. La 25 de ani distanță de la barajul cu Slovenia, „Regele” a stat din nou pe banca stadionului „Steaua”, de această dată la amicalul România – Țara Galilor 2-1. Partida împotriva britanicilor a fost trăită la intensitate maximă de antrenorul în vârstă de 61 de ani.

România a câștigat amicalul cu Țara Galilor. Filmul primului meci al lui Gică Hagi „acasă”

Gică Hagi a terminat cu bine prima acțiune din noul său mandat de selecționer. naționala „Regelui” s-a impus în cel de . FANATIK vă prezintă cele mai tari imagini de la revenirea lui Hagi „acasă”, pe stadionul „Steaua”, unde a trăit atât succese, cât și mari dezamăgiri.

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Revenit în Ghencea ca selecționer la 25 de ani distanță de la barajul de calificare la CM 2002, cu pierdut de „tricolori” în fața Sloveniei, Gică Hagi a avut emoții încă de la încălzire. „Regele” a ieșit pe gazon să își supravegheze fotbaliștii, dar tensiunea se putea citi pe chipul său.

La imn, cu mâna la inimă, ca în perioada în care era căpitan

Emoțiile lui Hagi au continuat la intonarea imnului „Deșteaptă-te, române!”, care a fost interpretat de tenorul ploieștean Cezar Ouatu. „Regele” a stat cu mâna la inimă, un gest pe care l-a făcut celebru încă din perioada în care era fotbalist și era căpitanul echipei naționale a României. De atunci, indiferent de context, majoritatea românilor duc mâna la inimă în momentul în care este intonat imnul de stat al țării noastre.

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Hagi s-a dezlănțuit la pauză și a țipat la Jerry Gane

„Secunzii” lui Hagi au fost ținuți în priză de selecționer pe tot parcursul meciului amical cu Țara Galilor. Emoțiile lui Gică au început să se risipească după fluierul de start al arbitrului, când s-a transformat într-un vulcan la marginea terenului. Hagi a țipat la Jerry Gane chiar și la pauză, atunci când tabela de marcaj a stadionului „Steaua” arăta scorul de 0-0. „Să paseze! Să paseze!”, a urlat Gică la colaboratorul său.

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Hagi a „înnebunit” la golul galezilor

După pauză, Gică Hagi a introdus nu mai puțin de 5 fotbaliști noi, iar strategia sa a dat roade. Florinel Coman a finalizat cu sânge rece și a deschis scorul după o acțiune la care au mai contribuit Andrei Borza și Darius Olaru. Avantajul „tricolorilor” a durat doar 11 minute. Selecționata lui Craig Bellamy a egalat prin Brooks, chiar când selecționerul nostru se pregătea să facă alte schimbări.

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pentru că jucătorii nu au fost gata mai repede. Cel întârziat a fost Andrei Coubiș, care a intrat pe post de „închizător” în locul lui Tudor Băluță. Tot atunci aveau să intre și Cîrjan, în locul lui Olaru, Drăguș, în locul lui Louis Munteanu, și Mihai Popescu, în locul lui Matei Ilie.

S-a dus direct la vestiare după fluierul final

Dacă pe parcursul întregului meci amical a urmărit fiecare fază cu intensitate, trăind meciul de pe margine cu aceeași pasiune care l-a consacrat de-a lungul carierei, gesticulând, oferind indicații și reacționând la fiecare moment important, odată cu ultimul fluier, Gică Hagi a ales să facă pasul în spate. „Regele” a ieșit din lumina reflectoarelor și s-a dus direct la vestiare, lăsându-i pe fotbaliști să se bucure de victoria cu Țarga Galilor și să sărbătorească alături de fanii care i-au susținut pe tot parcursul meciului.

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