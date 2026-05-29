Fotoreportaj de la un meci istoric Dinamo – FCSB, pentru Europa. Cele mai tari imagini din marele derby

FCSB a reușit să obțină calificarea în preliminariile Conference League după ce a învins-o pe Dinamo cu 2-1 în finala barajului. FANATIK vă prezintă cele mai tari imagini de la derby-ul tensionat din capitală, atât din tribunele arenei, cât și de pe gazon, prin imaginile realizate de cei doi fotoreporteri FANATIK aflaţi pe „Arcul de Triumf”, Bogdan Buda şi Renato Anghelescu.

FCSB a învins-o pe Dinamo și și-a salvat sezonul. Filmul zilei incredibile

Fanii FCSB-ului au rămas alături de echipă chiar și după sezonul dificil prin care a trecut gruparea „roș-albastră”. Suporterii din Peluza Nord au întâmpinat autocarul favoriților în drum spre stadionul „Arcul de Triumf” înainte de cel mai important meci din actuala stagiune, derby-ul prin care fosta campioană avea să își salveze sezonul.

George Pușcaș, marele absent

Dinamo a primit o lovitură dură chiar în ziua meciului cu FCSB. George Pușcaș, care urma să facă parte din primul 11 al lui Zeljko Kopic, nu a făcut parte nici măcar din lotul pentru derby. Atacantul a făcut deplasarea la stadion alături de coechipieri, însă nu a putut juca din cauza unei probleme medicale. După sosirea la arenă, „vârful” le-a explicat fanilor că nu poate juca, afirmând că are dureri la picior. Din acest motiv, „câinii” au încercat o mutare neașteptată: , care se afla la Cluj, la propria nuntă. Acesta a fost trecut pe foaia de joc, însă a ratat avionul și nu a putut lua parte la meci.

FCSB, ultima șansă de a salva sezonul

FCSB a ratat calificarea în play-off pentru prima dată de la implementarea acestui format și a trecut printr-o perioadă dificilă în play-out, cu mai multe modificări pe banca tehnică. Până la urmă, gruparea „roș-albastră” s-a calificat la barajul pentru Conference League și a obținut o victorie mare contra lui FC Botoșani, 4-3, așadar a sosit cu încredere la barajul cu Dinamo.

Protestul fanilor dinamoviști continuă

Chiar și la un meci de o asemenea importanță contra marii rivale, ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan au decis să își continue protestul la adresa conducerii, din cauza noii embleme propuse pentru viitorul clubului „roș-alb”. Așadar, aceștia nu au stat în tribune în primele 10 minute ale meciului disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Fanii din PCH urcă în tribune, FCSB marchează

. După o lovitură de colț din partea stângă, Mihai Toma a deviat mingea până la Joyskim Dawa, iar din acesta, balonul a sărit în poarta apărată de conaționalul său, Devis Epassy.

Momente incredibile după golul FCSB-ului. Un tânăr fan, evacuat de jandarmi

și au început să scandeze, „Ieși afară, javră ordinară!”. Jandarmii au intervenit şi l-au evacuat pe acesta, dar și pe mama sa, din mijlocul fanilor dinamovişti. Mai apoi, acesta a intrat în galeria FCSB-ului.

Căpitanul Darius Olaru, bandajat după un duel

Căpitanul celor de la FCSB, Darius Olaru, și-a spart arcada în prima repriză a derby-ului, în urma unui duel cu Alexandru Musi, și a evoluat până în momentul în care a fost schimbat cu un bandaj pe cap. Mijlocașul a jucat un rol important în cea mai importantă victorie pe care FCSB a obținut-o în acest sezon.

Fanii lui Dinamo fac show, iar Karamoko egalează. Banner special pentru Zeljko Kopic

Fanii lui Dinamo au făcut un spectacol pirotehnic în repriza secundă, iar francezul Mamoudou Karamoko a egalat situația pe tabelă cu un șut din careu. Suporterii „câinilor” i-au dedicat și un banner special antrenorului Zeljko Kopic, scris în croată: „Ai venit ca un străin. Și ai devenit un câine roșu pentru totdeauna. Te iubim, Zeljko”.

Ofri Arad, eroul neașteptat al FCSB-ului

După reușita lui Karamoko nu s-a mai înscris până la finalul timpului regulamentar, iar meciul a intrat în prelungiri. Cel care a dat lovitura decisivă și a salvat sezonul FCSB-ului a fost mijlocașul israelian Ofri Arad, fotbalist transferat în iarnă care a evoluat foarte puțin pentru gruparea „roș-albastră”. La final, tabela arăta 2-1, iar gruparea „roș-albastră” a ajuns la 24 de sezoane consecutive în care participă într-o cupă europeană. Victoria este o realizare uriașă și pentru antrenorul Marius Baciu, care a fost numit înainte de semifinala barajului, cu FC Botoșani.