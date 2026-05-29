Fotoreportaj de la un meci istoric Dinamo – FCSB, pentru Europa. Cele mai tari imagini din marele derby

FCSB și-a salvat sezonul după ce a învins rivala Dinamo cu 2-1 în finala barajului pentru Conference League. Cum arată cele mai tari imagini realizate de fotoreporterii FANATIK prezenți la fața locului.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș, Cristi Coste
30.05.2026 | 02:00
FCSB și-a salvat sezonul după calificarea în Conference League. FOTO: Fanatik / Bogdan Buda
FCSB a reușit să obțină calificarea în preliminariile Conference League după ce a învins-o pe Dinamo cu 2-1 în finala barajului. FANATIK vă prezintă cele mai tari imagini de la derby-ul tensionat din capitală, atât din tribunele arenei, cât și de pe gazon, prin imaginile realizate de cei doi fotoreporteri FANATIK aflaţi pe „Arcul de Triumf”, Bogdan Buda şi Renato Anghelescu.

FCSB a învins-o pe Dinamo și și-a salvat sezonul. Filmul zilei incredibile

Fanii FCSB-ului au rămas alături de echipă chiar și după sezonul dificil prin care a trecut gruparea „roș-albastră”. Suporterii din Peluza Nord au întâmpinat autocarul favoriților în drum spre stadionul „Arcul de Triumf” înainte de cel mai important meci din actuala stagiune, derby-ul prin care fosta campioană avea să își salveze sezonul.

Fanii FCSB-ului au sosit la stadion înainte de derby-ul cu Dinamo. FOTO: Fanatik / Bogdan Ciutacu

George Pușcaș, marele absent

Dinamo a primit o lovitură dură chiar în ziua meciului cu FCSB. George Pușcaș, care urma să facă parte din primul 11 al lui Zeljko Kopic, nu a făcut parte nici măcar din lotul pentru derby. Atacantul a făcut deplasarea la stadion alături de coechipieri, însă nu a putut juca din cauza unei probleme medicale. După sosirea la arenă, „vârful” le-a explicat fanilor că nu poate juca, afirmând că are dureri la picior. Din acest motiv, „câinii” au încercat o mutare neașteptată: au încercat să îl aducă la București pe Alex Pop, care se afla la Cluj, la propria nuntă. Acesta a fost trecut pe foaia de joc, însă a ratat avionul și nu a putut lua parte la meci.

George Pușcaș a sosit alături de coechipieri la meciul cu FCSB, dar nu a putut juca. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
George Pușcaș le explică fanilor de ce nu poate juca. FOTO: Fanatik / Cristi Coste

FCSB, ultima șansă de a salva sezonul

FCSB a ratat calificarea în play-off pentru prima dată de la implementarea acestui format și a trecut printr-o perioadă dificilă în play-out, cu mai multe modificări pe banca tehnică. Până la urmă, gruparea „roș-albastră” s-a calificat la barajul pentru Conference League și a obținut o victorie mare contra lui FC Botoșani, 4-3, așadar a sosit cu încredere la barajul cu Dinamo.

Jucătorii FCSB-ului au sosit la stadionul „Arcul de Triumf” înainte de baraj. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Protestul fanilor dinamoviști continuă

Chiar și la un meci de o asemenea importanță contra marii rivale, ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan au decis să își continue protestul la adresa conducerii, din cauza noii embleme propuse pentru viitorul clubului „roș-alb”. Așadar, aceștia nu au stat în tribune în primele 10 minute ale meciului disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Suporterii lui Dinamo nu au stat în tribune în primele 10 minute în semn de protest. FOTO: Fanatik / Bogdan Ciutacu

Fanii din PCH urcă în tribune, FCSB marchează

Chiar în momentele în care fanii dinamoviști urcau în tribune la finalul primelor 10 minute, cei de la FCSB au reușit să marcheze. După o lovitură de colț din partea stângă, Mihai Toma a deviat mingea până la Joyskim Dawa, iar din acesta, balonul a sărit în poarta apărată de conaționalul său, Devis Epassy.

Fanii din Peluza Cătălin Hîldan au intrat pe stadion chiar când FCSB a deschis scorul. FOTO: Fanatik / Bogdan Buda
Reușita lui Joyskim Dawa (30 de ani) a dat tonul pentru victoria FCSB-ului. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Momente incredibile după golul FCSB-ului. Un tânăr fan, evacuat de jandarmi

Un tânăr fan al FCSB-ului, aflat la tribuna 0, a sărbătorit golul înscris de Joyskim Dawa, iar suporterii dinamoviști au avut o reacție dură și au început să scandeze, „Ieși afară, javră ordinară!”. Jandarmii au intervenit şi l-au evacuat pe acesta, dar și pe mama sa, din mijlocul fanilor dinamovişti. Mai apoi, acesta a intrat în galeria FCSB-ului.

Rareș, tânărul suporter al FCSB-ului care a fost apostrofat de suporterii lui Dinamo, a mers mai apoi în galeria echipei favorite. FOTO: Fanatik / Bogdan Ciutacu
Rareș, tânărul fan al FCSB-ului care a fost apostrofat de suporterii lui Dinamo, a urmărit partea a doua a meciului în galeria FCSB-ului, alături de liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Căpitanul Darius Olaru, bandajat după un duel

Căpitanul celor de la FCSB, Darius Olaru, și-a spart arcada în prima repriză a derby-ului, în urma unui duel cu Alexandru Musi, și a evoluat până în momentul în care a fost schimbat cu un bandaj pe cap. Mijlocașul a jucat un rol important în cea mai importantă victorie pe care FCSB a obținut-o în acest sezon.

Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (28 de ani), și-a spart arcada în timpul derby-ului cu Dinamo. FOTO: Fanatik / Bogdan Buda

Fanii lui Dinamo fac show, iar Karamoko egalează. Banner special pentru Zeljko Kopic

Fanii lui Dinamo au făcut un spectacol pirotehnic în repriza secundă, iar francezul Mamoudou Karamoko a egalat situația pe tabelă cu un șut din careu. Suporterii „câinilor” i-au dedicat și un banner special antrenorului Zeljko Kopic, scris în croată: „Ai venit ca un străin. Și ai devenit un câine roșu pentru totdeauna. Te iubim, Zeljko”.

Mamoudou Karamoko a egalat pentru Dinamo în partida cu FCSB. FOTO: Fanatik / Bogdan Buda
Suporterii lui Dinamo au susținut echipa „roș-albă” la baraj. FOTO: Bogdan Buda / Fanatik
Fanii lui Dinamo i-au dedicat un banner lui Zeljko Kopic: „Ai venit ca un străin. Și ai devenit un câine roșu pentru totdeauna. Te iubim, Zeljko”. FOTO: Bogdan Buda / Fanatik

Ofri Arad, eroul neașteptat al FCSB-ului

După reușita lui Karamoko nu s-a mai înscris până la finalul timpului regulamentar, iar meciul a intrat în prelungiri. Cel care a dat lovitura decisivă și a salvat sezonul FCSB-ului a fost mijlocașul israelian Ofri Arad, fotbalist transferat în iarnă care a evoluat foarte puțin pentru gruparea „roș-albastră”. La final, tabela arăta 2-1, iar gruparea „roș-albastră” a ajuns la 24 de sezoane consecutive în care participă într-o cupă europeană. Victoria este o realizare uriașă și pentru antrenorul Marius Baciu, care a fost numit înainte de semifinala barajului, cu FC Botoșani.

Ofri Arad (27 de ani) a fost eroul FCSB-ului cu golul din prelungiri. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
Marius Baciu (51 de ani), antrenorul numit înainte de meciul cu FC Botoșani, a dus-o pe FCSB în Europa. FOTO: Fanatik / Bogdan Buda
FCSB și-a salvat sezonul după calificarea în Conference League. FOTO: Fanatik / Bogdan Buda
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
