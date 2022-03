Cum arată Fran Drescher la 65 de ani. Actrița din ”Dădaca” se menține în formă 

Ajunsă la vârsta de 65 de ani artista și-a păstrat aceleași trăsături fizice ca în urmă cu 30 de ani pe când filma pentru producția care avea să-i schimbe viața. Este în continuare frumoasă și cu un chip foarte plăcut.

Fran Drescher din serialul Dădaca e neschimbată. Cum arată actrița la 65 de ani

Fran Drescher este recunoscută pentru râsul-mitralieră și vocea nazală. Demonstrează că trecerea timpul nu a trecut peste ea, deși au trecut peste 30 de ani de la apariția serialului nu e prea schimbată.

Prezentă la un eveniment monden, ce a avut loc duminică, 27 februarie 2022, vedeta a atras toate privirile prin intermediul ținutei alese, dar și prin faptul că este într-o formă fizică de invidiat.

Actrița a pățit pe covorul roșu la cea de-a 28-a ediție SAG Awards într-o rochie neagră, tip sirenă, cu mâneci lungi și umerii dezgoliți. Zâmbetul a fost accesoriul care nu i-a lipsit pe toată durata evenimentului.

Fotografii au surprins-o pe Fran Drescher în toată splendoarea, putându-se observa cu ochiul liber că are o condiție fizică excelentă la cei 65 de ani ai săi. În plus, are aceleași trăsături ca în tinerețe.

În momentul de față nu se știe dacă și-a făcut vreo operație estetică la nivelul feței, însă are riduri pe care nu le ascunde, cel mai probabil acesta fiind de expresie. Ce-i drept, actrița nu s-a schimbat foarte mult de-a lungul anilor, în ciuda faptului că a avut numeroase probleme.

Fran Drescher, despre neplăcerile prin care a trecut

Viața nu a fost tocmai ușoară pentru Fran Drescher, care a trecut prin mai multe drame și neplăceri de-a lungul anilor. Cunoscuta actriță nu a ascuns niciodată faptul că a fost violată sau că a avut cancer ovarian.

S-a dovedit o adevărată supraviețuitoare și chiar a povestit aceste lucruri în cartea sa „Cancer Schmancer”, care a fost best-seller New York Times la scurt timp după ce a fost publicată. În urmă cu ceva vreme vedeta avea să mărturisească, conform , că întreaga ei viață „a constat în transformarea experiențelor negative în unele pozitive”.