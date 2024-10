France Football, publicația ce orchestrează tot ce ține de acordarea Balonului de Aur, a explicat cauza pentru care . Redactorul-șef Vincent Garcia și-a apărat public munca, în contextul scandalului cu Real Madrid.

France Football a dezvăluit de ce Vinicius a pierdut Balonul de Aur în fața lui Rodri!

Vincent Garcia a transmis că Vinicius nu a câștigat Balonul de Aur . Prezența în primele cinci locuri a coechipierilor săi, Dani Carvajal și Jude Bellingham, l-a făcut pe brazilian să piardă din voturi. Această situație l-a favorizat pe Rodri, principalul său contracandidat.

Vincent Garcia și-a exprimat ulterior dezamăgirea față de hotărârea ”Los Blancos” a boicota gala de la Paris. Garcia a afirmat că a anunțat toate cluburile că anul acesta dorește să păstreze discreția referitoare la câștigătorul Balonului de Aur până în ultimul moment.

“Evident, Vinicius a avut de pierdut cu siguranță din cauza prezenței lui Bellingham și Carvajal în top 5. Matematic, acest lucru l-a făcut să piardă câteva puncte. Asta arată și ce sezon a parcurs Real Madrid, din moment ce a avut între trei jucători în top 5. Juriul a împărțit voturile între ei, ceea ce l-a avantajat pe Rodri.

Ne-am confruntat cu o presiune mare de la Real Madrid, dar, așa cum s-a întâmplat cu alte cluburi, am fost întotdeauna clar și corect. Poate și decizia mea de a păstra tăcerea în privința câștigătorului i-a dus la limită. Dar așa am procedat și cu ceilalți. Am fost foarte neplăcut surprins de absența celor de la Real Madrid.

Am fost foarte clari cu ei și cu toate celelalte cluburi. Anul acesta, câștigătorii nu trebuiau să fie anunțați. Am crezut că toată lumea a acceptat, dar în ultimul moment s-au schimbat lucrurile. Nu știu de ce au vrut să schimbe regula”, a declarat Vincent Garcia, conform .

Real Madrid, atacată în presa franceză

Real Madrid a decis să nu participe la Paris la ceremonia de acordare a Balonului de Aur. ”Los Blancos” au fost extrem de nemulțumiți în momentul în care în spațiul public s-a aflat că Rodri va cuceri prestigiosul trofeu în locul lui Vinicius.

Campioana en-titre a Spaniei și a Europei nu a trimis niciun reprezentat. Decizia a fost criticată în publicația franceză L’Equipe de către proprietarul France Football și organizatorul evenimentului dedicat acordării Balonului de Aur. Și editorialistul Vincent Duluc și-a manifestat indignarea față de hotărârea luată de Real Madrid.

„Real Madrid, care nu acceptă că învingătorul nu este cunoscut dinainte și nici că nu este jucătorul său, a ajuns să refuze să vină din cauza zvonului despre înfrângerea lui Vinicius. I-a luat ostatici și pe ceilalți câștigători ai săi, pe Carlo Ancelotti și pe Kylian Mbappe în special. Clubul madrilen a ales, fără clasă, să calce în picioare această valoare a sportului care constă în respectarea învingătorilor”, se arată în materialul din L’Equipe.