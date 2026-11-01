France Football a publicat rezultatul complet al votului FANATIK pentru Balonul de Aur! Pe cine a ales Emanuel Roșu în top 10 și ce țări nu i-au dat niciun punct lui Harry Kane

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Valurile produse de , în , se simt la fel de puternic și la o săptămână distanță. France Football a publicat în numărul special de sâmbătă toate detaliile votului care l-a propulsat pe Harry Kane (33 de ani) spre primul „Balon” din carieră. Printre cei 100 de jurați care au hotărât soarta celui mai important premiu individual din fotbalul mondial s-a aflat și jurnalistul FANATIK Emanuel Roșu,

Clasamentul final al lui Emanuel Roșu pentru Balonul de Aur 2026: 1. Kylian Mbappe. 2. Harry Kane. 3. Khvicha Kvaratskhelia

Prezent la teatrul Palladium pentru ceremonia de acordare a Balonului de Aur, Emanuel Roșu a dezvăluit pentru publicul FANATIK, imediat după gală, cum au arătat primele 3 poziții ale clasamentului său. Punctajul complet acordat de România pentru locurile 1-10 a apărut abia acum în France Football. În top 5 și-au mai găsit locuri Erling Haaland, pe locul 4, și Lamine Yamal, pe 5. Pentru jurnalistul FANATIK, în primii 10 au mai intrat, în ordine, Leo Messi, Vitinha, Joao Neves, Hakimi și Rodri.

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Conform ierarhiei, din partea României au mers 15 puncte către Mbappe, 12 către Kane, 10 câtre Kvaratskhelia, 8 către Erling Haaland și 7 către Yamal. Următorii 5 menționați anterior (Messi, Vitinha, Neves, Hakimi, Rodri) au primit puncte de la 5 la 1, în ordine descrescătoare. După ce toate voturile celor 100 de jurați au fost centralizate, .

„Clasamentul meu a fost: 1. Kylian Mbappe, 2. Harry Kane, 3. Khvicha Kvaratskhelia. Am luat-o pe toate părțile înainte să trimit votul. Am un sistem de punctaj pe care îl aplic pentru toate criteriile descrise de France Football în evaluarea nominalizaților. Verific de mai multe ori, pentru a fi sigur că nu ratez ceva, că nu-mi scapă vreun detaliu. Ce pot să le spun tuturor celor care mă întreabă este că NU o numărătoare de goluri oferă Balonul de Aur. Acestea sunt pentru contabili, iar Balonul de Aur este mult mai mult de-atât. Recunoaște aura unor oameni extraordinari în sportul pe care-l iubim atât de mulți.

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Kvaratskhelia, „campionul străzilor”

După ce am evaluat totul de câteva ori, am ajuns la finala Kane vs. Mbappe. Iar primul loc l-am decis după ce i-am comparat pe cei doi din toate punctele de vedere la care m-am putut gândi. Cred că Mbappe a fost fotbalistul mai bun în ultimul sezon, la un vârf de lamă deasupra lui Harry Kane.

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Mi-a fost foarte greu să-i departajez, dar am optat, în final, pentru omul lui Real Madrid. Iar pe locul 3 l-am nominalizat pe georgianul Kvartskhelia. Khvicha este un talent încântător, probabil singurul care joacă un fotbal apropiat de clasici în era modernă. Acum vedem perfecțiune în mișcări, în pregătire, în joc, matematică și robotizare, iar Khvicha este campionul oamenilor, al străzilor și o dovadă că încă n-a dispărut magia pură din fotbalul de la nivelul cel mai mare”, a spus Emanuel Roșu pentru FANATIK.

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Harry Kane n-a prins top 10 în Mexic și Coasta de Fildeș, iar Grecia, Scoția și Ucraina nu l-au „văzut” pe Mbappe

Balonul de Aur Harry Kane a fost în top 10 pentru 98 de jurnaliști, dar nu și pentru cei din Mexic și Coasta de Fildeș. Reprezentanții ambelor țări l-au omis din selecția care intră în „puncte”. Mbappe, în schimb, a fost evitat în Ucraina, Grecia și Scoția. Iar Yamal, cel de-al treilea clasat, n-a contat în Grecia, Camerun, Croația și Belarus.