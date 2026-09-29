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Italia a reușit să se redreseze, după ce pierduse pe teren propriu, 0-2 cu Belgia, și a învins în deplasare Turcia, scor 4-1. Un meci în care selecționerul Roberto Mancini a readus în actualitate o situație care ultima dată se consemnase în 1915.

Pio și Sebastiano Esposito au fost titulari pentru Italia

Până aseară trecuseră 111 ani de când doi frați au început un meci cu titulari pentru Squadra Azzura. Mancini a mizat pe atacanții Pio și Sebastiano Esposito, care au început titulari într-un trident ofensiv în care a mai fost inclus Raspadori.

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Frații Esposito, Francesco Pio (Inter Milano) și Sebastiano (Sassuolo), sunt doi dintre marii protagoniști ai duelului pe care Italia îl joacă luni în Turcia și au făcut istorie fiind titulari, egalând un fapt care nu s-a mai întâmplat de 111 ani în Azzurri.

Ultima dată când doi frați au început pentru Italia a fost în 1915, când Aldo și Luigi Cavenini au făcut parte din primul unsprezece într-un meci împotriva Elveției. Amândoi au marcat și în acel meci, care s-a încheiat 9-4. Iar ultima dată când doi frați au fost pe teren în naționala Italiei a fost în 2000, Simone și Filippo Inzaghi jucând, dar nu ca titulari. Ei au evoluat împreună timp de 11 minute într-un meci împotriva Angliei.

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Salvatore Esposito a jucat și el pentru Italia

Cei doi Esposito, care au jucat aseară contra Turciei, mai au un frate, Salvatore (25 ani), acum la Sampdoria, care a fost, de asemenea, internațional în 2023.Francesco Pio Esposito (21 ani), fotbalist și promovat intens de acesta a fost protagonistul meciului, cu un gol și un assist.

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Jucătorii lui Roberto Mancini au stabilit soarta partidei încă din prima jumătate de oră, când au înscris de 3 ori în 18 minute. Italia a deschis scorul foarte rapid, în minutul 9, când Alessandro Bastoni l-a învins pe Altay Bayindir din interiorul careului, după o lovitură de la colțul terenului.

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Italia a dat trei goluri în 18 minute

Apoi, în minutul 22, Davide Frattesi a dublat avantajul oaspeților, marcând din apropierea porții turcilor, după ce mingea a ajuns la el cu noroc, dintr-o respingere a gazdelor.Scorul primei reprize a fost stabilit 5 minute mai târziu, când Francesco Pio Esposito i-a pasat în careu lui Michael Kayode, care a făcut 3-0 cu un șut în partea dreaptă a porții.

După pauză, Baris Yilmaz a redus din diferență, înscriind în poarta goală din fața lui, în minutul 47, după un assist venit de la Oguz Aydin.

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Urmează ciocnirea șoc cu Franța lui Zidane

Peste alte 3 minute, Francesco Pio Esposito a stabilit scorul final al partidei, recuperând balonul respins și trimițându-l cu capul în poartă, din interiorul careului.Dacă Francesco a jucat al 11-lea meci pentru Italia, în care a marcat 6 goluri, fratele Sebastiano (24 ani), de la Sassuolo, s-a aflat la debut.

, în deplasare, iar pe 5 octombrie va juca acasă, cu Turcia.