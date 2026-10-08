Sport

Francesco Totti a venit la București și a fermecat-o pe artista cu 2,2 milioane de urmăritori pe Instagram: „O plăcere”

Francesco Totti a efectuat o vizită-fulger la București, unde ar urma să revină în 2027. Fostul mare fotbalist s-a pozat alături de o artistă din România.
Bogdan Mariș
08.10.2026 | 12:07
Francesco Totti a venit la Bucuresti si a fermecato pe artista cu 22 milioane de urmaritori pe Instagram O placere
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Francesco Totti (50 de ani) a fost prezent la București, unde s-a pozat alături de artista Nicole Cherry. FOTO: Hepta / Instagram / colaj Fanatik
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Francesco Totti (50 de ani) a efectuat o scurtă vizită la București pentru a pregăti evenimentul Padel Legend, care ar urma să se desfășoare în 2027. În timpul vizitei sale în România, Totti s-a întâlnit și cu artista Nicole Cherry, care a postat pe rețelele sociale o imagine cu fostul mare fotbalist italian.

Francesco Totti, vizită-fulger la București. S-a fotografiat alături de o artistă

Francesco Totti a vizitat recent Bucureștiul. Fostul internațional italian, campion mondial cu „Squadra Azzurra” în 2006, a fost prezent în România pentru a stabili anumite detalii cu privire la un eveniment grandios, Padel Legend, care ar urma să se desfășoare în 2027, potrivit cancan.ro.

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Alături de fostul „decar” al lui AS Roma ar urma să sosească la București și alte nume uriașe din fotbalul mondial. În timpul scurtei sale vizite în România, Francesco Totti s-a întâlnit și cu artista Nicole Cherry, care a postat o imagine pe rețelele sociale alături de fostul mare fotbalist. „Nu în fiecare zi te trezești față în față cu o legendă. Bine ai venit în România, Francesco Totti. A fost o plăcere să te cunosc”, a transmis artista pe contul său de Instagram, unde are peste 2.2 milioane de urmăritori.

 

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Francesco Totti, simbolul lui AS Roma

Francesco Totti și-a petrecut întreaga carieră la AS Roma, evoluând pentru prima echipă timp de 24 de ani, din 1993 până în 2017. Fostul „decar” conduce autoritar atât clasamentul prezențelor în tricoul clubului, cu 786, cât și ierarhia golgheterilor, cu 307 goluri. Totti a cucerit un titlu, în sezonul 2000-2001, plus două Cupe și două Supercupe alături de gruparea din capitala Italiei.

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În perioada 1998-2006 a evoluat și pentru naționala Italiei, cu care a devenit campion mondial. După retragerea sa din 2017, Roma a retras neoficial tricoul cu numărul 10, care nu a mai fost purtat de niciun fotbalist. Timp de doi ani (2017-2019), Totti a activat ca oficial, însă a părăsit clubul vieții sale din cauza unui dezacord cu conducerea, criticându-l public pe președintele de la acel moment, americanul James Pallotta.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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