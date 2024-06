Francezii, analiză amplă a Grupei E de la EURO 2024: ”Dacă surpriza acestui turneu ar veni de la România?”

Fostul mare internațional Gică Popescu este de părere că și o victorie în fața Ucrainei ar fi decisivă pentru calificarea mai departe.

România, văzută o posibilă surpriză a EURO 2024 de jurnaliștii francezi

Mai sunt doar câteva zile până la startul EURO 2024, iar totală lumea face calcule și analize. Francezii de la au detaliat tot ce ne așteaptă în Grupa E și văd naționala României ca o posibilă surpriză în această competiție.

”Dacă surpriza acestui EURO ar veni de la România? Românii sunt capabili de asta și au făcut deja senzație terminând campania de calificări pe un prim loc indiscutabil, în fața Elveției în special.

În 2016, tricolorii au fost foarte aproape de a surprinde Franța în meciul de deschidere al Euro (victorie cu 2-1 pentru Les Bleus în ultimele minute). Înainte de a lua în calcul calificarea, românii vor aborda această ediție din 2024 cu ambiția de a câștiga primul lor meci la Campionatul European din 2000 încoace, de la o victorie în fața Angliei (3-2).

De notat că România va aborda acest Euro cu Ianis Hagi, mijlocaș la Alaves (n.r. – între timp împrumutul la formația spaniolă i s-a încheiat și s-a întors la Rangers) și fiul lui Gheorghe Hagi, idolul poporului român”, a scris sursa citată.

Ianis Hagi, liderul naționalei

Și jurnaliștii de la The Athletic au scris despre naționala României că are de la EURO 2024, considerând că are o defensivă extrem de puternică și care și-a dovedit calitatea în preliminarii.

Starul echipei este văzut căpitanul Nicolae Stanciu, dar cel mai cunoscut jucător este Radu Drăgușin. Însă, sursa citată atrage atenția asupra lui Florinel Coman care poate deveni peste noapte vedeta ”tricolorilor”.

Fostul internațional Adrian Iencsi este de părere că , iar acesta poate face diferența chiar și atunci când vine de pe banca de rezerve.

Înaintea plecării spre Germania, jucătorii Denis Alibec, Andrei Burcă, Adrian Rus și Răzvan Marin au probleme medicale, dar directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a dat pentru primul meci de la EURO 2024.