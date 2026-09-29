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Ianis Hagi (27 de ani) ar urma să revină în iarnă la o formație din vestul Europei. Internaționalul român are un acord cu Marseille, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, iar presa din Franța a analizat mutarea. Jurnaliștii din Hexagon au dezvăluit și cât ar urma să achite OM în schimbul fotbalistului român.

Francezii au analizat transferul lui Ianis Hagi la Marseille

Francezii sunt de părere că Marseille ar urma să achite aproximativ un milion de euro pentru a-l transfera pe de la Alanyaspor, în cazul în care vor scăpa de interdicție. „Complet blocat pe piața transferurilor, clubul OM știe că există șanse mari ca această situație să continue și în această iarnă. Dar mai multe scenarii ar putea revitaliza potențialele transferuri în ianuarie.

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Dacă performanța echipei devine catastrofală, sosirea de noi jucători ar putea preveni o luptă pentru retrogradare care ar fi devastatoare pentru imaginea și viitorul clubului. Valoarea de piață a lui Ianis Hagi a scăzut considerabil, iar taxa de transfer pentru o mutare în ianuarie ar fi, prin urmare, minimă, în jur de un milion de euro. S-a scris inclusiv că s-a ajuns la un acord verbal cu OM pentru ca acesta să se alăture clubului, în cazul în care clubul ar fi lăsat să facă transferuri.

O tranzacție foarte ieftină, care ar putea fi potrivită conducerii de la Marseille, cu condiția să i se permită să își întărească lotul. În orice caz, numele său este suficient pentru a te face să visezi, chiar dacă Ianis nu a realizat încă aceeași carieră ca tatăl său”, au notat cei de la . FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că are un acord cu Marseille.

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Olympique Marseille, start dezastruos de sezon. Fosta campioană e în zona retrogradării

Olympique Marseille se confruntă cu mari probleme în această perioadă. Gruparea care are în palmares 9 titluri de campioană și trofeul UEFA Champions League a obținut doar 3 puncte în primele 5 runde din Ligue 1 și ocupă momentan locul 17, penultimul. Gruparea pregătită de Bruno Genesio a avut un start dezastruos și în Europa League, fiind învinsă cu 4-1 de Beșiktaș în prima etapă din faza ligii.

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Cel mai valoros jucător din lotul echipei este brazilianul Igor Paixao, cotat de 35 de milioane de euro, iar printre numele importante de la echipă se mai numără Tim Weah, Amine Gouiri, Pierre-Emile Hojbjerg sau Nayef Aguerd. În sezonul trecut, Marseille a terminat pe locul 5, cu 59 de puncte, la două lungimi în urma lui Lyon, care a încheiat stagiunea pe locul 3 și s-a calificat în Champions League.

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