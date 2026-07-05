Sport

Francezii au făcut anunțul cu privire la Rareș Ilie! Ce urmează pentru fotbalistul dorit de Rapid

Rareș Ilie este dorit de Daniel Pancu la Rapid, însă mutarea pare dificil de realizat în acest moment. Francezii au făcut un anunț important cu privire la fotbalistul lui Nice.
Bogdan Mariș
05.07.2026 | 11:26
Francezii au facut anuntul cu privire la Rares Ilie Ce urmeaza pentru fotbalistul dorit de Rapid
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Rareș Ilie (21 de ani) va începe pregătirile cu Nice. FOTO: Hepta
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Conducerea Rapidului și noul antrenor Daniel Pancu au dorit să facă o mutare de impact și să îl readucă pe Rareș Ilie (23 de ani) la echipă după 4 ani petrecuți în străinătate, însă transferul pare a fi din ce în ce mai greu de realizat. Fostul internațional de tineret a revenit oficial la Nice pe 1 iulie după împrumutul de la Empoli și va începe pregătirile cu formația franceză.

Rareș Ilie va începe pregătirile cu Nice

Nice a plătit 4 milioane de euro pentru a-l achiziționa pe Rareș Ilie în 2022, însă mijlocașul român nu a avut impactul scontat în Franța, fiind împrumutat de patru ori, la Maccabi Tel Aviv, Lausanne-Sport, Catanzaro și Empoli, pentru cea din urmă evoluând în sezonul 2025-2026. Gruparea din Serie B nu a activat clauza de cumpărare de 800.000 de euro, iar Ilie a revenit oficial la Nice pe 1 iulie.

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Francezii de la L’Actu du Gym, pagină dedicată lui Nice, au anunțat că acesta va începe pregătirile alături de formația din Ligue 1: „Mattia Viti, Terem Moffi, Rareș Ilie, Victor Orakpo, Hamza Koutoune și Issiaga Camara s-au întors după împrumuturi și vor începe pregătirea cu prima echipă”. Fotbalistul care mai are contract cu Nice până în 2027 este dorit de Daniel Pancu la Rapid, aspect confirmat de oficialii clubului giuleștean, care au vorbit recent despre situația lui Ilie. Rapid a efectuat mai multe mutări în această vară, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate pe 3 iulie faptul că giuleștenii pregătesc un nou transfer.

Rareș Ilie, în discuții cu Avellino

Dacă nu va alege varianta de a reveni la Rapid, Rareș Ilie ar putea să își continue cariera în Serie B, campionat unde a evoluat în ultimul an și jumătate. Conform presei din Italia, mijlocașul român negociază în această perioadă cu Avellino, formație pregătită de fostul mare fundaș al lui AC Milan și al naționalei Italiei, Alessandro Nesta.

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„Negocierile continuă pentru mijlocașul ofensiv român Rareș Ilie, fotbalist care revine la Nice după un împrumut la Empoli. Fotbalistul român a avut discuții directe cu Nesta și Aiello (n.r. directorul sportiv), iar clubul este dispus să îi ofere un contract pe patru ani. Cu toate acestea, există în continuare unele divergențe între părți din punct de vedere financiar”, au notat cei de la tuttojuve.com.

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