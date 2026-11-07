Sport

Francezii au făcut spectacol în tribune la FCSB – Corvinul! Au venit tocmai din Rennes pentru o aniversare inedită

Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
07.11.2026 | 21:25
Francezii au facut spectacol in tribune la FCSB Corvinul Au venit tocmai din Rennes pentru o aniversare inedita
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Suporteri din Franța ai FCSB Un grup de francezi la meciul FCSB Un grup de francezi la meciul FCSB Suporteri din Franța ai FCSB. +1 FOTO
Suporteri din Franța au venit la meci la FCSB. Foto: Renato Anghelescu
Mai mulți fani ai fotbalului din Franța au ajuns pe Arena Națională la meciul dintre FCSB și Corvinul Hunedoara. Evenimentul a fost ales cu atenție, fiind vorba despre o aniversare specială.
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FCSB atrage deseori curioși la meciuri din toate colțurile Europei. Dacă în trecut mai mulți fani fotbal din Polonia asistau la meciul FCSB – Hermannstadt în 2025, acum a venit rândul unor francezi să asiste din tribună la FCSB – Corvinul.

FCSB atrage mulți curioși la meciuri, inclusiv din Franța. Mai mulți străini în tribune cu Corvinul

Au ieșit rapid în evidență pentru că toți erau îmbrăcați în tricoul echipei lui Gigi Becali. Băieții, veseli de felul lor, au venit din Rennes, Franța, pentru a-l sărbători pe Charles, unul dintre ei care tocmai își serba ziua de naștere. Extrem e vocali, fanii de ocazie ai FCSB au îndurat temperatura scăzută pe un stadion destul de gol, pentru că mulți fani au preferat să rămână în fața televizoarelor.

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Anul trecut, FANATIK scria în EXCLUSIVITATE cum trei fani ai fotbalului veniți din Tychy, Polonia, au decis să trăiască pe viu experiența unui meci la București. Spre deosebire de francezii prezenți în tribune la FCSB – Corvinul, care au fost îmbrăcați toți cu tricourile FCSB, polonezii au mărturisit că nu sunt neapărat fani ai echipei roș-albastre, mai degrabă urmăritori neutri care sunt curioși de fenomenul fotbalistic din România.

Interesant, polonezii mărturiseau atunci că pentru ei FCSB e Steaua, pentru că echipa lui Gigi Becali se identifică peste granițe drept câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986. De altfel, acesta e și motivul pentru care atrage fanii din afară ca un magnet pentru curioși.

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De-a lungul timpului au asistat la meciurile echipei FCSB fani din Polonia sau Bangladesh

„Ne place mult stadionul. E foarte frumos. Suntem din Tychy, regiunea Silezia. Da, știm mai multe despre Steaua București. Suntem în vacanță aici și am vrut să venim și la meci. Ne place fotbalul. Fotbalul românesc e OK. Aveți stadioane frumoase. Și Rapid are un stadion frumos. Ne-am fi dorit să mergem și la meciul lor dar joacă abia luni”, au explicat microbiștii.

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În 2025, trei tineri din Bangladesh, care lucrează în România, au asistat la meciul cu Manchester United. De această, tinerii veniți de la mii de kilometri distanță au mărturisit că au început să susțină FCSB după ce s-au mutat la București. Printre favoriții lor din acel moment se numeau Joyskim Dawa și Valentin Crețu.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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