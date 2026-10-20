Francezii jubilează după PSG – Barcelona 4-2: „De neoprit” / „Încă un spectacol”. Catalanii își plâng de milă: „Înfrângere grea”

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Meciul-vedetă al etapei 3 din Champions League s-a disputat marți la Paris, unde PSG a învins-o pe Barcelona cu 4-2. Conduși cu 1-0 și 2-1, catalanii au reușit să egaleze, însă campioana Europei a mai înscris de două ori în ultimul sfert de oră. Presa din Franța și cea din Catalonia au analizat meciul nebun de pe Parc des Princes.

Francezii jubilează după ce PSG a învins-o pe Barcelona cu 4-2

PSG a condus cu 1-0 la pauză în meciul cu Barcelona, după reușita lui Desire Doue, iar catalanii au reușit să egaleze în partea secundă prin Xavi Espart. Lucas Hernandez i-a readus pe francezi în avantaj înainte ca Lamine Yamal să egaleze din nou, însă Vitinha și Fabian Ruiz au punctat mai apoi și echipa lui Luis Enrique le-a provocat catalanilor primul eșec din acest sezon.

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Presa din Franța a sărbătorit succesul obținut de parizieni. „După ce a fost egalată de două ori, PSG i-a administrat în cele din urmă FC Barcelonei prima înfrângere a sezonului, în confruntarea din Liga Campionilor”, a titrat , care a început cronica meciului cu o concluzie: „PSG e de neoprit”.

Luis Enrique pe parcursul jocului, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia și Marquinhos, aspect subliniat de cei de la : „Parisul oferă un nou spectacol, dar plătește un preț în marea confruntare”. a scos în evidență valoarea celor două formații: „Parizienii ies victorioși din confruntarea titanilor în Liga Campionilor”.

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Resemnare în presa catalană

Principala publicație catalană, , a titrat „Barca suferă o înfrângere grea contra campionilor după un meci nebun” și a făcut referire la afișat de fanii parizieni: „Din păcate, bannerul tulburător afișat de ultrașii lui PSG s-a materializat, în cele din urmă, pe teren. Într-un meci electrizant, în care elevii lui Luis Enrique au asediat poarta lui Joan Garcia încă din primul minut, Barça a fost clar dominată de dubla deținătoare a trofeului Ligii Campionilor, demonstrând că are nevoie de îmbunătățiri pentru a putea lupta la cel mai înalt nivel continental. Catalanii au pierdut cu 4-2, însă scorul ar fi putut fi și mai drastic dacă nu ar fi fost intervențiile lui Joan Garcia”.

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„Dubla deținătoare a titlului s-a dovedit a fi un adversar prea puternic pentru o echipă a Barçei plină de avânt, pe Parc des Princes”, a fost titlul oferit de cei de la , care au scos în evidență problemele din defensiva echipei pregătite de Hansi Flick: „Prima înfrângere a sezonului sosește pentru gruparea blaugrana într-un meci memorabil la Paris, în care echipa a plătit prețul pentru erorile defensive”.