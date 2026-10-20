Francezii jubilează după PSG – Barcelona 4-2: „De neoprit” / „Încă un spectacol”. Catalanii își plâng de milă: „Înfrângere grea”

Meciul-vedetă al etapei 3 din Champions League s-a disputat marți la Paris, unde PSG a învins-o pe Barcelona cu 4-2. Conduși cu 1-0 și 2-1, catalanii au reușit să egaleze, însă campioana Europei a mai înscris de două ori în ultimul sfert de oră. Presa din Franța și cea din Catalonia au analizat meciul nebun de pe Parc des Princes.
PSG a condus cu 1-0 la pauză în meciul cu Barcelona, după reușita lui Desire Doue, iar catalanii au reușit să egaleze în partea secundă prin Xavi Espart. Lucas Hernandez i-a readus pe francezi în avantaj înainte ca Lamine Yamal să egaleze din nou, însă Vitinha și Fabian Ruiz au punctat mai apoi și echipa lui Luis Enrique le-a provocat catalanilor primul eșec din acest sezon.
Presa din Franța a sărbătorit succesul obținut de parizieni. „După ce a fost egalată de două ori, PSG i-a administrat în cele din urmă FC Barcelonei prima înfrângere a sezonului, în confruntarea din Liga Campionilor”, a titrat L’Equipe, care a început cronica meciului cu o concluzie: „PSG e de neoprit”.
Luis Enrique a pierdut trei jucători importanți pe parcursul jocului, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia și Marquinhos, aspect subliniat de cei de la RMC Sport: „Parisul oferă un nou spectacol, dar plătește un preț în marea confruntare”. Le Parisien a scos în evidență valoarea celor două formații: „Parizienii ies victorioși din confruntarea titanilor în Liga Campionilor”.
Principala publicație catalană, Mundo Deportivo, a titrat „Barca suferă o înfrângere grea contra campionilor după un meci nebun” și a făcut referire la banner-ul controversat afișat de fanii parizieni: „Din păcate, bannerul tulburător afișat de ultrașii lui PSG s-a materializat, în cele din urmă, pe teren. Într-un meci electrizant, în care elevii lui Luis Enrique au asediat poarta lui Joan Garcia încă din primul minut, Barça a fost clar dominată de dubla deținătoare a trofeului Ligii Campionilor, demonstrând că are nevoie de îmbunătățiri pentru a putea lupta la cel mai înalt nivel continental. Catalanii au pierdut cu 4-2, însă scorul ar fi putut fi și mai drastic dacă nu ar fi fost intervențiile lui Joan Garcia”.
„Dubla deținătoare a titlului s-a dovedit a fi un adversar prea puternic pentru o echipă a Barçei plină de avânt, pe Parc des Princes”, a fost titlul oferit de cei de la Sport, care au scos în evidență problemele din defensiva echipei pregătite de Hansi Flick: „Prima înfrângere a sezonului sosește pentru gruparea blaugrana într-un meci memorabil la Paris, în care echipa a plătit prețul pentru erorile defensive”.