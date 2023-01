Francisca, dezvăluiri exclusive despre divorțul ținut secret: ”Am vrut eu să mă apăr”

Francisca, frumoasa cântăreață care a impresionat România și cu formele ei, a divorțat de Bogdan, bărbatul cu care se iubea de zece ani și era căsătorită din 2019, a explicat motivele despărțirii lor.

De ce a divorțat, în secret, Francisca: ”Suntem despărțiți din septembrie”

Francisca a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că divorțul ei a intervenit cu ceva timp în urmă. ”Suntem despărțiți din septembrie. Dar suntem prieteni, și ieri (marți, 10 ianuarie 2023, n. red.) am mâncat împreună, am stat împreună. M-a ajutat să mă întorc în București, a schimbat uleiul la mașină. Suntem prieteni, vom rămâne prieteni, vorbim zilnic”, ne-a spus Francisca.

Cu toate acestea, recunoaște artista, despărțirea lor a venit după ce, o bună bucată de vreme, au încercat să repare relația. ”Vă spun sincer, nu aveam ce să mai facem, relația cu mai funcționa. El voia familie, copii, eu tot spuneam că urmează și asta.

Vă spun sincer, eu vreau pe radio, vreau să fac altceva, nu zic că nu vreau copii. Dar nu știu dacă acum. În plus, vacanțe, nu ne sincronizam. Eu voiam acum, el pierdea bani dacă venea cu mine. Și ne chinuiam reciproc. Iar asta nu e corect.

Dar, o spun cu mâna pe inimă, îl iubesc și acum, îl iubesc pentru sufletul lui, pentru omul care este și pentru cât de mult m-a ajutat de-a lungul timpului”, ne-a mai spus Francisca.

Francisca, pe șleau despre controversa TJ Miles

au fost în centrul unor controverse cu privire la relația lor. Pentru FANATIK, cântăreața explică ce se petrece de fapt între ei, chiar dacă nu neagă că sunt apropiați.

”Este o colaborare strânsă între noi. O să vedeți, în viitor, vor apărea și alte colaborări, nu doar cu el. Suntem mai mulți implicați în aceste proiecte pe care le derulăm, dar asta nu înseamnă altceva. Nu spun că nu există flirturi în viața mea, sunt tânără, fac 30 de ani în noiembrie, e normal să existe aceste flirturi. Dar, în acest moment, o spun clar, nu sunt în nicio relație”, a mai explicat Francisca.

În altă ordine de idei, Francisca ne-a explicat și motivele pentru care a decis, timp de luni bune, să țină secretă despărțirea ei de Bogdan. ”Așa am vrut eu să mă apăr, să nu vorbesc despre despărțirea aceasta. Părinții mei au fost afectați, sunt afectați, ei nu sunt obișnuiți cu lumea în care trăiesc eu. Și, de aceea, am preferat să nu vorbesc, am fost la un pas să postez ce se întâmplă pe Instagram, dar am decis să nu o fac în ultimul moment.

O spun cu toată sinceritatea, am vrut să fac acest anunț abia după sărbători, să avem sărbători liniștite”, a mai spus, pentru FANATIK, frumoasa cântăreață.

Culmea, nu cu mult timp în urmă, Bogdan, soțul cântăreței, explica pentru FANATIK că între el și artistă totul este în perfectă ordine și că nu se teme că TJ Miles i-ar putea ”fura soția”.

„Sunt niște invenții. Eu sunt plecat cu treabă, iar Francisca e la Botoșani (n.r.: accentuând faptul că nu sunt despărțiți, dar fiecare are activitățile sale, iar asta presupune să nu stea nonstop împreună). Ei au doar colaborări pe internet, nimic mai mult. El oricum are altă orientare (n.r., și nu se referă la cea în spațiu). El e cu volanul pe dreapta (n.r: râde)”, ne spunea Bogda, fostul soț al artistei.

Bogdan era supărat că Francisca a slăbit

În urmă cu ceva vreme, cu privire la look-ul pe care îl afișează. Doar că, la acea vreme, frumoasa cântăreață susținea că totul este bine.

”E nemulțumit, lui îi plac femeile cu forme. Se alintă el în fața oamenilor… El pe mine m-a cunoscut plinuță, lui îi plac femeile cu forme. El mi-a spus: nu te face slăbănoagă, mie nu îmi plac slăbănoagele, vreau să am pe ce să pun mâna…

Doar că el, iubindu-mă foarte mult și susținându-mă, cred că iubește foarte mult orice versiune și orice formă a mea. Și el e fericit când vede că eu sunt mândră de ceea ce văd în oglindă. Și cred că ar fi foarte nasol să trăiască cu o femeie frustrată în casă…

El m-a susținut necondiționat, chiar dacă a fost un șoc și pentru el. Îmi tot zicea că și așa sunt mică, că am 1,60, și așa sunt minionă – ceea ce îmi place la nebunie – să mă mai fac și de 40 de kilograme, zicea că e prea mult. Îmi zicea să am măcar 53, 54 de kilograme, mereu face mișto de mine, dar te asigur că orice ar zice, îi place”, spunea Francisca, într-un interviul exclusiv FANATIK.