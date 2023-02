Francisca, primul interviu după divorț: “Răbdarea nu e punctul meu forte”

Francisca, cunoscuta cântăreață, dezvăluie că, în adolescență, câștigând mulți bani și căpătând notorietate, celebritatea aproape că i s-a ‘urcat’ la cap.

Francisca, primul interviu după divorț! Vedeta explică riscurile celebrității

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, Francisca, vedeta care a trecut, de curând, printr-un divorț, ne povestește începuturile carierei sale, la Botoșani, unde toată lumea o știa și nu exista party fără prezența ei.

ADVERTISEMENT

Cunoscuta cântăreață își aduce aminte de perioada școlii, când făcea toate relele, de cum a vândut suc din găleată să facă primii bani și de ce a decis să prezinte gale de K1. Francisca ne dezvăluie legătura specială pe care o are cu fratele ei care s-a născut prematur, la 6 luni, și a luptat pentru viața lui, când s-a îndrăgostit prima dată și cum i-a sărit genunchiul pe scenă.

Aflăm de asemenea în ce constă dieta ei zilnică, cum a schimbat-o experiența Xfactor și cât de greu i-a fost primul an după ce s-a mutat în București. De asemenea, Francisca explică și care sunt greșelile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

ADVERTISEMENT

Francisca, de mic copil implicată în showbiz

Cum a fost copilăria ta?

– Am avut o copilărie foarte frumoasă și fericită, de la 4 ani am făcut cursuri de modelling, actorie și dansuri de societate, am învățat cum să mă port ca o domnișoară. Am mers cu cartea pe cap, am învățat cum să folosesc tacâmurile și am făcut cursuri de bune manière. M-am dus la muzică și teatru într-un cerc de divertisment. Profesorul meu, Alexandru Mihalache, practic m-a crescut, a avut încredere în mine și îmi dădea rolurile principale care mi se potriveau.

Am mers peste tot în țară până la 18 ani, până am terminat liceul. Iar verile mele începeau în luna mai. Din două în două săptămâni plecam în deplasare. Am avut parte și de un cerc frumos de prieteni acolo, toți inteligenți emoțional și foarte diverși.

ADVERTISEMENT

“Eu am crescut cu verișoara mea și am fost ca surorile”

Și acasă, la bloc, aveai copii cu care te jucai?

– Eu am crescut cu verișoara mea și am fost ca surorile. Când stăteam la bloc la etajul patru aveam trei verișori, îți dai seama ce era acolo. Mătușa mea ne lăsa să facem tot ce voiam. Chiar dacă nu am avut frați de mică, abia mai târziu, a fost ca și cum aș fi avut.

Cum a fost relația cu fratele?

-Îl iubeam și îl iubesc la nebunie. Eu când eram mică am fost tare egoistă, eram prințesa lui tata, nu voiam frați sau surori. Dar relația cu fratele meu este total specială, este sufletul meu pereche din viața asta, este omul pe care-l iubesc cel mai mult pe lumea asta. Pentru el aș fi în stare de orice. Între noi este o diferența de 11 ani și nașterea lui a fost o lecție pentru mine pentru că a venit pe lume la 6 luni și 3 săptămâni, avea un kilogram și a luptat enorm pentru viața lui.

ADVERTISEMENT

“Are el o chestie pe care o găsești doar la un psiholog: ascultă și nu te judecă niciodată”

Mama nu m-a forțat niciodată cu el, dar eu vedeam cât suferă, că îi era greu, îi spuneam să se ducă la baie că stau eu cu el. Am învățat să fac totul, ca o mamă. Eu eram obișnuită să nu dau, să nu împart nimic, dar el a venit atât de darnic și generos pe lumea asta, împărțea tot, nu voia nimic doar pentru el. Am avut și vom avea mereu relația asta, acum abia aștept să termine liceul și să vină la Bucureșți la facultate. L-am luat cu mine peste tot, în cluburi, la filmări, la restaurant. Este un copil tare bun cu care te înțelegi foarte ușor. Cu el am vorbit mereu, a fost primul care a știut când am probleme. Are el o chestie pe care o găsești doar la un psiholog: ascultă și nu te judecă niciodată.

ADVERTISEMENT

Perioada adolescenței: “Mi-am corupt prietenele”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau prima la trăsnăi?

– Eram capul răutăților, la orice vârstă aș fi fost, când se întâmplă ceva rău în lumea asta toți știau că de la mine vine. Mi-am corupt prietenele să vină la club, să fumeze. A fost o adolescență frumoasă pentru că nu am avut probleme cu drogurile sau cu bețiile. Aveam gașcă mea de fete cu care ieșeam, râdeam și dansam apoi veneam acasă și dormeam.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– Evident că am copiat și aveam un stil de nu mă prindea nimeni, și din prima bancă reușeam să copiez. Colegii mei erau așa de supărați pe mine… Am copiat, dar cu bun simț, îmi plăcea să am mereu și o părere personală.

“Dacă stau o lună acasă simt că mă sufoc, intru în depresie”

Știu că în adolescență călătoreai mult, cu teatrul și muzica. Cum era să fii așa mult timp pe drumuri?

– Niciodată nu ieșeam în cluburi pentru că nu aveam voie, dar ne distram între noi, în campus. Mereu am avut parte de profesori înțelegători și nu am fost un copil-problemă la școală. Prindeam din zbor și așa am fost olimpică la română, pe tot ce însemna uman mă descurcam foarte bine. La un moment dat m-am dus la un liceu de muzică și atunci s-a schimbat povestea. Dar drumurile sunt viața mea, așa îmi place și acum. Dacă stau o lună acasă simt că mă sufoc, intru în depresie.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

– Când aveam vreo 6 ani, era un băiat în cartier de care îmi plăcea mie, era frumușel tare. Eram îndrăgostită și de Ricky Martin, dar am aflat că este gay și m-am liniștit. (râde, n. red.)

“Trebuia să mă văd cu un băiat, dar nu m-am mai dus la întâlnire”

Care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

– Țin minte că trebuia să mă văd cu un băiat, dar nu m-am mai dus la întâlnire. Era un băiat care își dorea foarte mult să ieșim, vorbeam pe messenger. Într-o seară am decis să ne vedem, dar cu 5 minute înainte să ies din casă m-am răzgândit.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

– Eu am probleme cu genunchiul drept, dacă fac o mișcare greșită îmi sare. Așa s-a întâmplat într-o zi pe scenă, cei de la pază erau rupți de beți, pe scenă aveam 5 băieței la bustul gol și niște dansatoare și nu m-a ajutat nimeni. Am rămas pe loc și n-am mai putut să mă mișc. Altă dată am fost chemată, dimineața, să cânt la o întrunire de profesori universitari. Uitasem că e dimineață, am intrat și le-am zis ‘bună seara’.

“Eram o puștoaică de 16 ani care făcea și 1000 de euro pe săptămână”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

– Da, dar asta a fost când eram mică și eram ‘miez’ la mine în Botoșani, nu exista party fără mine. Eram obișnuită să cânt mereu, aveam senzația că nu mai este nimeni ca mine, că sunt de neînlocuit. Eram o puștoaică de 16 ani care făcea și 1000 de euro pe săptămână. Dar am ajuns în Bucureșți, m-am izbit de realitate și a fost bruscă ‘trezirea’.

Cum te-a schimbat, ca om, experiența ‘XFactor’? Ce ți-a plăcut și ce nu?

-‘Xfactor’ m-a schimbat din toate punctele de vedere. A fost rampa de lansare de care aveam nevoie. Nu mi-am dat seama în ce mă bag, am zis să ajung barem până în semifinale. Mi-a plăcut foarte mult că am stat 3 luni de zile în casă cu niște oameni pe care nu îi știam chiar dacă a fost o lovitură dată ego-ului meu. A trebuit să învăț să mă armonizez cu încă 2 voci, să respect faptul că și altul are nevoie să meargă la baie.

Acolo toți eram egali, nu eram cu nimic mai ‘prețioasă’ sau mai specială, nu era ca la Botoșani. Am trăit o presiune foarte mare, am stat săptămânal cu teama că mă dau afară, noi trăiam efectiv pentru gala de duminică.

Riscurile meseriei: “Adevărul e că au mai scuipat protezele pe mine, că am mai călcat în sânge”

Ești o fată micuță și finuță. De unde pasiunea pentru prezentările unor sporturi mai mult decât dure?

– Sporturile de contact sunt o artă, acolo nu e numai ciomăgeală, acolo chiar trebuie să gândești. Eram în Botoșani și prima dată că e o gala de K1, dar mie îi plăcea fotbalul, mergeam de mică cu tata pe stadion, eram fană lui Mirel Rădoi. I-am spus că n-am ce căuta la K1. Când am ajuns acolo însă mi-a plăcut atât de mult atmosfera, sportul în sine, că am început să învăț regulile. Adevărul e că au mai scuipat protezele pe mine, că am mai călcat în sânge.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

– Primii mei bani i-am câștigat când eram la mamaie la țară și cumpărăm sucuri la plic, le băgăm în găleata cu apă și mă duceam să vând suc tuturor babelor de pe stradă. Apoi din colindat mai făceam și-mi luăm jucării și dulciuri. Iar din primii bani câștigați din muzică știu ca mi-am cumpărat un microfon.

“Primul an a fost crunt, am stat în casă, m-am izbit de realitate”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– Cel mai greu moment din viața mea a fost când era frati-miu mic, avea probleme și nu știam dacă moare sau trăiește. Și când am suferit bullingul din adolescență, când eram mai plinuță.

Apoi m-am mutat în București și am văzut că sunt singură, că nu am pe nimeni, că nu aveam cu cine să ies. Prietenii mei erau la Cluj sau Iași. Primul an a fost crunt, am stat în casă, m-am izbit de realitate și a trebuit să pun osul la treabă, am avut o maturizare precoce.

“Am învățat să nu mai șterg comentariile negative, m-am imunizat”

Când ai încetat să te mai întristezi citind știri tendențioase despre tine?

– De când eram la ‘Xfactor’. Când citeam comentariile negative am înțeles că ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătesc. Oamenii din familie, care nu sunt în domeniu, suferă când văd orice cometariu de hate, dar eu am învățat să nu le șterg, le las acolo. M-am imunizat la răutate. Este important să știu cine sunt. Dacă mâine mă las de muzică și mă apuc de construcții aș fi aceeași, părinții și prietenii m-ar iubi. Nu m-am schimbat la caracter, știu cum e să ai bani, cum e să n-ai. Îmi cunosc foarte bine valoarea.

Mai ai de gând să slăbești sau te-ai oprit? Arăți extraordinar de bine.

– și m-am oprit, acum o să mă mențin. Merg la sală să mi se tonifieze musculatura. Ca număr de kilograme nu o să mai slăbesc.

Despre dietă: “Eu mănânc și cartofi prăjiți, și înghețată, de toate”

Și totuși, ai vreun viciu alimentar la care nu poți să renunți?

– Da, toate. Nu cred în diete, în a te abține de la ceva. Eu mănânc și cartofi prăjiți, și înghețată, de toate. Nu cred în diete, dar cred într-un stil de viață. Mănânc cantități normale, am noroc că nu sunt fan burger și shaorma, însă nu pot să trăiesc fără dulciuri. Am grijă să le mănânc dimineața apoi mă duc la sală.

Dacă ai avea 3 ore libere, doar pentru tine, ce ai face?

– Masaj sau mă uit la un film, citesc o carte. Fac ce nu am timp în timpul zilei. Sunt dependentă de masaj.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

– Cred că greșelile m-au format că om și ceea ce sunt eu azi. Dar aș avea mult mai multă răbdare cu mine, e adevărat. Răbdarea nu este punctul meu forte.