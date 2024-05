Francisca, veste uriașă după ce a fost cerută în căsătorie de TJ Miles! E însărcinată? „Tatăl copiilor mei”

Francisca a fost cerută în căsătorie de TJ Miles, la Survivor, cu o boabă de orez, însă cântăreața a primit, în cele din urmă, și inelul. Vedeta face dezvăluiri pentru FANATIK despre momentul emoționant văzut de o țară întreagă, dar și ce s-a întâmplat după aceea.

Francisca, totul despre cererea în căsătorie făcută de TJ Miles. Ce nu s-a văzut la TV

Francisca este mai fericită ca nicicând în brațele , show care se apropie cu pași repezi de marea finală. ne-a spus că nu exclude posibilitatea să lucreze la primul ei copil, cu TJ Miles. Ba mai mult, e convinsă că este cel mai potrivit tată pentru copiii pe care i-ar aduce pe lume.

Cererea în căsătorie a fost împărțită în două. Una pentru marele public telespectator, alta doar pentru ei doi. Momentul cu inelul a fost unul ceva mai intim, fără camere de luat vederi și aparate de fotografiat.

„Ieri am aterizat din Thailanda și abia acum m-a dezmeticit cu toate, și cu fusul orar… A fost foarte drăguț momentul, a fost intimă cererea cu inelul, a fost doar între noi. Dacă cererea cu orezul a văzut-o toată țara, momentul cu inelul l-am păstrat pentru intimitatea noastră.

Așa a fost să fie. Mi-a spus că era normal să vină și cu un inel dacă tot am acceptat orezul. A fost un moment foarte frumos, foarte natural, așa cum am simțit noi să facem. Sunt foarte recunoscătoare pentru perioada asta, pentru omul frumos pe care îl am lângă mine. Mă simt norocoasă”, a declarat Francisca, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce a fost cerută în căsătorie de TJ Miles.

Cântăteața ne-a mai spus că a fost atât de emoționată când a primit întrebarea pe care multe îndrăgostite o așteaptă încât a spus „Da” fără să stea pe gânduri. Francisca a ținut să precizeze că oricât de mult ar crede unele femei că știu exact cum se vor simți în clipa cererii, imaginația nu se compară cu ce se trăiește pe loc.

Vedeta, gata să fie mamă: „Miles este foarte potrivit pentru a deveni tatăl copiilor mei”

„Eu am fost super emoționată și la cererea din Dominicană, cu orezul, eu nu știam cum să reacționez, m-am blocat. Am zis „Da” fără nicio ezitare. În momentele alea poți să îți planifici orice în cap, dar te emoționezi așa tare că uiți tot, mai ales dacă sentimentele sunt reale. A fost un moment frumos. A fost superb. Nu am ce să spun decât că sunt recunoscătoare pentru tot, că trăiesc așa ceva”, ne-a mai mărturisit Francisca.

În continuare, iubita lui TJ Miles ne-a mai zis că partenerul ei va fi un tată de milioane: „Pregătită să devin mămică nu știu dacă vreo femeie e vreodată, dar când ești pus în fața faptului împlinit… Nu știu dacă e cineva pregătit cu adevărat să fie părinte, dar cu siguranță voi fi când va veni un copil.

Da, Miles este foarte potrivit pentru a deveni tatăl copiilor mei. E un om foarte blând, un om foarte calm, iubitor, sensibil. Are o latură sensibilă pe care nu mulți o cunosc și e normal să fie așa, nu mulți s-o cunoască. Totul se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple, așa cum este dat”.