Francisco San Martin, actorul din Days Of Our Lives, a murit la 39 de ani. Care a fost cauza decesului

Un artist apreciat la Hollywood a lăsat un gol imens în sufletele apropiaților și fanilor. Francisco San Martin, actorul din serialul Days of Our Lives, a murit la vârsta de 39 de ani. Care a fost și când a avut loc.

Francisco San Martin sau Pepe, așa cum era alintat de amicii său, a încetat din viață la 39 de ani. Starul de origine spaniolă a devenit celebru după ce a jucat în serialul Days Of Our Lives, în perioada 2010-2011.

Actorul care era stabilit în Statele Unite ale Americii a fost găsit decedat în locuința sa din Los Angeles. Raportul întocmit de oamenii legii arată că ar fi murit în urmă cu o săptămână, în jurul datei de 16 ianuarie 2025.

Biroul legistului a declarat că nu a fost vorba de o moarte naturală, și de o sinucidere. Starul și-a pus capăt zilelor. Acesta a fost găsit spânzurat. Momentan, nu se cunosc motivele pentru care a recurs la acest gest necugetat.

De asemenea, nu se știe dacă a lăsat un bilet de adio pentru a explica de ce a luat o astfel de decizie. Cei care au lucrat alături de Francisco San Martin și-au exprimat regretele și au lăsat numeroase mesaje de condoleanțe.

„Pepe, nu pot decât să-ți spun că te iubesc și să te odihnești în pace, prietene. Te iubesc mult, mult, mult. Îmi pare rău că nu ți-am spus mai mult”, a spus Camila Banus, din Days of Our Lives, relatează .

Cine a fost actorul Francisco San Martin

Francisco San Martin s-a născut pe născut pe 27 august 1985 în Mallorca, Spania. Cea mai mare parte a copilăriei a petrecut-o în Montana, Statele Unite ale Americii, însă ulterior s-a întors pe meleagurile natale.

În țara de origine avea să-și înceapă cariera în teatru pentru copii. Mai târziu, l-a interpretat pe Dario Hernandez în telenovela intitulată Days of Our Lives. A jucat în 59 de episoade în această peliculă, în perioada 2010-2011.

În serial i-a dat viață unui hoț care începe că investigheze un caz nerezolvat. Regretatul spaniol a mai jucat și în Jane the Virgin (7 episoade), dar și în filmul lui Steven Soderbergh „Behind the Candelabra”, alături de Matt Damon și Michael Douglas.

De asemenea, Francisco San Martin a jucat în 16 episoade din The Bold and the Beautiful. Ultima oară a apărut în scurtmetrajul „Dot”, regizat de Tiffany Frances. Printre colegii săi s-au numărat Arabella Grant Stevie și Alican Barlas.