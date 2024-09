Franco Foda, „amenințări” înainte de Kosovo – România: „Știm toate detaliile despre ei”. Ce a spus despre Mircea Lucescu

Kosovo debutează în noul sezon de UEFA Nations League, vineri, 6 septembrie, ora 21:45, la Priștina. Kosovarii, cu un nou selecționer pe bancă, , fosta adversară din preliminariile EURO 2024. Franco Foda susține că o cunoaște foarte bine pe naționala lui Mircea Lucescu.

Franco Foda, un fin cunoscător al fotbalului românesc: „Pe domnul Lucescu îl știu din Turcia”

Franco Foda este un bun cunoscător al fotbalului românesc. Actualmente selecționer al naționalei Kosovo, pe vremea în care cei doi îmbrăcau tricoul celor de la Bayer Leverkusen.

Totodată, selecționerul în vârstă de 58 de ani a mărturisit că îl știe pe Mircea Lucescu din Turcia sau Ucraina. Franco Foda a profitat de meciurile României de la EURO 2024 pentru a-i analiza îndeaproape pe „tricolori”.

„Îl știu pe Ionuț Lupescu foarte bine, dar nu am luat legătura cu el. Am analizat foarte bine echipa României. Pe domnul Lucescu îl cunosc din Turcia, din Ucraina. Iar echipa României am analizat-o după ultimele jocuri de la Euro 2024”, a declarat Franco Foda, la conferința de presă.

Franco Foda, conexiuni directe în campionatul românesc: „Am discutat cu ei”

Franco Foda i-a convocat în lotul naționalei Kosovo pentru meciurile cu România și Cipru, printre alții, pe atacanții Albion Rrahmani, Ermal Krasniqi sau Astrit Selmani. Primii doi au părăsit-o pe Rapid chiar în vara acestui an și au semnat cu Sparta Praga.

De cealaltă parte, Astrit Selmani este legitimat la Dinamo. Selecționerul german a recunoscut că a discutat cu cei trei fotbaliști despre naționala României. „Este adevărat că avem 3 jucători care au conexiuni cu campionatul României.

Doi dintre ei au plecat în altă ligă. Dar am discutat atât cu ei, cât și cu ceilalți jucători și cred că știm toate detaliile despre naționala României”, a mai spus Franco Foda.

Kosovo amenință cu jucătorii din atac

Franco Foda are motive să fie optimist înaintea meciului cu România din UEFA Nations League. Atacanții naționalei care nu s-a calificat la EURO 2024 sunt în mare formă. Înainte să vină în cantonamentul echipei naționale, Vedat Muriqi a marcat în campionat pentru Mallorca contra lui Real Madrid (1-1).

Totodată, Edon Zhegrova are 4 goluri în ultimele 5 meciuri pe care le-a jucat la Lille în Champions League și Ligue 1. Nu în ultimul rând, Albion Rrahmani, fostul atacant al lui Rapid, are două goluri în cele două meciuri disputate după transferul la Sparta Praga.