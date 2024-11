, după ce jucătorii kosovarii au decis să părăsească terenul cu doar câteva minute înainte de fluierul final. Căpitanul Rrahmani a avut un conflict cu Denis Alibec, iar de aici .

Franco Foda, mesaj clar după ce kosovarii au refuzat să revină pe teren în meciul cu România: „Sper că UEFA va lua măsuri”

Incidente incredibile au avut loc în seara de vineri spre sâmbătă pe Arena Națională din București. Deși meciul se apropia de un 0-0, fotbaliștii din Kosovo au luat o decizie surprinzătoare și , fiind nemulțumiți de scandările suporterilor români.

, dar selecționerul statului Kosovo nu a convins jucătorii să revină pe gazon. După zeci de minute de așteptare, arbitrul de centru a ieșit și a fluierat finalul meciului, în absența jucătorilor din Kosovo, urmând ca .

Mai mult decât atât, conflictul s-a aprins și mai mult la conferința de presă, acolo unde . Momentele au fost surprinse de reporterii FANATIK prezenți la Arena Națională.

Franco Foda a încercat să găsească o justificare pentru gestul făcut de jucătorii săi, iar tehnicianul chiar a tras un semnal de alarmă pentru cei de la UEFA, pretinzând că suporterii români nu au respectat independența statului Kosovo.

„În conferința de presă am spus că vom trata cu respect pe toată lumea. Este foarte trist pentru că le-am spus jucătorilor că au evoluat foarte bine. Dar la finalul meciului, respectul a fost pierdut și de asta am decis sa părăsim terenul.

Am vorbit cu echipa, cu domnul Lucescu. Am vrut să revenim pe teren. Dar problema a fost că situația din stadion nu s-a schimbat. Și de asta am decis să nu revenim pe teren.

Este trist, pentru că echipa a jucat excelent azi, dar trebuie toată lumea să respecte că noi suntem Kosovo. Sper că în viitor, UEFA va lua măsuri ca ceea ce s-a întâmplat azi să nu se mai întâmple”, a declarat Franco Foda.

„A fost abuz rasial”

Ofițerul de presă al celor din Kosovo a continuat discursul lui Franco Foda și a transmis că jucătorii și delegația kosovară nu au avut parte de respect la București din partea suporterilor români.

„Am decis să nu participăm la un meci în care respectul nu există. Am fost abuzați, a fost abuz rasial si am decis să ieșim de pe teren cu jucătorii, selecționerul și federația”, a completat ofițerul de presă al kosovarilor.