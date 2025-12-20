Frank Lampard a provocat un scandal uriaș! Bătaie generală pe gazon după un meci tensionat. Video

ADVERTISEMENT

După experiențe nefaste la Chelsea și Everton, Frank Lampard încearcă să își relanseze cariera de antrenor pe banca lui Coventry City. După 22 de etape, echipa fostului mijlocaș este lider în divizia secundă engleză, cu 48 de puncte, la 6 lungimi distanță de principalele urmăritoare, Middlesbrough și Ipswich. Sâmbătă, Coventry a smuls o remiză, 1-1, pe terenul lui Southampton, deși a jucat în inferioritate numerică timp de aproape o repriză. Frank Lampard a sărbătorit rezultatul la finalul meciului, dar gesturile sale nu au fost pe placul celor de la Southampton, iar pe gazon s-a declanșat un conflict între reprezentanții celor două formații.

Scandal uriaș în Anglia! Frank Lampard, „atacat” de adversari

Coventry a deschis scorul în prima repriză a partidei cu Southampton, prin Ephron Mason-Clark, dar a rămas în zece oameni la scurt timp după pauză, Jay Dasilva fiind eliminat direct pentru un fault. „Sfinții” au egalat mai apoi, după reușita lui Nathan Wood, și au dominat autoritar până la final, însă fără să marcheze golul victoriei.

Așadar, remiza a reprezentat un rezultat excelent pentru Coventry, iar Frank Lampard a sărbătorit cu mult entuziasm, printr-un „tur de onoare” prin fața fanilor adverși, care nu a fost deloc pe placul acestora. Suporterii lui Southampton l-au contestat dur pe fostul mare mijlocaș, iar jucătorii echipei au încercat să îl confrunte, iar totul a degenerat într-o bătaie generală pe gazon între reprezentanții celor două formații.

Cum a reacționat Frank Lampard după scenele incredibile de pe gazon

Frank Lampard a vorbit la finalul meciului despre cele întâmplate. Tehnicianul a susținut că a fost insultat de către suporterii lui Southampton spre finalul jocului disputat în cadrul rundei 22 din Championship. „În fotbalul modern, există acest fenomen când fanii îți pot spune orice în ultimele 10 minute, iar tu nu ai voie să intri pe gazon când emoțiile sunt la un nivel ridicat. Așa sunt eu, îmi arăt sentimentele.

Îmi cer scuze pentru limbajul folosit, poate și cei din tribuna aceea vor face același lucru. A existat tensiune, dar uneori stai 99 de minute și reziști, am văzut ce făceau jucătorii și am trăit totul alături de ei. Este dreptul meu să intru pe gazon. Fanii spun lucruri, dar noi suntem în arenă și ne luptăm pentru ceva. Am obținut un punct”, a declarat fostul mare fotbalist pentru .

Cine este Frank Lampard

Înainte de a deveni antrenor, Frank Lampard s-a numărat printre cei mai importanți jucători din istoria . Lansat de West Ham United, acesta a petrecut 13 ani la , unde a devenit o legendă, câștigând trei titluri de campion, dar și trofeul UEFA Champions League. Spre finalul carierei, a mai evoluat pentru Manchester City și New York City.

Cu 177 de reușite în Premier League, Lampard este pe locul 7 în clasamentul celor mai buni marcatori all-time, fiind mijlocașul cu cele mai multe goluri. Timp de 15 ani (1999-2014), acesta a îmbrăcat tricoul echipei naționale a Angliei, pentru care a înscris 29 de goluri în 106 partide.