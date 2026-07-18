Franța – Anglia, LIVE VIDEO în finala mică a CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Franța și Anglia se întâlnesc pe 19 iulie în finala mică a Campionatului Mondial 2026, într-un duel al marilor dezamăgiri. Ambele naționale au ratat calificarea în ultimul act, după înfrângeri suferite în semifinale în fața Spaniei, respectiv Argentinei. Miza rămasă este ocuparea locului 3 la cea mai mare ediție de Campionat Mondial din istorie.
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Franța și Anglia au fost favorite la casele de pariuri în semifinale cu Spania și Argentina. Și totuși se întâlnesc în finala mică. „Cocoșii” au părut neputincioși în fața ibericilor, care au pus stăpânire pe joc și au anihilat vedetele Franței. Dincolo, Anglia a deschis scorul, a încercat să țină de rezultat, dar s-a văzut întoarsă de o Argentină care a presat până a obținut ceea ce și-a propus.
Franța a avut un traseu perfect, până la Spania. Les Bleus au câștigat grupa I după victorii cu Senegal (3-1), Irak (3-0) și Norvegia (4-1). Iar în fazele eliminatorii, echipa lui Didier Deschamps a trecut pe rând de Suedia (3-0), Paraguay (1-0) și Maroc (2-0), înainte de a fi oprită în semifinale de Spania. Ibericii s-au impus cu 2-0 la Arlington, iar Franța a ratat astfel șansa de a disputa a treia finală mondială consecutivă.
Anglia a terminat pe primul loc în grupa L, după 4-2 cu Croația, 0-0 cu Ghana și 2-0 cu Panama. În fazele eliminatorii, selecționata lui Thomas Tuchel a eliminat RD Congo (2-1), Mexic (3-2) și Norvegia (2-1 după prelungiri), Jude Bellingham fiind unul dintre oamenii-cheie ai campaniei. În semifinală, însă, englezii au dat peste deținătoarea trofeului, Argentina. Gordon a deschis scorul, dar Albionul n-a putut ține de rezultat. Argentina a întors și va juca în finală cu Spania, încercând să-și apere trofeul obținut în urmă cu patru ani în Qatar.
Finala mică Franța – Anglia este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la miezul nopții, la Miami. Partida este transmisă în România de Antena 1 și prin platforma AntenaPLAY, deținătoarele drepturilor pentru Campionatul Mondial 2026.
După dezamăgirile trăite în semifinale, rămâne de văzut cât chef de fotbal vor mai avea Franța și Anglia. La casele de pariuri, „cocoșii” sunt favoriți, cu 1,92 pentru o victorie. Anglia are 3,65, iar remiza e cotată la 3,90. Mbappe e în lupta directă cu Messi (ambii cu 8 goluri) pentru Gheata de Aur a turneului. Kane și Bellingham, fiecare cu câte 6 reușite, nu sunt nici ei prea departe.