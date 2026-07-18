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Franța – Anglia, LIVE VIDEO în finala mică a CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Franța - Anglia, CM 2026 - finala mică. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
18.07.2026 | 20:30
Franta Anglia LIVE VIDEO in finala mica a CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Franța - Anglia, LIVE VIDEO în finala mică CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Franța și Anglia se întâlnesc pe 19 iulie în finala mică a Campionatului Mondial 2026, într-un duel al marilor dezamăgiri. Ambele naționale au ratat calificarea în ultimul act, după înfrângeri suferite în semifinale în fața Spaniei, respectiv Argentinei. Miza rămasă este ocuparea locului 3 la cea mai mare ediție de Campionat Mondial din istorie.

Franța – Anglia LIVE la CM 2026

FIFA World Cup · 3rd Place Final
Franța
Anglia
Arbitri
Arbitru centru: J. Valenzuela Sáez Arbitru asistent 1: J. Urrego Martínez Arbitru asistent 2: T. Moreno Al patrulea oficial: J. Jayed VAR: L. González Cabrera Asistent VAR: A. Villarreal

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Franța – Anglia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Franța – Anglia LIVE la CM 2026. Cum au ajuns cele două naționale în finala mică

Franța și Anglia au fost favorite la casele de pariuri în semifinale cu Spania și Argentina. Și totuși se întâlnesc în finala mică. „Cocoșii” au părut neputincioși în fața ibericilor, care au pus stăpânire pe joc și au anihilat vedetele Franței. Dincolo, Anglia a deschis scorul, a încercat să țină de rezultat, dar s-a văzut întoarsă de o Argentină care a presat până a obținut ceea ce și-a propus.

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Parcursul Franței la CM 2026

Franța a avut un traseu perfect, până la Spania. Les Bleus au câștigat grupa I după victorii cu Senegal (3-1), Irak (3-0) și Norvegia (4-1). Iar în fazele eliminatorii, echipa lui Didier Deschamps a trecut pe rând de Suedia (3-0), Paraguay (1-0) și Maroc (2-0), înainte de a fi oprită în semifinale de Spania. Ibericii s-au impus cu 2-0 la Arlington, iar Franța a ratat astfel șansa de a disputa a treia finală mondială consecutivă.

Parcursul Angliei la CM 2026

Anglia a terminat pe primul loc în grupa L, după 4-2 cu Croația, 0-0 cu Ghana și 2-0 cu Panama. În fazele eliminatorii, selecționata lui Thomas Tuchel a eliminat RD Congo (2-1), Mexic (3-2) și Norvegia (2-1 după prelungiri), Jude Bellingham fiind unul dintre oamenii-cheie ai campaniei. În semifinală, însă, englezii au dat peste deținătoarea trofeului, Argentina. Gordon a deschis scorul, dar Albionul n-a putut ține de rezultat. Argentina a întors și va juca în finală cu Spania, încercând să-și apere trofeul obținut în urmă cu patru ani în Qatar.

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La ce oră se joacă Franța – Anglia și cine transmite la TV

Finala mică Franța – Anglia este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la miezul nopții, la Miami. Partida este transmisă în România de Antena 1 și prin platforma AntenaPLAY, deținătoarele drepturilor pentru Campionatul Mondial 2026.

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Cote pariuri Franța – Anglia

După dezamăgirile trăite în semifinale, rămâne de văzut cât chef de fotbal vor mai avea Franța și Anglia. La casele de pariuri, „cocoșii” sunt favoriți, cu 1,92 pentru o victorie. Anglia are 3,65, iar remiza e cotată la 3,90. Mbappe e în lupta directă cu Messi (ambii cu 8 goluri) pentru Gheata de Aur a turneului. Kane și Bellingham, fiecare cu câte 6 reușite, nu sunt nici ei prea departe.

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