Franța este sub asediu! Meciuri din Ligue 1 ar putea fi amânate: scene de necrezut în Paris, Marseille, Lyon și Lille. Video

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Sâmbătă, a fost practic sub asediu. Protestele devenite deja tradiționale în ultimii ani, coordonate de celebra mișcare „Vestele galbene”, au luat o amploare neașteptată în principiu, iar forțele de ordine au fost prinse descoperite. Este vorba bineînțeles despre manifestații de stradă îndreptate împotriva politicilor economice, doar că mult mai violente decât până acum.

Franța este sub asediu: meciuri de Ligue 1 ar putea fi amânate din cauza protestelor violente din orașele mari

În mod evident, vizați sunt oamenii aflați în conducerea statului francez, respectiv politicienii, în frunte cu președintele Emmanuel Macron, acuzați că prin măsurile lor au dus mare parte din populație practic în pragul sărăciei. Pe lângă „Vestele galbene”, la aceste proteste au participat sâmbătă seară și elevi, studenți și sindicaliști, informează

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În mod așteptat de altfel, capitala Paris a constituit, din nou, „epicentrul” acestor manifestații. De asemenea, proteste violente s-au desfășurat și în alte orașe foarte importante ale Franței, cum ar fi Marseille, Lyon sau Lille, printre altele. Conform sursei citate, în întregul Hexagon au fost atacate mai multe sedii de primării. În plus, au fost provocate și mai multe incendii pe străzi.

Mai mult, au existat ciocniri extrem de violente între protestatari și forțele de ordine. Astfel, până sâmbătă seară în jurul orei 22:00, fuseseră făcute deja aproximativ 420 de arestări. Mai exact, cetățenii francezi care au ales această formă extremă de exprimare în spațiul public acuză creșterea costului vieții per total, iar în particular chestiuni precum deteriorarea serviciilor publice și creșterea inechității sociale din ultimul timp.

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Marseille, Paris FC sau Lyon ar trebui să joace duminică

Totodată, în același timp, astfel de scene șocante s-au petrecut și în orașe francofone importante din Belgia, precum Bruxelles și Liege. Așadar, în acest context, se pune chiar problema ca anumite meciuri din , dar și din diviziile inferioare, programate în cursul zilei de duminică să fie amânate și reprogramate la o dată care va fi comunicată ulterior, în mod evident pentru a nu fi amplificat riscul unor astfel de lupte de stradă și în cursul zilei de duminică.

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Este destul de bine cunoscut faptul că, mai ales în Franța, anumite galerii folosesc astfel de conjuncturi sensibile pentru a ieși pe străzi și pentru a provoca și mai mult haos decât în mod normal. Iar în prezent printre punctele extrem de fierbinți se numără, după cum s-a notat și anterior, centre urbane mari precum Paris, Marseille, Lyon sau Lille, printre multe altele. Iar Paris FC ar trebui să joace chiar duminică, de la ora României 18:15, pe teren propriu cu Rennes. De asemenea, Lyon are meci tot acasă, cu Nice, de la 21:45, fiind vorba despre o partidă considerată oricum, și în condiții normale, ca fiind cu grad ridicat de risc.

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Meciul Lille – Brest de sâmbătă seară s-a jucat totuși

Mai mult, Olympique de Marseille ar trebui să joace în deplasare cu Angers, de la ora 16:00. Fanii lui OM sunt renumiți în întreaga lume pentru violența lor și se crede că vor încerca să profite de acest context extrem de tensionat din Franța pentru a crea incidente de proporții în drumul lor spre Angers. În plus, este clar că, dacă protestele vor continua în aceeași manieră, forțele de ordine vor fi mobilizate practic în totalitate în „punctele fierbinți” din orașe, astfel încât nu vor mai putea să asigure ordinea publică și în jurul stadioanelor de fotbal. Pe de altă parte însă, partida Lille – Brest 1-1 de sâmbătă seară s-a disputat totuși în condiții normale.

Există deja un precedent în acest sens

Așadar, dacă violențele vor continua și în cursul zilei de duminică, administrațiile locale vor avea posibilitatea de a solicita amânarea meciurilor de fotbal din respectivele orașe pe motive de securitate. În Franța chiar există un precedent clar în acest sens, petrecut în decembrie 2018. Atunci, chiar partide de Ligue 1 au fost reprogramate din cauza protestelor puse în scenă de „Vestele galbene”. Până în prezent însă, Liga Profesionistă de Fotbal din Franța nu a anunțat modificări de program pentru ziua de duminică.