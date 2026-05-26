Franța ia în calcul să oprească Roland Garros din cauza caniculei! Temperaturi-record așteptate în următoarele zile

Franța se confruntă cu un val de caniculă extremă, iar Roland Garros a intrat în alertă. Temperaturile pot ajunge la 39 de grade, iar autoritățile iau în calcul suspendarea unor competiții sportive.
Alex Bodnariu
26.05.2026 | 21:41
Probleme serioase la Roland Garros. Franța a intrat sub asediul unui val de caniculă extremă. Temperaturile pot ajunge chiar și la 39 de grade Celsius la Paris, iar organizatorii turneului și autoritățile franceze sunt în alertă totală după ce șapte oameni și-au pierdut viața. În presa din Hexagon se discută deja despre posibilitatea suspendării unor competiții sportive.

Problemele sunt uriașe mai ales pentru sportivii care evoluează în aer liber. La Roland Garros, unde meciurile se joacă ore întregi pe zgură, condițiile devin aproape imposibile în timpul după-amiezii. Umiditatea ridicată, lipsa vântului și expunerea directă la soare transformă terenurile într-un adevărat cuptor.

Autoritățile franceze au confirmat că există inclusiv discuții privind amânarea sau suspendarea anumitor evenimente sportive. Ministrul Sportului, Marina Ferrari, a explicat că deciziile vor depinde nu doar de temperatură, ci și de gradul de umiditate și de condițiile de pe terenuri sau trasee.

Organizatorii de la Roland Garros sunt presați să găsească rapid soluții pentru protejarea jucătorilor și spectatorilor. În ultimele ediții ale turneului au existat critici dure legate de programarea meciurilor în cele mai fierbinți ore ale zilei, iar acum situația este și mai complicată. În tribune, mii de oameni stau ore întregi în plin soare.

Parisul a activat mai multe măsuri speciale pentru combaterea caniculei. Mai multe parcuri publice au rămas deschise până târziu în noapte pentru ca oamenii să se poată refugia în zone mai răcoroase, iar autoritățile au transmis recomandări stricte privind hidratarea și evitarea expunerii la soare în orele de vârf.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
