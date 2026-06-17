Franța lui Mbappe i-a adus din nou Antenei 1 prima poziție în clasamentul audiențelor! Câți români au urmărit meciul cu Senegal

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Marile echipe ale lumii au început să intre în joc, iar din ce în ce mai mult. Meciul vedetă al zilei de 16 iunie a fost Franța – Senegal, finalizat cu victoria „cocoșilor galici” cu 3-1. Pe parcursul acestei partide, diferențele de audiență între lider și urmăritoare sunt uriașe.

Antena 1, lider de audiență și în ziua a șasea. Franța – Senegal, urmărit de 1,5 milioane de români în „minutul de aur”

În intervalul Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 8.1 puncte de rating şi 38.3% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 3.7 puncte de rating şi 17.2% cota de piață.

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Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului din mediul urban, unde programul a înregistrat 8.2 puncte de rating și 29.5% cota de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 3.9 puncte de rating și 14.1% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a înregistrat 7 puncte de rating și 25.2% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 4.5 puncte de rating și 16% cota de piaţă. În minutul de aur, înregistrat la 22:47, aproape 1.5 milioane de telespectatori urmăreau confruntarea de la Antena 1.

Şi partida disputată în intervalul 04.04 – 06.03, Iran – Noua Zeelandă, din grupa G, a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 0.9 puncte și 36.7% cota de piaţă, urmată de Kanal D cu 0.3 puncte de rating și 14% cota de piaţă, înregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Ziua a șaptea se anunță cel puțin la fel de interesantă

După ce ziua a început cu Norvegia – Irak, a continuat cu Argentina – Algeria, meci în care Lionel Messi a scris din nou istorie la Campionatul Mondial și l-a egalat pe Miroslav Klose la numărul de goluri, după un hat-trick fabulos.

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De la ora 20:00 (ora României) intră în joc și Portugalia lui Cristiano Ronaldo, urmând ca ziua să fie încheiată, de la ora 23:00, de un meci extrem de interesant între două echipe foarte puternice la nivel mondial: Anglia și Croația.