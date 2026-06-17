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Franța lui Mbappe i-a adus din nou Antenei 1 prima poziție în clasamentul audiențelor! Câți români au urmărit meciul cu Senegal

Antena 1 se poate lăuda după șase zile de Campionat Mondial cu statutul de lider al audiențelor. Ziua în care Franța lui Kylian Mbappe a debutat la turneul final a adus foarte mulți români în fața televizoarelor
Ciprian Păvăleanu
17.06.2026 | 11:57
Franta lui Mbappe ia adus din nou Antenei 1 prima pozitie in clasamentul audientelor Cati romani au urmarit meciul cu Senegal
SPECIAL FANATIK
Câți români s-au uitat la Franța - Senegal în „minutul de aur”. Foto: Hepta.ro
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Marile echipe ale lumii au început să intre în joc, iar audiențele Antenei 1 cresc din ce în ce mai mult. Meciul vedetă al zilei de 16 iunie a fost Franța – Senegal, finalizat cu victoria „cocoșilor galici” cu 3-1. Pe parcursul acestei partide, diferențele de audiență între lider și urmăritoare sunt uriașe.

Antena 1, lider de audiență și în ziua a șasea. Franța – Senegal, urmărit de 1,5 milioane de români în „minutul de aur”

În intervalul confruntării grupei I, dintre Franța și Senegal, Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 8.1 puncte de rating şi 38.3% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 3.7 puncte de rating şi 17.2% cota de piață.

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Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului din mediul urban, unde programul a înregistrat 8.2 puncte de rating și 29.5% cota de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 3.9 puncte de rating și 14.1% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a înregistrat 7 puncte de rating și 25.2% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 4.5 puncte de rating și 16% cota de piaţă. În minutul de aur, înregistrat la 22:47, aproape 1.5 milioane de telespectatori urmăreau confruntarea de la Antena 1.

Şi partida disputată în intervalul 04.04 – 06.03, Iran – Noua Zeelandă, din grupa G, a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 0.9 puncte și 36.7% cota de piaţă, urmată de Kanal D cu 0.3 puncte de rating și 14% cota de piaţă, înregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Ziua a șaptea se anunță cel puțin la fel de interesantă

După ce ziua a început cu Norvegia – Irak, a continuat cu Argentina – Algeria, meci în care Lionel Messi a scris din nou istorie la Campionatul Mondial și l-a egalat pe Miroslav Klose la numărul de goluri, după un hat-trick fabulos.

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De la ora 20:00 (ora României) intră în joc și Portugalia lui Cristiano Ronaldo, urmând ca ziua să fie încheiată, de la ora 23:00, de un meci extrem de interesant între două echipe foarte puternice la nivel mondial: Anglia și Croația.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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