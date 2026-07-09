Franţa – Maroc: gafa anului în direct la Antena 1! Ce a putut să spună reporteriţa despre Mbappe

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Franța – Maroc este primul sfert de finală de la acest turneu final, iar cei de la Antena 1 au oferit primele gafe în direct încă dinaintea fluierului de start. Reporterița prezentă în Piața Universității a făcut o afirmație ce era valabilă în urmă cu doi ani.

Gafă uriașă făcută de Antena 1 înainte de Franța – Maroc

Franța și Maroc sunt două dintre naționalele care au impresionat la această ediție de Campionat Mondial și sunt primele echipe ce se luptă pentru un loc în semifinalele competiției. Cele două naționale sunt pline de vedete, iar cei mai emblematici jucători de la fiecare selecționată sunt Kylian Mbappe, căpitanul Franței, și Achraf Hakimi, căpitanul Marocului.

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Cei doi sunt cei mai buni prieteni, încă de pe vremea când ambii evoluau la PSG, dar se pare că reporterița Antenei 1 a rămas nostalgică după acele vremuri. Golgheterul all-time al Franței a părăsit Parisul în urmă cu doi ani pentru a-și îndeplini visul de a evolua pentru Real Madrid, însă acest lucru nu a oprit-o să afirme că „Achraf Hakimi și Kylian Mbappe împart același vestiar la PSG”, lucru ce nu mai este valabil din 2024.

Erorile nu s-au oprit aici! Ce se întâmplă cu Didier Deschamps?

În timp ce se afla la turneul final, Mama selecționerului Franței a murit, iar el a fost nevoit să părăsească Statele Unite ale Americii pentru a o conduce pe ultimul drum. Din această cauză, Deschamps a absentat de pe banca „cocoșilor galici” în ultima etapă din faza grupelor, mai exact în meciul cu Norvegia.

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Deși prezentatorul emisiunii, Florin Căruceru, încă se întreba dacă selecționerul s-a întors după funeraliile mamei sale și dacă se va afla pe banca naționalei.

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Cât câștigă Antena 1 pentru 20 de secunde de reclamă în timpul Campionatului Mondial

Deși și-au atras foarte multe antipatii din partea suporterilor, care au fost deranjați de mai multe aspecte ce țin de organizarea acestei ediții de Campionat Mondial, Antena 1 continuă să câștige foarte mulți bani pentru un spot publicitar de 20 de secunde, în funcție de ora la care are loc meciul.

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Antena 1 încasează 1525 de euro, în timp ce pentru cele din pauza de hidratare primește nu mai puțin de 5702. Spoturile publicitare de la finalul primei reprize aduc 3029 de euro, în timp ce o altă sumă , care reprezintă spoturile publicitare de la finalul intonării imnurilor. Intervalul orar cu cele mai scumpe prețuri pentru spoturile publicitare este 22:00 – 00:00.

Prețuri pentru intervalul orar 22:00 – 00:00 (rating estimat de 7,13)