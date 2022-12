Franța – Maroc, de la ora 21:00 în semifinalele Campionatului Mondial 2022. Campioana en-titre vrea din nou în finală. Echipele de start

Meciul Franța – Maroc are loc miercuri, 14 decembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul semifinalei a doua de la turneul final al CM din Qatar. Franța este campioana en-titre, iar Maroc reprezintă imensa surpriză a acestei ediții și poate a tuturor turneelor finale, pentru că totuși în 2002, când ajungea la același nivel, Coreea de Sud era una dintre gazdele competiției și era purtată pe brațe de arbitraje vădit părtinitoare.

Franța – Maroc, în semifinalele Campionatului Mondial 2022

Nimeni nu ar fi pariat niciodată un eurocent pe calificarea Marocului în careul de ași, dar echipa pregătită de selecționerul Walid Regragui a ajuns aici absolut meritat, pe calitatea evoluțiilor sale, cu un singur gol primit și cu victorii în fața Belgiei și Portugaliei, eliminarea Spaniei la lovituri de departajare și egal alb cu altă semifinalistă. în faza grupele, Croația.

Unde se joacă meciul dintre Franța şi Maroc

Confruntarea Franța – Maroc se desfășoară miercuri, 14 decembrie, de la ora 21:00, pe “Al Bayt Stadium”, din orașul Al Khor, arena unde pe 20 noiembrie a început spectacolul mondial cu partida Qatar – Ecuador 0-2. Pe stadionul “Al Bayt” au mai avut loc meciurile Maroc – Croația 0-0, Anglia – SUA 0-0, Spania – Germania 1-1, Olanda – Qatar 2-0 şi Costa Rica – Germania 2-4 în grupe, optimea Anglia – Senegal 3-0 și sfertul de finală cel mai spectaculos, Franța – Anglia 2-1. Cu această semifinală și stadionul Al Bayt va spune adio Mondialului.

Autoritățile iau în calcul măsuri sporite de securitate, ca urmare a faptului că relațiile dintre suporterii marocani și cei francezi nu sunt tocmai cele mai apropiate, cel puțin în Hexagon având loc numeroase ciocniri, ultima chiar după calificarea africanilor în semifinale. Veștile sunt cu atât mai alarmante, întrucât se vorbește de un care vor asista la meci, în jur de 45.000, printre aceștia cei 5.000 de francezi efectiv pierzându-se și fiind în real pericol.

Cine transmite la TV partida

Partida Franța – Maroc se joacă miercuri 14 decembrie, de la ora 21:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

Va fi o nouă zi cu cer senin şi mult soare în Qatar, un lait motiv pentru întreaga perioadă de desfășurare a turneulu final şi în general pentru cea mai mare parte a anului în această ţară din Golf. Temperatura nu va depăşi însă la amiază 26 de grade, dar la ora 21:00 vor fi cu trei grade mai puţin.

Tot ce trebuie să știi despre Franța – Maroc, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Vor fi foarte multe pariuri la acest meci, preponderent pe victoria sau calificarea Franței. Probabil că se va miza și pe număr redus de goluri, ținând cont de organizarea defensivă ireproșabilă a marocanilor. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Franţa şi Maroc.

Ce absențe au Franța şi Maroc

Selecționerul Didier Deschamps avea drept condiție, din partea federației franceze, calificarea în semifinale pentru a putea discuta despre continuarea muncii sale alături de Les Bleus. Condiția a fost îndeplinită și șefii federației i-au transmis disponibilitatea lor de a negocia cu Deschamps Singurii absenți la acest meci sunt aceiași doi jucători ca și la celelalte partide, fundașul Lucas Hernandez și atacantul Karim Benzema, Balonul de Aur al Europei pe anul 2022.

Dacă până acum Walid Regragui a avut în permanență aproape tot lotul la dispoziție, iată că Marocul riscă enorm să fie lipsită de câțiva jucători esențiali. Atacantul Cheddira a luat stupid două galbene în patru minute cu Portugalia, a fost eliminat și stă pentru acest joc, urmând a reveni în finala mare sau finala mică. Marile probleme sunt însă de ordin defensiv și la nivelul laboratorului de creație de la mijloc, unde vedeta Ziyech e serios sub semnul întrebării. Sunt out căpitanul Saiss, Mazroui și Aguerd și va fi greu pentru Regragui să le găsească înlocuitori.

Mexicanul Cesar Ramos va dirija a doua semifinală la Campionatul Mondial 2022

Mexicanul Cesar Ramos, unul dintre arbitrii favoriți ai italianului Pierluigi Collina, omul care la FIFA face delegările, va conduce în semifinala Franța – Maroc al patrulea său meci în Qatar. A mai arbitrat în grupe Danemarca – Tunisia 0-0, Maroc – Belgia 2-0 și Portugalia – Elveția 6-1, în optimile de finală.

Franța mai are doar două meciuri de câștigat pentru a deveni prima echipă de la Brazilia în 1962 care își apără cu succes titlul mondial. Cealaltă a fost Italia anilor 1934 și 1938. Franța este singura echipă rămasă în turneu care nu a reușit încă să termine un meci fără gol primit, fiind condusă sau egalată în patru din cele cinci meciuri de până acum!

Cote la pariuri

Cu toate isprăvile de poveste ale Marocului la acest turneu final, casele de pariuri se înclină în fața campioanei mondiale din 2018, cea care mai are în CV un titlu mondial în 1998 și acordă Franței cota clară a favoritei. 1,55 este cota pentru succesul “Les Bleus”, iar pentru o nouă performanță istorică africaniii au primit cota 7,50. Șansă dublă X2 are cotă 2,60, iar varianta cine se califică Franța are 1,25 şi Maroc 4,40.

Nu există decât două partide amicale în confruntări directe. O victorie la limită a Franței, în 1999, după câștigarea titlului mondial, 1-0, și un egal, 2-2, în 2007, ambele partide jucându-se pe teritoriul francez. Acesta este primul meci oficial dintre cele două țări.