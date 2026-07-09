Sport

Franța – Maroc, LIVE VIDEO în sferturile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Franța - Maroc, sferturi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
09.07.2026 | 13:53
Franta Maroc LIVE VIDEO in sferturile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
ULTIMA ORĂ
Franța - Maroc, LIVE VIDEO în sferturi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Franța și Maroc se întâlnesc joi, 9 iulie, în primul sfert de finală al Campionatului Mondial 2026, într-o reeditare a semifinalei de la CM 2022 din Qatar. Vicecampioana mondială și revelația fotbalului african din ultimii ani se luptă pentru un loc în semifinale, într-un duel care îi aduce față în față pe Kylian Mbappe și Achraf Hakimi, căpitanii celor două selecționate și foști colegi la PSG.

Franța – Maroc LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Franța
Maroc

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Franța – Maroc

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Franța – Maroc LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în sferturi

Franța a avut un parcurs perfect până în sferturi. „Les Bleus” au câștigat grupa I cu punctaj maxim, după 3-1 cu Senegal, 3-0 cu Irak și 4-1 cu Norvegia. În șaisprezecimi, elevii lui Didier Deschamps au trecut fără emoții de Suedia, scor 3-0, prin dubla lui Mbappe și golul lui Barcola. În optimi, francezii au avut mai mult de muncă împotriva Paraguayului, dar s-au impus cu 1-0 datorită penalty-ului transformat de Mbappe în minutul 70. Căpitanul Franței a ajuns la 7 goluri înscrise la CM 2026.

ADVERTISEMENT

Marocul și-a confirmat statutul de forță a fotbalului african. „Leii Atlasului” au terminat pe locul secund în grupa C, la egalitate de puncte cu Brazilia, după 1-1 chiar cu sud-americanii, 1-0 contra Scoției și 4-2 cu Haiti. În șaisprezecimi, marocanii au eliminat Olanda după 1-1 și 3-2 la loviturile de departajare, iar în optimi au dominat clar Canada, impunându-se cu 3-0. Astfel, selecționata pregătită de Mohamed Ouahbi a ajuns între cele mai bune opt echipe ale lumii pentru a doua oară consecutiv.

La ce oră se joacă Franța – Maroc și cine transmite la TV

Partida Franța – Maroc se joacă joi, 9 iulie, de la ora 23:00, în Boston, Massachusetts. Campionatul Mondial 2026 este transmis în România de Antena 1, care va difuza pe tv și sfertul dintre Franța și Maroc. Meciul poate fi urmărit și pe platforma AntenaPLAY, live stream sau înregistrat.

ADVERTISEMENT
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul...
Digi24.ro
Cum s-a produs tragedia în urma căreia Gabi Mureșan și-a pierdut viața. Filmul evenimentelor

Când și cu cine joacă în semifinale

Câștigătoarea duelului dintre Franța și Maroc va întâlni în faza următoare învingătoarea sfertului Spania – Belgia. Semifinala este programată pe 14 iulie, de la ora 22:00, pe stadionul din Dallas, Statele Unite.

ADVERTISEMENT
”Cred că nu mai pot”. Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan. Părintele Dumitru:...
Digisport.ro
”Cred că nu mai pot”. Ultimele cuvinte ale lui Gabi Mureșan. Părintele Dumitru: ”Stai pe aici” / ”L-au găsit după 3 ore”

Cote pariuri Franța – Maroc

Deși Marocul a devenit una dintre cele mai puternice selecționate din lume în ultimii ani, africanii nu au reușit încă să învingă Franța într-un meci oficial sau amical. Cele două reprezentative s-au întâlnit de cinci ori până acum, iar francezii au obținut trei victorii, în timp ce alte două partide s-au încheiat la egalitate. Singurul meci oficial a fost cel de acum patru ani, în semifinala câștigată de europeni cu 2-0 la CM 2022.

ADVERTISEMENT

Franța este mare favorită la calificarea în semifinale. Victoria vicecampioanei mondiale are cota 1,61, în timp ce un rezultat de egalitate după cele 90 de minute este cotat cu 4,00. Un succes al Marocului în timpul regulamentar ar reprezenta o surpriză importantă și are cota 5,75.

  • 1,83 este cota SUPERBET pentru „Kylian Mbappe marchează” în meciul Franța – Maroc
Iuliu Mureșan, detalii emoționante de la ultima întâlnire cu Gabi Mureșan. Ce urma...
Fanatik
Iuliu Mureșan, detalii emoționante de la ultima întâlnire cu Gabi Mureșan. Ce urma să se întâmple, planul era deja stabilit
Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan. Dezvăluiri tulburătoare ale preotului care a...
Fanatik
Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan. Dezvăluiri tulburătoare ale preotului care a fost pe lac cu el: „Părinte, eu cred că nu mai pot”
Ce poezie avea Gabi Mureșan înrămată în biroul său de primar. Versuri emoționante...
Fanatik
Ce poezie avea Gabi Mureșan înrămată în biroul său de primar. Versuri emoționante pe care i le-a dedicat o femeie din comuna pe care o conducea
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Parteneri
Consideră că FCSB 'a făcut o mare greșeală' cu fotbalistul pe care MM...
iamsport.ro
Consideră că FCSB 'a făcut o mare greșeală' cu fotbalistul pe care MM Stoica nu l-a mai vrut la echipă: 'Am discutat cu Inter și cu AC Milan pentru el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!