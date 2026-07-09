Franța – Maroc, LIVE VIDEO în sferturile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Franța și Maroc se întâlnesc joi, 9 iulie, în primul sfert de finală al Campionatului Mondial 2026, într-o reeditare a semifinalei de la CM 2022 din Qatar. Vicecampioana mondială și revelația fotbalului african din ultimii ani se luptă pentru un loc în semifinale, într-un duel care îi aduce față în față pe Kylian Mbappe și Achraf Hakimi, căpitanii celor două selecționate și foști colegi la PSG.
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Franța a avut un parcurs perfect până în sferturi. „Les Bleus” au câștigat grupa I cu punctaj maxim, după 3-1 cu Senegal, 3-0 cu Irak și 4-1 cu Norvegia. În șaisprezecimi, elevii lui Didier Deschamps au trecut fără emoții de Suedia, scor 3-0, prin dubla lui Mbappe și golul lui Barcola. În optimi, francezii au avut mai mult de muncă împotriva Paraguayului, dar s-au impus cu 1-0 datorită penalty-ului transformat de Mbappe în minutul 70. Căpitanul Franței a ajuns la 7 goluri înscrise la CM 2026.
Marocul și-a confirmat statutul de forță a fotbalului african. „Leii Atlasului” au terminat pe locul secund în grupa C, la egalitate de puncte cu Brazilia, după 1-1 chiar cu sud-americanii, 1-0 contra Scoției și 4-2 cu Haiti. În șaisprezecimi, marocanii au eliminat Olanda după 1-1 și 3-2 la loviturile de departajare, iar în optimi au dominat clar Canada, impunându-se cu 3-0. Astfel, selecționata pregătită de Mohamed Ouahbi a ajuns între cele mai bune opt echipe ale lumii pentru a doua oară consecutiv.
Partida Franța – Maroc se joacă joi, 9 iulie, de la ora 23:00, în Boston, Massachusetts. Campionatul Mondial 2026 este transmis în România de Antena 1, care va difuza pe tv și sfertul dintre Franța și Maroc. Meciul poate fi urmărit și pe platforma AntenaPLAY, live stream sau înregistrat.
Câștigătoarea duelului dintre Franța și Maroc va întâlni în faza următoare învingătoarea sfertului Spania – Belgia. Semifinala este programată pe 14 iulie, de la ora 22:00, pe stadionul din Dallas, Statele Unite.
Deși Marocul a devenit una dintre cele mai puternice selecționate din lume în ultimii ani, africanii nu au reușit încă să învingă Franța într-un meci oficial sau amical. Cele două reprezentative s-au întâlnit de cinci ori până acum, iar francezii au obținut trei victorii, în timp ce alte două partide s-au încheiat la egalitate. Singurul meci oficial a fost cel de acum patru ani, în semifinala câștigată de europeni cu 2-0 la CM 2022.
Franța este mare favorită la calificarea în semifinale. Victoria vicecampioanei mondiale are cota 1,61, în timp ce un rezultat de egalitate după cele 90 de minute este cotat cu 4,00. Un succes al Marocului în timpul regulamentar ar reprezenta o surpriză importantă și are cota 5,75.