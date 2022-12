Franţa – Polonia, de la ora 17:00 în optimile de finală de la Campionatul Mondial 2022. Mbappe sau Lewandowski. Echipele de start

Meciul Franţa – Polonia are loc duminică, 4 decembrie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul optimilor de finală la turneul final al CM din Qatar. Polonia a terminat chinuit pe locul 2 în Grupa C, în urma Argentinei, la un singur gol distanţă de Mexic, în timp ce Franţa a câştigat Grupa D, cu 6 puncte, chiar dacă a fost învinsă în ultimul joc de Tunisia, folosind foarte multe rezerve.

Franţa – Polonia, în optimile de finală de la Campionatul Mondial 2022

Franţa – Polonia este al treilea meci din optimile de finală la turneul final al CM 2022. Franţa, campioana mondială a ultimei ediţii, are ca obiectiv apărarea titlului. Polonia a avut evoluţii modeste, singura victorie în grupe fiind asupra Arabiei Saudite, dar şi aceea cu emoţii, pentru că adversarul a ratat un penalty.

Unde se joacă meciul dintre Franţa – Polonia

Întâlnirea Franţa – Polonia se dispută duminică, 4 decembrie, de la ora 17:00, pe stadionul “Al Thumama” din capitala Doha. Cele 44.000 de locuri vor fi probabil ocupate până la ultimul, pentru că ambele reprezentative au avut susţinerea unui număr mare de suporteri de-a lungul turneului.

Acesta este meciul cu numărul şapte care se joacă pe stadionul “Al Thumama”, după Senegal – Olanda 0-2, Spania – Costa Rica 7-0, scorul turneului, Qatar – Senegal 1-3, surpriza Belgia – Maroc 0-2, Iran – SUA 0-1 şi . În afară de acest meci, aici se va mai juca doar un sfert de finală şi apoi stadionul “Al Thumama va ieşi” de pe scena Mondialului.

Cine transmite la TV partida

Partida Franţa – Polonia se joacă duminică 4 decembrie, de la ora 17:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

Duminică, 4 decembrie, vremea va fi în continuare caldă, dar nu la temperaturi foarte ridicate, sub graniţa celor 30 de grade. Mai precis la ora amiezii vor fi în aer 29 de grade, temperatură care se va regăsi şi la ora meciului. Dacă totuşi va fi prea cald, instalaţiile de climatizare vor rezolva problema la 20 de grade.

Tot ce trebuie să știi despre Franţa – Polonia, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Vor fi multe pariuri pe acest meci, pentru că se vor încerca tot felul de combinaţii sau pur şi simplu se va miza masiv pe succesul Franţei. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Polonia şi Franţa.

Ce absenţe au Polonia şi Franţa

Didier Deschamps a fost unul dintre cei mai loviţi selecţioneri la CM din Qatar în privinţa accidentărilor din lotul Franţei, şi înainte de plecarea spre Doha, dar şi la faţa locului. Pentru meciul cu Polonia nu au apărut probleme noi, deci Karim Benzema şi Lucas Hernandez sunt ultimii absenţi, dar ei au şanse reduse de a se mai reface în scurt timp, mai ales ultimul.

Polonezii nu au probleme de lot şi se pot prezenta cu cea mai bună formulă de echipă. Problema lor, cam ca la toate turneele finale la care au ajuns, cu excepţia acelei generaţii minunate din anii ’70-’80 este că au evoluţii foarte slabe, deşi jucători de calitate există cu siguranţă în lot, începând cu marea vedetă din atac, Robert Lewandowski.

Venezueleanul Valenzulea, la al doilea meci arbitrrat în Qatar

Meciul din optimi dintre Polonia şi Franţa a fost încredinţat de către cei de la FIFA lui Jesus Valenzuela din Venezuela, un cavaler al fluierului în vârstă de 38 de ani, care s-a descurcat foarte bine la partida din etapa a 2-a a grupei B dintre Anglia şi SUA.

Francezul Kylian Mbappé este al doilea jucător care a marcat șapte goluri la Cupa Mondială înainte de vârsta de 24 de ani, alături de Pelé. El îl va înfrunta însă pe polonezul Szczęsny, un portar care a reuşit fantastica performanţă de a apăra două lovituri de la 11 metri în două partide din Grupa C, împotriva Arabiei Saudite şi a Argentinei, .

Cote la pariuri

Polonia are din punctul de vedere al caselor de pariuri doar rolul victimei care va fi urcată pe eşafod de atacanţii lui Deschamps. 1,33 este cota acordată Franţei, dar foarte probabil această cotă va fi în scădere până la ora meciului. Polonia are cotă 10,00 să scrie istorie la acest mondial şi 5,25 să poată rezista egală în 90 de minute. Şansă dublă X2 are cotă 3,40, iar un gol polonez valorează 2,00.

Sunt opt meciuri directe între cele două reprezentative, dintre care trei au avut caracter amical. Ultima întâlnire directă, amicală, a avut loc în 2011. În meciuri oficiale, scorul este de două victorii Franţa, în preliminariii CM 1966, două egaluri şi o mare victorie Polonia în finala mică de la CM 1982, după prelungiri, cu scorul de 3-2.