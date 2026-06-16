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Franța – Senegal, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026. Ultimele informații, statistici OPTA, live fază cu fază

Franța - Senegal, meciul în care europenii vor revanșa după 24 de ani. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasamentul grupei și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
16.06.2026 | 14:55
Franta Senegal LIVE VIDEO in grupa I de la CM 2026 Ultimele informatii statistici OPTA live faza cu faza
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Franța - Senegal, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Franța și Senegal se întâlnesc pentru a doua oară la un Campionat Mondial. În 2002, când francezii erau campioni mondiali și europeni en-titre, africanii au câștigat cu 1-0. Mai mult, Franța termina grupa pe ultimul loc și era eliminată, în timp ce africanii ajungeau până în sferturi, unde pierdeau cu gol de aur în fața Turciei. La CM 2026, Franța – Senegal se joacă marți, 16 iunie, de la 22:00 (ora României), la New York, SUA. Meciul contează pentru grupa I, din care mai fac parte Norvegia și Irak.

Franța – Senegal LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Franța
Senegal

Clasament Grupa I

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3
2 Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3
2 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipt 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Arabia Saudită 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist (pasă de gol), CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi suferite, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Franța – Senegal

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Franța vrea revanșa

În mod neașteptat, Senegal are un palmares pozitiv în fața Franței. Asta și pentru că vorbim doar despre meciul de la Mondialul din 2002, când africani au produs o adevărată surpriză învingând Franța, campioană mondială și europeană în exercițiu. A fost atunci un meci între Franța și Franța C, cum l-a numit presa vremii, ținând cont că majoritatea senegalezilor jucau în campionatul francez.

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Și atunci, ca și acum, Franța era marea favorită la victorie. Acum, spre exemplu, diferența de valoare dintre cele două este enormă. Lotul europenilor e evaluat la 1,52 miliarde de euro, în timp ce al Senegalului la mai puțin de o treime, „doar” 478,1 milioane de euro. Din grupa I, mai fac parte Norvegia (589,9 milioane de euro) și Irak (21,2 milioane).

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Cum s-a calificat Franța la CM 2026

Campioană mondială în 2018 și finalistă în 2022, Franța nu avea cum să rateze prezența la CM 2026. Iar „cocoșii” au obținut biletele pentru Mondial după ce au câștigat grupa D din preliminarii. Cinci victorii și o remiză i-au adus Franței primul loc în fața Ucrainei, Islandei și Azerbaidjanului.

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Cum s-a calificat Senegal

Nici Senegalul n-a avut emoții pentru calificare. Într-o grupă cu RD Congo, Sudan, Togo, Mauritania și Sudanul de Sud, „leii” au terminat pe primul loc, fără înfrângere, cu 24 de puncte dintr-un maxim posibil de 30. Și un golaveraj de 22-3. Pentru Senegal va fi a patra participare la un turneu final de Mondial. În 2002 a prins sferturile, în 2018 a fost eliminată în grupe, iar în 2022 a ajuns în optimi.

Cote pariuri Franța – Senegal

A doua favorită la câștigarea Campionatului Mondial, Franța are, bineînțeles, prima șansă în fața Senegalului. „Cocoșii” au cotă 1,47 să câștige, „leii” au primit 7,10, iar remiza are un multiplicator de 4,50 la SUPERBET. În ceea ce privește numărul de goluri așteptate, situația pentru 2,5 este echilibrată, cu o cotă de 1,88 pentru „sub” și 1,92 pentru „peste”.

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  • 2,92 este cota SUPERBET pentru „peste 2,5 goluri Franța”, în meciul cu Senegal
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