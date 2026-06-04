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Franța, șoc înainte de CM 2026! A pierdut meciul în care frații Doue au fost adversari: gol și pasă de gol!

Franța, înfrângere șocantă înainte de startul Campionatului Mondial din 2026. „Cocoșul Galic” a pierdut meciul în care frații Doue au fost adversari.
Iulian Stoica
05.06.2026 | 00:29
Franta soc inainte de CM 2026 A pierdut meciul in care fratii Doue au fost adversari gol si pasa de gol
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Franța, șoc înainte de CM 2026! A pierdut meciul în care frații Doue au fost adversari: gol și pasă de gol! Foto: Colaj Fanatik
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Au rămas doar 6 zile până când Campionatul Mondial de Fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic va începe. Franța a avut un penultim exercițiu înaintea turneului final, contra Coastei de Fildeș, însă rezultatul final le-a dat motive de îngrijorare fanilor care aveau impresia că favoriții lor vor pune mâna pe marele trofeu.

Franța, înfrângere-șoc înainte de Campionatul Mondial

Franța este văzută drept una dintre favoritele de la Campionatul Mondial din acest an. Didier Deschamps are la dispoziție un lot stelar, cu jucători care evoluează la cele mai importante echipe din lume. În ciuda acestui aspect, penultimul meci de dinaintea turneului final a fost unul dezamăgitor.

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„Cocoșul Galic” s-a duelat cu Coasta de Fildeș joi, 4 iunie, pe teren propriu, iar fanii se așteptau la o victorie facilă. Ei bine, duelul a cunoscut o întorsătură șocantă. Deși Franța a deschis scorul în minutul 45, prin Cherki, oaspeții au reușit să întoarcă prin Doue (53) și Diallo (84), astfel că jucătorii lui Didier Deschamps ar trebui să se gândească serios la ceea ce vor să facă la turneul final de pe continentul american.

Frații Doue, adversari în Franța – Coasta de Fildeș

Partida dintre Franța și Coasta de Fildeș a adus în prim-plan un moment inedit. Desire Doue (21 de ani), starul celor de la PSG, a fost convocat de Didier Deschamps pentru meciurile din perioada următoare, însă s-a aflat doar pe bancă în înfrângerea surprinzătoare. Interesant este faptul că fratele său, Guela Doue (23 de ani), a fost cel mai bun de pe teren.

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Mai exact, Guela Doue a reușit să marcheze golul ce a restabilit egalitatea, dar a oferit și o pasă decisivă semnată de Diallo. Nu este pentru prima oară când frații se duelează într-un meci oficial, aceștia având înfruntări și în Ligue 1, Desire fiind legitimat la PSG, iar Guela la Strasbourg. Pe 8 iunie, Franța va da piept cu Irlanda de Nord într-un alt meci amical.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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