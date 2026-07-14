Franța – Spania, LIVE VIDEO în semifinalele CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Franța și Spania se înfruntă pe 14 iulie, în Texas, în prima semifinală a CM 2026, într-un duel care aduce față în față două dintre cele mai spectaculoase și valoroase echipe ale turneului. Les Bleus au avut un parcurs impecabil până în penultimul act al competiției, în timp ce La Roja a impresionat defensiv. Miza este uriașă: un loc în finala programată pe 19 iulie, la New York.

Franța – Spania LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Franța 2026-07-14T19:00:00Z Spania Arbitri Arbitru centru: I. Barton Cisneros Arbitru asistent 1: D. Morán Santos Arbitru asistent 2: H. Pupiro Esquivel Al patrulea oficial: G. Nyberg VAR: T. Kwiatkowski Asistent VAR: D. Higler

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Toți Franța Spania Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 16 M. Maignan – – – – – – – – – – – 5 J. Koundé – – – – – – – – – – – 3 L. Digne – – – – – – – – – – – 14 A. Rabiot-Provost – – – – – – – – – – – 4 D. Upamecano – – – – – – – – – – – 17 W. Saliba – – – – – – – – – – – 7 M. Dembélé – – – – – – – – – – – 8 A. Tchouaméni – – – – – – – – – – – 10 K. Mbappé Lottin – – – – – – – – – – – 11 M. Olise – – – – – – – – – – – 12 B. Barcola – – – – – – – – – – – 6 K. Koné – – – – – – – – – – – 25 M. Akliouche – – – – – – – – – – – 21 L. Hernández – – – – – – – – – – – 22 J. Mateta – – – – – – – – – – – 20 D. Doué – – – – – – – – – – – 24 M. Cherki – – – – – – – – – – – 13 N. Kanté – – – – – – – – – – – 2 M. Gusto – – – – – – – – – – – 26 M. Lacroix – – – – – – – – – – – 9 M. Thuram-Ulien – – – – – – – – – – – 23 R. Risser – – – – – – – – – – – 19 T. Hernández – – – – – – – – – – – 15 I. Konaté – – – – – – – – – – – 18 W. Zaïre-Emery – – – – – – – – – – – 1 B. Samba – – – – – – – – – – – 23 U. Simón Mendibil – – – – – – – – – – – 12 P. Porro Sauceda – – – – – – – – – – – 24 M. Cucurella Saseta – – – – – – – – – – – 8 F. Ruiz Peña – – – – – – – – – – – 22 P. Cubarsí Paredes – – – – – – – – – – – 14 A. Laporte Fevre – – – – – – – – – – – 19 L. Nasraoui Ebana – – – – – – – – – – – 16 R. Hernández Cascante – – – – – – – – – – – 21 M. Oyarzabal Ugarte – – – – – – – – – – – 10 D. Olmo Carvajal – – – – – – – – – – – 15 A. Baena Rodríguez – – – – – – – – – – – 18 M. Zubimendi Ibáñez – – – – – – – – – – – 17 N. Williams Arthuer – – – – – – – – – – – 1 D. Raya Martín – – – – – – – – – – – 2 M. Pubill Pagès – – – – – – – – – – – 11 Y. Pino Santos – – – – – – – – – – – 25 V. Muñoz Villanueva – – – – – – – – – – – 6 M. Merino Zazón – – – – – – – – – – – 26 B. Iglesias Quintás – – – – – – – – – – – 3 A. Grimaldo García – – – – – – – – – – – 13 J. García Pons – – – – – – – – – – – 4 E. García Martret – – – – – – – – – – – 7 F. Torres García – – – – – – – – – – – 9 P. Páez Gavira – – – – – – – – – – – 20 P. González López – – – – – – – – – – – 5 M. Llorente Moreno – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Franța – Spania

Franța 4-2-3-1 16 M. Maignan 5 J. Koundé 3 L. Digne 14 A. Rabiot-Provost 4 D. Upamecano 17 W. Saliba 7 M. Dembélé 8 A. Tchouaméni 10 K. Mbappé Lottin(cpt) 11 M. Olise 12 B. Barcola Rezerve 6 K. Koné 25 M. Akliouche 21 L. Hernández 22 J. Mateta 20 D. Doué 24 M. Cherki 13 N. Kanté 2 M. Gusto 26 M. Lacroix 9 M. Thuram-Ulien 23 R. Risser 19 T. Hernández 15 I. Konaté 18 W. Zaïre-Emery 1 B. Samba Antrenor D. Deschamps Spania 4-2-3-1 23 U. Simón Mendibil 12 P. Porro Sauceda 24 M. Cucurella Saseta 8 F. Ruiz Peña 22 P. Cubarsí Paredes 14 A. Laporte Fevre 19 L. Nasraoui Ebana 16 R. Hernández Cascante(cpt) 21 M. Oyarzabal Ugarte 10 D. Olmo Carvajal 15 A. Baena Rodríguez Rezerve 18 M. Zubimendi Ibáñez 17 N. Williams Arthuer 1 D. Raya Martín 2 M. Pubill Pagès 11 Y. Pino Santos 25 V. Muñoz Villanueva 6 M. Merino Zazón 26 B. Iglesias Quintás 3 A. Grimaldo García 13 J. García Pons 4 E. García Martret 7 F. Torres García 9 P. Páez Gavira 20 P. González López 5 M. Llorente Moreno Antrenor L. de la Fuente Castillo

Franța – Spania LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în semifinale

Principalele două favorite la câștigarea trofeului încă de la startul turneului, Franța și Spania și-au respectat statutul și au ajuns în careul de ași. Însă doar una poate ajunge în marea finală.

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Parcursul Franței la CM 2026

Franța a câștigat grupa I, după trei victorii din tot atâtea meciuri. Trupa lui Didier Deschamps a debutat cu 3-1 contra Senegalului, într-un meci în care a reușit o „dublă” și a devenit golgheterul all-time al naționalei Franței. Apoi, francezii au trecut de Irak (3-0), iar în ultimul joc al grupei au învins Norvegia cu 4-1, grație unui hattrick spectaculos semnat de Ousmane Dembele.

În fazele eliminatorii, Franța și-a continuat parcursul perfect. În șaisprezecimi a eliminat Suedia cu 3-0, apoi a trecut de Paraguay cu 1-0 în optimi. În sferturile de finală, Les Bleus au învins Marocul cu 2-0 și au obținut calificarea în semifinale, fără joace vreodată reprize suplimentare.

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Parcursul Spaniei la CM 2026

Spania a început mai greu competiția, cu un surprinzător 0-0 contra Insulelor Capului Verde. Echipa lui Luis de la Fuente s-a redresat, însă, rapid și a câștigat cu 4-0 meciul cu Arabia Saudită, înainte de a încheia grupa cu o victorie 1-0 împotriva Uruguayului. Cu 7 puncte din 9, Spania a terminat pe primul loc în grupa H.

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În fazele eliminatorii, La Roja și-a menținut poarta intactă până în sferturi. A trecut cu 3-0 de Austria în șaisprezecimi, apoi a eliminat Portugalia cu 1-0 în optimi. În sferturile de finală, spaniolii au învins Belgia cu 2-1, golul decisiv fiind marcat pe final de Mikel Merino. Ultimele două jocuri ale ibericilor au avut același erou: , care a înscris golurile victorie cu Portugalia în minutul 90+1 și Belgia în minutul 88.

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La ce oră se joacă Franța – Spania și cine transmite la TV

Meciul Franța – Spania se dispută marți, 14 iulie 2026, de la ora locală 14:00, ceea ce corespunde orei 22:00 în România. Partida va fi transmisă în direct la tv pe Antena 1 și online pe platforma AntenaPLAY.

Când se joacă în finalele CM 2026

Ajunse în semifinale, Franța și Spania și-au asigurat încă două meciuri la turneul final. Pierzătoare va juca finala mică, pentru locul 3, 19 iulie 2026, de la ora 00:00. Iar învingătoare va juca pentru marele trofeu pe 19 iulie, de la ora 22:00. Adversarele vor fi Anglia și Argentina, care se înfruntă în cealaltă semifinală de la CM 2026.

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Cote pariuri Franța – Spania

Franța are de luat o revanșă în fața Spaniei, după ce ibericii au câștigat cu 2-1 în semifinalele Euro 2024. Spania avea să câștige trofeul într-o finală cu Anglia (2-1). Mai mult, în urmă cu un an, Spania și Franța au oferit un meci extrem de spectaculos în Liga Națiunilor. Ibericii au câștigat cu 5-4, după ce au condus cu 4-0 și 5-1. De această dată, Franța este favorită la casele de pariuri, cu o cotă de 2,35 la victorie, față de 3,25 cât au spaniolii. Remiza e cotată la 3,25.