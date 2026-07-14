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Franța – Spania, LIVE VIDEO în semifinalele CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Franța - Spania, semifinale CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
14.07.2026 | 21:19
Franta Spania LIVE VIDEO in semifinalele CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
ULTIMA ORĂ
Franța - Spania, LIVE VIDEO în semifinalele CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Franța și Spania se înfruntă pe 14 iulie, în Texas, în prima semifinală a CM 2026, într-un duel care aduce față în față două dintre cele mai spectaculoase și valoroase echipe ale turneului. Les Bleus au avut un parcurs impecabil până în penultimul act al competiției, în timp ce La Roja a impresionat defensiv. Miza este uriașă: un loc în finala programată pe 19 iulie, la New York.

Franța – Spania LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Franța
Spania
Arbitri
Arbitru centru: I. Barton Cisneros Arbitru asistent 1: D. Morán Santos Arbitru asistent 2: H. Pupiro Esquivel Al patrulea oficial: G. Nyberg VAR: T. Kwiatkowski Asistent VAR: D. Higler

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Toți
Franța
Spania
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
16 M. Maignan
5 J. Koundé
3 L. Digne
14 A. Rabiot-Provost
4 D. Upamecano
17 W. Saliba
7 M. Dembélé
8 A. Tchouaméni
10 K. Mbappé Lottin
11 M. Olise
12 B. Barcola
6 K. Koné
25 M. Akliouche
21 L. Hernández
22 J. Mateta
20 D. Doué
24 M. Cherki
13 N. Kanté
2 M. Gusto
26 M. Lacroix
9 M. Thuram-Ulien
23 R. Risser
19 T. Hernández
15 I. Konaté
18 W. Zaïre-Emery
1 B. Samba
23 U. Simón Mendibil
12 P. Porro Sauceda
24 M. Cucurella Saseta
8 F. Ruiz Peña
22 P. Cubarsí Paredes
14 A. Laporte Fevre
19 L. Nasraoui Ebana
16 R. Hernández Cascante
21 M. Oyarzabal Ugarte
10 D. Olmo Carvajal
15 A. Baena Rodríguez
18 M. Zubimendi Ibáñez
17 N. Williams Arthuer
1 D. Raya Martín
2 M. Pubill Pagès
11 Y. Pino Santos
25 V. Muñoz Villanueva
6 M. Merino Zazón
26 B. Iglesias Quintás
3 A. Grimaldo García
13 J. García Pons
4 E. García Martret
7 F. Torres García
9 P. Páez Gavira
20 P. González López
5 M. Llorente Moreno

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Franța – Spania

Franța 4-2-3-1
16M. Maignan
5J. Koundé
3L. Digne
14A. Rabiot-Provost
4D. Upamecano
17W. Saliba
7M. Dembélé
8A. Tchouaméni
10K. Mbappé Lottin(cpt)
11M. Olise
12B. Barcola
Rezerve
6K. Koné
25M. Akliouche
21L. Hernández
22J. Mateta
20D. Doué
24M. Cherki
13N. Kanté
2M. Gusto
26M. Lacroix
9M. Thuram-Ulien
23R. Risser
19T. Hernández
15I. Konaté
18W. Zaïre-Emery
1B. Samba
Antrenor
D. Deschamps
Spania 4-2-3-1
23U. Simón Mendibil
12P. Porro Sauceda
24M. Cucurella Saseta
8F. Ruiz Peña
22P. Cubarsí Paredes
14A. Laporte Fevre
19L. Nasraoui Ebana
16R. Hernández Cascante(cpt)
21M. Oyarzabal Ugarte
10D. Olmo Carvajal
15A. Baena Rodríguez
Rezerve
18M. Zubimendi Ibáñez
17N. Williams Arthuer
1D. Raya Martín
2M. Pubill Pagès
11Y. Pino Santos
25V. Muñoz Villanueva
6M. Merino Zazón
26B. Iglesias Quintás
3A. Grimaldo García
13J. García Pons
4E. García Martret
7F. Torres García
9P. Páez Gavira
20P. González López
5M. Llorente Moreno
Antrenor
L. de la Fuente Castillo

Franța – Spania LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în semifinale

Principalele două favorite la câștigarea trofeului încă de la startul turneului, Franța și Spania și-au respectat statutul și au ajuns în careul de ași. Însă doar una poate ajunge în marea finală.

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Parcursul Franței la CM 2026

Franța a câștigat grupa I, după trei victorii din tot atâtea meciuri. Trupa lui Didier Deschamps a debutat cu 3-1 contra Senegalului, într-un meci în care Kylian Mbappe a reușit o „dublă” și a devenit golgheterul all-time al naționalei Franței.  Apoi, francezii au trecut de Irak (3-0), iar în ultimul joc al grupei au învins Norvegia cu 4-1, grație unui hattrick spectaculos semnat de Ousmane Dembele.

În fazele eliminatorii, Franța și-a continuat parcursul perfect. În șaisprezecimi a eliminat Suedia cu 3-0, apoi a trecut de Paraguay cu 1-0 în optimi. În sferturile de finală, Les Bleus au învins Marocul cu 2-0 și au obținut calificarea în semifinale, fără joace vreodată reprize suplimentare.

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Parcursul Spaniei la CM 2026

Spania a început mai greu competiția, cu un surprinzător 0-0 contra Insulelor Capului Verde.  Echipa lui Luis de la Fuente s-a redresat, însă, rapid și a câștigat cu 4-0 meciul cu Arabia Saudită, înainte de a încheia grupa cu o victorie 1-0 împotriva Uruguayului. Cu 7 puncte din 9, Spania a terminat pe primul loc în grupa H.

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În fazele eliminatorii, La Roja și-a menținut poarta intactă până în sferturi. A trecut cu 3-0 de Austria în șaisprezecimi, apoi a eliminat Portugalia cu 1-0 în optimi. În sferturile de finală, spaniolii au învins Belgia cu 2-1, golul decisiv fiind marcat pe final de Mikel Merino. Ultimele două jocuri ale ibericilor au avut același erou: Mikel Merino, care a înscris golurile victorie cu Portugalia în minutul 90+1 și Belgia în minutul 88.

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La ce oră se joacă Franța – Spania și cine transmite la TV

Meciul Franța – Spania se dispută marți, 14 iulie 2026, de la ora locală 14:00, ceea ce corespunde orei 22:00 în România. Partida va fi transmisă în direct la tv pe Antena 1 și online pe platforma AntenaPLAY.

Când se joacă în finalele CM 2026

Ajunse în semifinale, Franța și Spania și-au asigurat încă două meciuri la turneul final. Pierzătoare va juca finala mică, pentru locul 3, 19 iulie 2026, de la ora 00:00. Iar învingătoare va juca pentru marele trofeu pe 19 iulie, de la ora 22:00. Adversarele vor fi Anglia și Argentina, care se înfruntă în cealaltă semifinală de la CM 2026.

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Cote pariuri Franța – Spania

Franța are de luat o revanșă în fața Spaniei, după ce ibericii au câștigat cu 2-1 în semifinalele Euro 2024. Spania avea să câștige trofeul într-o finală cu Anglia (2-1). Mai mult, în urmă cu un an, Spania și Franța au oferit un meci extrem de spectaculos în Liga Națiunilor. Ibericii au câștigat cu 5-4, după ce au condus cu 4-0 și 5-1. De această dată, Franța este favorită la casele de pariuri, cu o cotă de 2,35 la victorie, față de 3,25 cât au spaniolii. Remiza e cotată la 3,25.

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