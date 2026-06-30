Franța – Suedia, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Franța se duelează cu Suedia în șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic. Care este analiza completă a celor două naționale și cum a arătat drumul până în această fază a competiției. Elevii lui Didier Deschamps sunt văzuți ca mari favoriți la calificare.
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Franța este una dintre naționalele favorite la câștigarea Campionatului Mondial. „Cocoșii galici” au câștigat toate cele trei partide de la turneul final, ieșind astfel pe primul loc în Grupa I. Rezultatele obținute de jucătorii convocați de Didier Deschamps sunt următoarele: 3-1 contra Senegal, 3-0 contra Irak și 4-1 în fața Norvegiei.
De partea cealaltă, Suedia a avut prestații fluctuante la partidele disputate la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Isak & co au învins în duelul de debut, scor 5-1 contra Tunisiei, ca mai apoi să piardă cu același scor în fața Olandei. În ultima etapă din Grupa F a fost înregistrată o remiză, 1-1 cu Japonia, astfel că nordicii au încheiat pe locul 3.
Meciul dintre Franța și Suedia este programat la miezul nopții în ziua de 1 iulie și va fi găzduit de MetLife Stadium din New Jersey. Partida poate fi urmărită la TV pe Antena 1 și online pe Antena Play. Totodată, FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile importante din acest duel.
Franța sau Suedia va juca în optimi cu una dintre Germania și Paraguay. Duelul respectiv va fi găzduit de Massachusetts, pe 29 iunie, de la ora 23:30.
FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota pentru victoria Franței este de 1.28, în timp ce cota victoriei Suediei este de 9.50. O remiză a primit cota de 6.20. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 1.50, respectiv 1.92.