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Fratele de 3 ani al lui Yamal a făcut senzație la Cupa Mondială. Reacție virală în meciul Spania – Austria. ”E ca un fiu pentru mine”

Meciul Spania - Austria din 16-imile Cupei Mondiale a oferit o serie de imagini spectaculoase. Reacția lui Kenye, fratele de 3 ani al lui Yamal, a devenit virală. Cum a celebrat acesta, în tribună, succesul ibericilor.
Adrian Baciu
04.07.2026 | 21:00
Fratele de 3 ani al lui Yamal a facut senzatie la Cupa Mondiala Reactie virala in meciul Spania Austria E ca un fiu pentru mine
SPECIAL FANATIK
”Este ca un fiu pentru mine. Îl iubesc”. Yamal, emoționat de fratele său de 3 ani, după meciul cu Austria de la Cupa Mondială. Sursa foto: hepta.ro / X / colaj Fanatik
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Lamine Yamal a fost declarat ”Omul meciului” Spania – Austria (3-0) din 16-imile de la Cupa Mondială 2026. Deși nu a marcat, jucătorul de la FC Barcelona a fost extrem de implicat în joc, în cele 85 de minute petrecute pe teren. Tânărul a fost urmărit la meciul de joi, 2 iulie, de un fan special. E vorba de fratele său de 3 ani. Deși foarte mic, acesta a atras toate privirile cu manifestările sale, similare celor unui veritabil ”ultras”. Imaginile au devenit rapid virale.

Cel mai special suporter al lui Lamine Yamal la Cupa Mondială 2026, fratele său de 3 ani: ”E ca un fiu pentru mine”

Lamine Yamal (18 ani), pe numele său complet Lamine Yamal Nasraoui Ebana, s-a născut pe 13 iulie 2007. El provine dintr-o familie multiculturală și are o poveste de viață extrem de interesantă. Părinții săi, Mounir și Sheila, s-au despărțit când Lamine nu avea nici 4 ani. Starul Barcelonei și al naționalei Spaniei mai are doi frați vitregi, Kenye și Baraa, la care ține foarte mult. Mereu, în interviuri, fotbalistul își exprimă dragostea față de aceștia.

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După meciul cu Austria din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026, Lamine Yamal a oferit o serie de declarații extrem de emoționante. Jucătorul de 18 ani a spus, după ce a primit trofeul de ”Omul meciului”, că cel mai mult îl bucură să-și vadă familia fericită, în special pe fratele său vitreg, Keyne. ”Fratele meu înseamnă enorm pentru mine. Este ca un fiu pentru mine. Îl iubesc”, Aceste cuvinte au evidențiat din nou, deși nu mai era cazul, legătura foarte apropiată dintre cei doi, deși îi despart 15 ani.

Reacție virală a micuțului Kenye Yamal în timpul meciului Spania – Austria

În cadrul interviului acordat după partida cu Austria, Yamal a mai fost întrebat despre imaginile care au făcut înconjurul platformelor de socializare: ”Mă emoționează să-mi văd fratele fericit, să-mi văd mama trăind viața pe care și-a dorit-o mereu și să-mi văd prietenii fericiți. La final, asta îmi doresc cel mai mult”, a spus starul Barcelonei și al ”Furiei Roja”.

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Kenye Yamal, în vârstă de doar trei ani, a devenit viral după ce camerele TV l-au surprins sărbătorind cu entuziasm unul dintre golurile Spaniei. S-a întâmpla în finalul partidei din Los Angeles, atunci când campioana Europei a dus scorul la 3-0. Kenye apare în prim-plan, în tribune, celebrând ca un fan cu vechime și exclamând un puternic ”Vamos!”.

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Cum au reacționat fanii când l-au văzut pe fratele lui Yamal în extaz

Imediat după ce imaginile cu Keyne Yamal sărbătorind cu entuziasm golul Spaniei împotriva Austriei au devenit virale, pe cele mai importante rețelele de socializare au curs nenumărate reacții ale fanilor. Iată doar o parte dintre acestea:

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  • ”Este cel mai mare fan al fratelui său”
  • ”Este cel mai spaniol Vamos! pe care l-am auzit vreodată”
  • ”Îmi place cât de implicat este puștiul”
  • ”Fratele mai mic și-a pus tot sufletul în acel Vamos!”
  • ”Uitați-vă câtă energie a pus în acea celebrare!”

Nu în ultimul rând, tot în spațiul online, au apărut și numeroase glume și meme-uri. Un internaut a scris că ”de acum înainte, Lamine Yamal este fratele lui Keyne”, sugerând că micuțul a atras toate privirile și interesul prin spontaneitatea sa. Alții au spus că reacția copilului reprezintă perfect entuziasmul tuturor suporterilor Spaniei și că imaginile ar trebui transformate într-un sticker de WhatsApp. Momentul cu bucuria lui Kenye a devenit unul dintre cele mai distribuite clipuri ale zilei de la Cupa Mondială.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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