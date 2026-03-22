Fratele fotbalistului din Superliga, erou în derby-ul Newcastle – Sunderland! A marcat în minutul 90 și a declanșat nebunia. Video

Fratele unui fotbalist din Superliga României a punctat în minutul 90 și a decis un derby extrem de important din Premier League chiar pe terenul adversarei.
Bogdan Mariș
22.03.2026 | 16:45
Brian Brobbey (24 de ani), fratele fotbalistului de la FC Argeș, Kevin Brobbey, a marcat golul decisiv în derby-ul Newcastle - Sunderland. FOTO: X @ESPNnl
Brian Brobbey (24 de ani) a fost eroul celor de la Sunderland în derby-ul cu Newcastle din etapa 31 a Premier League. Olandezul a punctat în minutul 90 și a adus victoria echipei sale, scor 2-1, chiar pe stadionul rivalei, St. James Park. Brian Brobbey este fratele lui Kevin Brobbey, atacant care evoluează în Superliga României, la FC Argeș.

Fratele fotbalistului din Superliga, erou în Premier League

Spulberată cu 7-2 de Barcelona în returul optimilor din Champions League, Newcastle a sperat că va spăla rușinea în derby-ul contra marii rivale Sunderland, însă „coțofenele” au primit o nouă lovitură devastatoare, chiar pe propria arenă. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, prin Anthony Gordon, însă în partea secundă cei de la Sunderland au arătat mai bine.

Mai întâi, Chemsdine Talbi a egalat situația pe tabelă după o fază fixă, iar oaspeții au dat lovitura în minutul 90, prin atacantul olandez Brian Brobbey, stabilind scorul final, 2-1. Faza poate fi urmărită AICI. Fotbalistul crescut de Ajax este fratele lui Kevin Brobbey (32 de ani), atacant care evoluează momentan la FC Argeș, fiind introdus spre final în duelul disputat sâmbătă în play-off contra Universității Cluj.

În trecut, „vârful” a mai jucat și pentru alte formații din țara noastră: Poli Iași, Viitorul Constanța (actuala Farul), Sepsi, Rapid, UTA sau Gloria Buzău. Cei doi mai au un frate care joacă fotbal, fundașul central Derrick Luckassen (30 de ani), care este coleg cu internaționalul român Vlad Dragomir la formația cipriotă Pafos.

Brian Brobbey, gol important contra lui Arsenal

Transferat de Sunderland cu 20 de milioane de euro de la Ajax în septembrie, Brian Brobbey a înscris 6 goluri pentru formația nou-promovată în actualul sezon din Premier League, oferind și o pasă decisivă. Prima sa reușită în campionatul englez a sosit pe 8 noiembrie și a fost una extrem de memorabilă.

Brobbey a înscris în minutul 90+4 al partidei dintre Arsenal și Sunderland, care s-a încheiat la egalitate, 2-2. A fost doar al doilea pas greșit făcut de londonezi pe teren propriu în acest sezon de Premier League, după o altă remiză, 1-1 cu Manchester City. Crescut în academia lui Ajax, atacantul a avut o primă experiență în străinătate la RB Leipzig, în 2021, însă nu s-a adaptat în Germania și a revenit apoi la Ajax, mai întâi sub formă de împrumut, iar apoi definitiv.

