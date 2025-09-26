Sport

“Fratele” lui Adrian Ilie se însoară pentru a treia oară. Aleasa inimii este cu 30 de ani mai tânără

Spaniolul Santiago Canizares, coleg și prieten cu fostul international român în anii 2000 la Valencia, merge din nou la altar
Catalin Oprea
26.09.2025 | 07:30
Fratele lui Adrian Ilie se insoara pentru a treia oara Aleasa inimii este cu 30 de ani mai tanara
SPECIAL FANATIK
Santiago Canizares și-a gasit o nouă drahoste FOTO instagram

Fostul portar spaniol Santiago Cañizares a dezvăluit că va merge din nou pe altar. El a confirmat că, la vârsta de 55 de ani, a decis să facă un nou pas în viața sa personală. Nunta sa va avea loc în noiembrie, în pauza competițională.

Nunta va avea loc la Valencia

“Da, mă căsătoresc cu o femeie extraordinară într-o lună și jumătate. Numele ei este Noemí”, a spus el, la o emisiune radio la care este co-moderator. Ceremonia va avea loc în Valencia, un oraș în care Santiago a jucat zece ani.

Canizares a făcut parte din echipa Valenciei care a câștigat campionatul în 2000 și a jucat două finale de Liga Campionilor. El a împărțit atunci vestiarul cu Adrian Ilie, cel mai bun român care a jucat la Valencia.

Valencia, antrenată de Rafa Benitez, avea o super echipă, cu Canizares, Angloma, Djukic, Mendieta, Claudio Lopez, Farinos, Albelda, Kily Gonzales și “Cobra” Ilie, care acum este analist sportiv la FANATIK Superliga.

Are șapte copii, după două mariaje eșuate

Canizares a dat doar câteva detalii despre viitoarea sa soție: “Este catalană, din Calella de Palafrugell”. Despre Noemi nu se știu prea multe lucruri, doar că e cu aproximativ 30 de ani mai mica decât viitorul soț.

Va fi a treia căsătorie a lui Cañizares, după mariajele sale anterioare cu Marina Conchello și Mayte García, mamele celor șapte copii ai săi. Unul dintre ei, un băiețel pe nume Santi, a murit la vârsta de cinci ani, din cauza cancerului.

Canizares, crescut de Real Madrid, vedetă la Valencia

După o relație care s-a încheiat în aprilie și pe care el însuși a definit-o ca fiind dureroasă, fostul fotbalist susține că și-a găsit din nou dragostea și, de data aceasta, crede că va fi definitivă, chiar dacă Noemi este cu mulți ani mai mică.

Canizares are zece trofee în palmares, inclusiv Liga Campionilor, câștigată în 1997-1998, când Real Madrid a învins Juventus, scor 1-0 la Amsterdam, cu 1-0. A mai disputat ultimul act al competiției cu Valencia, în 2000 și 2001, pierzând de fiecare data.

Crescut la Real Madrid, Santiago a avut cea mai bună perioadă la Valencia, unde a jucat zece ani (1998-2008). El a mai jucat însă și la Elche, Merida și Celta Vigo. Canizares a strâns 46 de selecții la echipa națională a Spaniei.

