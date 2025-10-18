Sport

Fratele lui Bellingham s-a făcut de râs în Bayern – Dortmund! Gafa monumentală a englezului

Bayern Munchen a reușit să se impună în derby-ul cu Borussia Dortmund, iar bavarezii au beneficiat de un ajutor nesperat din partea fratelui lui Jude Bellingham.
Mihai Alecu
18.10.2025 | 21:44
Fratele lui Bellingham sa facut de ras in Bayern Dortmund Gafa monumentala a englezului
Eroarea comisă de Jobe Bellingham în Bayern - Borussia

Cel mai important meci al sezonului din Bundesliga s-a desfășurat astăzi, între Bayern Munchen și Borussia Dortmund, iar gazdele au reușit să câștige, 2-1, după golurile marcate de Kane și Olise, respectiv Julian Brandt.

ADVERTISEMENT

Jobe Bellingham, eroare de proporții în derby-ul dintre Bayern Munchen și Borussia Dortmund

A doua reușită a celor de la Bayern a venit după o mare eroare făcută de Jobe Bellingham, fratele lui Jude Bellingham. Concret, Bayern a plecat pe contraatac, Harry Kane l-a lansat pe Luis Diaz, acesta a pătruns în careu, a centrat în fața porții, pe jos, iar Bellingham a preluat balonul. De acolo, în loc să-l degajeze, a controlat mingea prea mult și Michael Olise, venit în pressing, a beneficiat de degajarea fotbalistului britanic, care l-a lovit în picior și a intrat în poartă.

Astfel, golul marcat de Brandt, pe final, nu a mai contat și trupa condusă de Vincent Kompany a reușit să se impună cu 2-1. Aceștia au ajuns la 7 victorii din 7 posibile și au punctaj maxim, 21 de puncte, cu 5 mai mult față de ocupanta locului 2, RB Leipzig, care a învins și ea astăzi, într-un meci foarte disputat, pe Hamburg, 2-1. Borussia Dortmund rămâne cu 14 puncte și se află pe locul 4.

ADVERTISEMENT

Jobe Bellingham, fratele mai mic al starului de la Real Madrid. Îi calcă pe urme acestuia?

Jobe Bellingham este crescut la Birmingham City, la fel ca fratele său, însă a părăsit echipa de tânăr și a ales să meargă la Sunderland, în 2023, în schimbul a aproximativ 2 milioane de euro. Mijlocaș central, la fel ca fratele său, a stat la „pisicile negre” timp de doi ani, cu care a reușit promovarea în Premier League, la finalul stagiunii trecute.

A hotărât, însă, în vară, să schimbe echipa și a acceptat propunerea venită de la Borussia Dortmund, club care l-a avut în trecut și pe fratele său în echipă. Nemții au plătit în schimbul său 30 de milioane de euro și speră că fotbalistul de 20 de ani să aibă un randament apropiat de cel pe care l-a avut Jude. Momentan, în 14 meciuri de la momentul transferului, are doar un gol și o pasă decisivă pentru Borussia.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova:...
Digi24.ro
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”

El este și internațional englez U21, evoluând pentru toate echipele de tineret ale Angliei până acum, de la U15 și până la U21.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
FCSB, distrusă de lipsa de fundași centrali! Improvizația Baba Alhassan a „îngropat-o” cu...
Fanatik
FCSB, distrusă de lipsa de fundași centrali! Improvizația Baba Alhassan a „îngropat-o” cu Metaloglobus
Rezultate SuperLiga, etapa 13. Metaloglobus – FCSB 2-1. Gol anulat de VAR pentru campioana...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 13. Metaloglobus – FCSB 2-1. Gol anulat de VAR pentru campioana României
Mirel Rădoi l-a mustrat din nou pe Baiaram după U Craiova – Slobozia...
Fanatik
Mirel Rădoi l-a mustrat din nou pe Baiaram după U Craiova – Slobozia 3-1: „Atunci o să fiu mulțumit”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mirel Rădoi, pus la zid de Andrei Vochin: ”Gestul lui Baiaram? Face ce...
iamsport.ro
Mirel Rădoi, pus la zid de Andrei Vochin: ”Gestul lui Baiaram? Face ce a văzut la antrenorul lui. Acum se miră?”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!