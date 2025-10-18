Fratele lui Bellingham s-a făcut de râs în Bayern – Dortmund! Gafa monumentală a englezului

Cel mai important meci al sezonului din s-a desfășurat astăzi, între , iar gazdele au reușit să câștige, 2-1, după golurile marcate de Kane și Olise, respectiv Julian Brandt.

Jobe Bellingham, eroare de proporții în derby-ul dintre Bayern Munchen și Borussia Dortmund

A doua reușită a celor de la Bayern a venit după o mare eroare făcută de Jobe Bellingham, fratele lui Jude Bellingham. Concret, Bayern a plecat pe contraatac, Harry Kane l-a lansat pe Luis Diaz, acesta a pătruns în careu, a centrat în fața porții, pe jos, iar Bellingham a preluat balonul. De acolo, în loc să-l degajeze, a controlat mingea prea mult și Michael Olise, venit în pressing, a beneficiat de degajarea fotbalistului britanic, care l-a lovit în picior și a intrat în poartă.

Astfel, golul marcat de Brandt, pe final, nu a mai contat și trupa condusă de Vincent Kompany a reușit să se impună cu 2-1. Aceștia au ajuns la 7 victorii din 7 posibile și au punctaj maxim, 21 de puncte, cu 5 mai mult față de ocupanta locului 2, RB Leipzig, care a învins și ea astăzi, într-un meci foarte disputat, pe Hamburg, 2-1. Borussia Dortmund rămâne cu 14 puncte și se află pe locul 4.

Jobe Bellingham, fratele mai mic al starului de la Real Madrid. Îi calcă pe urme acestuia?

Jobe Bellingham este crescut la Birmingham City, la fel ca fratele său, însă a părăsit echipa de tânăr și a ales să meargă la Sunderland, în 2023, în schimbul a aproximativ 2 milioane de euro. Mijlocaș central, la fel ca fratele său, a stat la „pisicile negre” timp de doi ani, cu care a reușit promovarea în Premier League, la finalul stagiunii trecute.

A hotărât, însă, în vară, să schimbe echipa și a acceptat propunerea venită de la Borussia Dortmund, club care l-a avut în trecut și pe fratele său în echipă. Nemții au plătit în schimbul său 30 de milioane de euro și speră că fotbalistul de 20 de ani să aibă un randament apropiat de cel pe care l-a avut Jude. Momentan, în 14 meciuri de la momentul transferului, are doar un gol și o pasă decisivă pentru Borussia.

El este și internațional englez U21, evoluând pentru toate echipele de tineret ale Angliei până acum, de la U15 și până la U21.