Fratele lui Edjouma, transfer spectaculos pe 5 milioane de euro la o multiplă campioană a Franței. Reacția fostului fotbalist de la FCSB: „Mândru!"

Noah Edjouma, fratele lui Malcom Edjouma, fostul fotbalist al lui FCSB, a prins un transfer bombă pe finalul perioadei de mercato. Fosta campioană a Franței a plătit 5 milioane de euro pentru el
Ciprian Păvăleanu
04.02.2026 | 08:30
Noah Edjouma s-a transferat la LOSC Lille pentru 5 milioane de euro. Foto: Colaj FANATIK
Malcom Edjouma a impresionat la FCSB prin tehnica sa mult peste media SuperLigii României, însă fratele său, Noah, este mult mai talentat. Fotbalistul de 20 de ani a fost transferat de Lille pentru o sumă de 5 milioane de euro.

Fratele lui Malcom Edjouma a prins un transfer bombă pe finalul perioadei de mercato. Lille a plătit 5 milioane de euro

În urmă cu două sezoane, Noah Edjouma a fost promovat de Toulouse la prima echipă, însă el nu a fost un jucător crucial. Totuși, tânărul atacant a făcut destule lucruri bune cât să îi impresioneze pe cei de la Lille, care au pus pe masă o sumă consistentă pentru a-l transfera.

Francezul a intrat de cele mai multe ori în teren în ultimele 15 minute, iar în total a adunat 12 apariții în acest sezon pentru Toulouse în Ligue 1, fără să aibă vreo realizare ofensivă. În stagiunea precedentă, în 10 partide, Noah Edjouma a reușit să înscrie de două ori în Ligue 1, unul dintre goluri fiind chiar la debut.

Fosta campioană a Franței din sezonul 2020/2021 a pus pe masă 5 milioane de euro pentru transferul său, iar tânărul francez a fost deja prezentat oficial la echipă. „Un talent ofensiv a aterizat la Lille! Noah Edjouma (20 de ani) a semnat astăzi cu clubul nostru pentru o perioadă de 4 ani și jumătate. Atacantul internațional francez crescut de Toulouse FC a semnat până în 2030”, au anunțat cei de la Lille pe Facebook.

„Prin transferul lui Noah Edjouma, LOSC a dobândit un tânăr talent renumit pentru viteza, creativitatea, abilitatea de a crea ocazii cu mingea la picior și abilitățile sale de unu-la-unu. Îl primim astăzi în echipă și îi urăm același succes ca ultimului boboc care a înflorit în Nord, Bafodé Diakité”, au mai scris francezii pe site-ul oficial.

Malcom Edjouma a reacționat imediat pe Instagram: „Mândru!”

Malcom Edjouma nu a reușit să joace la nivelul primei ligi din Franța, ci a prins doar câteva partide în Ligue 2, pentru Lorient și Red Star FC. Fiind fratele mai mare, fostul fotbalist de la FCSB nu poate fi decât mândru de fratele său, care a reușit să facă deja pasul la o echipă importantă din Franța.

Pe profilul său de Instagram, la secțiunea „story”, Malcom Edjouma a postat o poză cu grafica realizată de cei de la Lille pentru prezentarea oficială a fratelui său, alături de un mesaj simplu „Mândru!”. După experiența de la FCSB, mijlocașul francez a ajuns în China, la Qingdao Hainiu.

Story Malcom Edjouma
Postarea lui Malcom Edjouma pe Instagram
