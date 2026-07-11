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Fratele lui Lamine Yamal, din nou vedetă la CM 2026. Cum au celebrat cei doi calificarea Spaniei în semifinale. Video

Lamine Yamal s-a bucurat alături de fratele său, în vârstă de 3 ani, după victoria cu Belgia, care a dus Spania în semifinalele CM 2026. Kenye Yamal e deja la fel de popular precum superstarul Barcelonei
Cristian Măciucă
11.07.2026 | 07:16
Fratele lui Lamine Yamal din nou vedeta la CM 2026 Cum au celebrat cei doi calificarea Spaniei in semifinale Video
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Fratele lui Lamine Yamal, din nou vedetă la CM 2026. Cum au celebrat cei doi calificarea Spaniei în semifinale. FOTO: Fanatik
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Lamine Yamal și-a făcut un cadou extraordinar înainte să împlinească vârsta de 19 ani, luni, 13 iulie. Cu trei zile înainte de aniversare, superstarul Barcelonei s-a calificat cu Spania în semifinalele CM 2026. După meci, Yamal a celebrat victoria cu deja celebrul său frate, Kenye, în vârstă de doar 3 ani.

Lamine Yamal și fratele său s-au bucurat împreună de victoria cu Belgia

Lamine Yamal nu doar că s-a calificat cu Spania în semifinalele CM 2026, dar a bifat un record impresionat. Vedeta Barcelonei este primul fotbalist de 18 ani care joacă în 6 partide la o Cupă Mondială. Precedentul record îi aparținea lui Pele, la Mondialul din 1958. Spania a învins-o cu 2-1, golurile ibericilor fiind marcate de Fabian Ruiz și de Mikel Merino. În schimb, pentru selecționata lui Rudi Garcia a punctat De Ketelaere.

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Chiar dacă nu a avut nicio reușită contra „dracilor roșii”, Lamine Yamal a fost integralist în partida din sferturile CM 2026. La final, superstarul Barcelonei s-a bucurat alături de fratele său, de numai 3 ani, Kenye. Cei doi și-au făcut de la distanță cu mâna în timp ce Lamine încă se afla pe gazonul stadionului SoFi Stadium, din Inglewood, California.

În plus, chiar dacă nu a avut realizări și a rămas doar cu golul marcat în faza grupelor, în victoria cu 4-0 contra Arabiei Saudite, tot Lamine Yamal a fost cel care după Spania – Belgia 2-1 a fost desemnat MVP-ul partidei.

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Kenye Yamal e vedetă la Cupa Mondială

Kenye Yamal, în vârstă de doar trei ani, a devenit viral după ce camerele TV l-au surprins sărbătorind cu entuziasm unul dintre golurile Spaniei cu Austria din 16-imi. S-a întâmpla în finalul partidei din Los Angeles, atunci când campioana Europei a dus scorul la 3-0. Kenye a apărut în prim-plan, în tribune, celebrând ca un fan cu vechime și exclamând un puternic „Vamos!”.

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În cadrul interviului acordat după partida cu Austria, https://twitter.com/livescore/status/2075612653955813567Yamal a mai fost întrebat despre imaginile care au făcut înconjurul platformelor de socializare: ”Mă emoționează să-mi văd fratele fericit, să-mi văd mama trăind viața pe care și-a dorit-o mereu și să-mi văd prietenii fericiți. La final, asta îmi doresc cel mai mult”, a spus starul Barcelonei și al ”Furiei Roja”.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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