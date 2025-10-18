Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!

Bucureștiul a fost zguduit de explozia din Rahova în urma căreia au murit trei oameni și alți 20 au fost răniți. Din primele informații, .

Fratele lui Marian Aliuță, cazare gratuită pentru patru familii rămase fără locuință după explozia din Rahova!

Nelu Aliuță a făcut un gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozie. Fratele fostului fotbalist al Stelei, Marian Aliuță, le oferă cazare gratuit celor care au nevoie și nu mai au unde locui.

După explozia de la blocul din Rahova au fost transferate 66 de persoane în unități hoteliere partenere și 286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic. Primarul Stelian Bujduveanu a scris pe Facebook că există și o linie de sprijin care rămâne activă pentru cei care au nevoie:

„Am trecut de prima noapte după explozie. Suntem în teren, alături de oameni. Echipele Primăriei Capitalei și DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozia din Rahova.

A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur. Pentru orice nevoie de ajutor, informații sau cazare, linia de sprijin 021.9524 rămâne activă permanent – vă rugăm să sunați pentru sprijin imediat sau îndrumare către punctul de comandă”, a scris Stelian Bujduveanu.

Frații Nelu și Marian Aliuță, o relație complicată

Marian Aliuță a povestit că relația cu fratele său nu a fost una mereu roz. Fostul fotbalist a trecut prin momente grele și chiar dacă se aștepta ca frații săi să îi sară în ajutor, acest lucru nu s-a întâmplat, dar spune că a trecut peste această situație:

„Atunci când am avut bani la început de carieră și mi-am ajutat frații, a fost OK. Atunci când am avut nevoie de ei, n-au fost lângă mine. Nu știu de ce. Asta a fost decizia lor. Am suferit foarte tare pentru chestia asta.

Mi-a luat ani de zile să trec peste așa ceva. Eu am fost cel care m-am realizat prin fotbal, eu am fost primul care i-a ajutat, apoi a venit momentul să cad și eu. Ei erau bine, le-am cerut ajutorul și nu l-am primit.

A fost o mare dezamăgire și o mare durere, mi-a luat ani de zile să pot să trec peste. Doar cu Dumnezeu am reușit să iert … Îi iubesc în continuare. Dacă nu era relația cu Dumnezeu, exista ură! N-am o relație bună cu ei, dar am trecut peste, îi iubesc așa cum sunt. Sunt frații mei chiar dacă mi-au greșit”, a povestit Marian Aliuţă pentru .

Cum s-a produs explozia din Rahova

s-a produs după ce într-un spaţiu închis a fost o uriaşă acumulare de gaze, experţii susţin că între 5 şi 10% din volumul aerului, ceea ce reprezintă pragul de explozie.

Fără ca niciun geam să fie deschis, amestecul de gaz şi aer a rămas şi a fost nevoie de o singură scânteie, provenită de la un obiect casnic a fost de ajuns pentru a produce explozia. Rezultatul: distrugerea completă a etajelor 5 şi 6, întregul bloc fiind zguduit din temelii.