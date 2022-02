Fratele lui Marian Drăgulescu de la Survivor 2022 dă din casă. Care este cea mai mare provocare pentru gimnast

George, fratele lui Marian Drăgulescu, a apărut pentru prima dată în cadrul unei emisiunii Tv.

Acesta a comentat prestația de până acum a fostului gimnast și a dezvăluit care va fi cea mai mare provocare pentru campionul mondial.

Marian Drăgulescu s-a alăturat echipei Faimoșilor de la Survivor România în urmă cu câteva zile.

în urmă cu câteva zile. Fratele său, George, a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță și a făcut câteva dezvăluiri.

George spune că fratele său este gurmand și crede că se va descurca destul de greu în cazul în care trebuie să rabde de foame.

“Eu cred că asta e cea mai mare provocare pentru el, cea mai mare încercare. Nu competiția, nu toate jocurile pe care le au acolo sau disensiunile dintre ei, dar mâncarea este, cu adevărat, o problemă mare pentru el.”,

Fratele lui Marian Drăgulescu crede că acesta nu a știut foarte clar cum se desfășoară competiția atunci când a acceptat să participe la Survivor România.

“Nu știu dacă știa cu adevărat la ce se înhamă. El este pofticios, gurmand, este și obișnuit cu un anumit stil de viață. Făcând mișcare, consumând foarte mult, trebuie să te alimentezi. Și-ți rămâne, cumva, antrenamentul ăsta de-a mânca, chiar dacă te lași, o perioadă bună”, a mai spus fratele fostului gimnast.

Marian Drăgulescu s-a alăturat echipei Faimoșilor în urmă cu câteva zile. A înlocuit-o pe Roxana Ciuhulescu, aceasta fiind nevoită să plece din motive medicale.

“Am acceptat pentru că e o experiență o dată în viață și sper ca doar cei mai buni să câștige”, a spus sportivul după ce a ajuns la Survivor România.

Radu Itu a părăsit competiția

În ediția din 15 februarie, Faimosul a părăsit competiția după cinci săptămâni, iar momentul a fost foarte emoționant. Radu Itu a fost la un pas să plângă atunci când a aflat că va pleca acasă și a spus că tot ce s-a întâmplat la Survivor, pentru el a fost o lecție de viață.

“Încerc să fiu puternic, să nu plâng. Câteodată și oamenii puternici plâng. Vă respect pe toți. Am plâns aici cât nu am plâns în 30 de ani. Nu credeam vreodată că o sa trăiesc ce am trăit aici, cu foame, cu frig, cu ploi. Dar se pare că despre asta este Survivor.

Trebuie să fii foarte puternic fizic și psihic. Cu mine nu a ținut fizicul, dar psihicul mi-am dat seama că este foarte puternic.”, a spus