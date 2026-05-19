Fratele lui Nicușor Bancu, interviu emoționant: „E o minune! S-a apucat de fotbal la 18 ani. Tata ar fi vrut să vadă ziua asta”

După o lungă perioadă de secetă, Universitatea Craiova a câștigat titlul în România. Mai mult decât atât, formația din Bănie a pus mâna și pe trofeul Cupei României, event care a declanșat o adevărată fiesta în rândul suporterilor. Unul dintre artizanii succesului înregistrat de Universitatea Craiova a fost Nicușor Bancu. , iar FANATIK a stat de vorbă cu Marinel Bancu, fratele marelui fundaș stânga român.

Fratele lui Nicușor Bancu a rămas fără voce după petrecerea Universității Craiova: „Abia pot vorbi”

Universitatea Craiova a reușit să facă eventul în actuala stagiune și le-a produs, astfel, o bucurie imensă suporterilor. După ce a învins-o pe U Cluj în finala Cupei României, formația antrenată de Filipe Coelho s-a impus contra ardelenilor și în penultima etapă a play-off-ului din SuperLiga, asigurându-și matematic câștigarea titlului. Suporterii Universității Craiova nu s-au oprit din sărbătorit, iar fratele fotbalistului Nicușor Bancu, Marinel, a dat detalii savuroase de la petrecere.

„Cred că e una dintre cele mai frumoase seri din istoria orașului Craiova. Îmi cer scuze dar sunt foarte răgușit, abia pot vorbi. Nu credeam niciodată că voi trăi vreodată așa ceva, mai ales cu fratele meu căpitan și ridicând două trofee. Eu sunt cu trei ani mai mare și am jucat împreună fotbal la liga a patra la Crâmpoia, însă nu mi-am imaginat că ar putea fi posibil așa ceva”, a declarat Marinel Bancu pentru FANATIK.

Marinel Bancu, detalii emoționante despre copilăria alături de fratele său: „Mama și tata ne-au susținut chiar dacă nu au avut bani de antrenor să ne dea la oraș”

Marinel și Nicușor Bancu s-au născut și au copilărit în localitatea Crâmpoia. Fratele căpitanului ajuns legendă la Universitatea Craiova a dat detalii emoționante despre copilăria alături de fundașul stânga al naționalei României. Încă de mici, cei doi frați au avut o pasiune aparte pentru fotbal.

„Mă gândesc cu emoție la acea perioadă. Toată copilăria am jucat împreună și chiar dacă nu au avut bani de antrenor să ne dea la oraș, mama și tata ne-au susținut tot timpul să facem fotbal. Eram amândoi și ne bucuram să jucăm în aceeași echipă. Ne plăcea fotbalul la fel de mult și eu am știut că e mai bun ca mine, dar nu ne gândeam că ar putea să joace la nivel de Liga 1.

La noi în comună mai jucase un băiat care a ajuns în liga a doua și asta era cam maxim ce ne imaginam noi. Mai ales că el s-a apucat cu adevărat de fotbal la o vârstă atât de înaintată pentru fotbal. A ajuns la liga a treia la 18 ani fără două luni. Până atunci a făcut doar fotbal de nivel amator. E foarte rar ca cineva să se apuce de fotbal profesionist la 18 ani și să ajungă la nivelul ăsta. Nu știu dacă mai e cineva în România în aceeași situație.

Poate 1-2. Noi credem că o jucăm la Crâmpoia cât timp va fi echipă în comună și după terminarea liceului o să ne vedem de viață. Chiar nu știam ce o să facem. Nicușor și-a îndeplinit mai mult decât un vis și era extrem de fericit. El nu visa să participe la un eveniment de acest gen, dar să fie în mijlocul acțiunii și căpitanul echipei. Este ceva deosebit”, a mai spus Marinel Bancu.

Fratele lui Nicușor Bancu, cuvinte pline de emoție: „Am plâns eu și mama la ridicarea trofeului. Este o minune pentru noi ce a reușit”

Marinel Bancu și mama sa nu și-au putut stăpâni lacrimile după imaginile cu . „Ar fi ceva foarte frumos să își încheie cariera la Universitatea Craiova din postura de căpitan al echipei. Acuma depinde de el câți ani vrea să mai joace și dacă poate la final vrea să meargă la o echipă mai mică.

El se simte foarte bine și din punct de vedere fizic și o să joace cât de mult poate, cât îl vor ține picioarele. Să fie sănătos și vedem ce îi rezervă viitorul. Este o minune pentru noi tot ceea ce a reușit. E și mama lângă mine acum, am plâns amândoi la ridicarea trofeelor și bucuria lor de după, pe stadion acolo cu el, ceva deosebit.

Îmi trăiesc și eu visul prin el, chiar dacă nu am reușit să ajung fotbalist. Nu credeam că vreunul dintre noi poate ajunge la Liga 1. E foarte greu să intri în fotbalul mare fără să ai un juniorat. El a avut noroc, inspirație și apoi munca lui l-a ajutat. Eu l-am susținut doar moral și ca frate. Am fost foarte apropiați, dar totul este datorită lui”, au fost cuvintele lui Marinel Bancu.

„Tata ar fi vrut să vadă ziua asta”

În august 2024, familia Bancu a trecut prin cea mai grea încercare a vieții. Cristi, tatăl lui Nicușor și al lui Marinel Bancu, s-a sinucis în curtea casei din localitatea Crâmpoia, județul Olt la vârsta de 61 de ani. Acesta suferea de probleme de sănătate și intrase în depresie. „Tata ne-a susținut în totalitate, dar nu ne-am permis să ajungem și noi la oraș, să mergem la o echipă să facem junioratul. Sunt foarte, foarte mândru de Nicușor și are și o familie frumoasă, am un nepot și el are o nepoată de la mine în vârstă de 4 ani.

În afară de bucuriile aduse de nașterea copiilor este cel mai frumos moment din viața noastră. Trăim împreună același vis. (n.r. Tata cred că ar fi fost fericit să vă vadă împreună la o asemenea performanță… Ați trecut printr-o perioadă grea) Da, clar ar fi fost ceva deosebit. Sunt amintirile noastre și vrem să ne bucurăm în familie de ele și vor rămâne pentru totdeauna. Mama a trăit foarte intens, a plâns și s-a bucurat ca un copil. A fost și la finala Cupei României.

Ne-au scris foarte mulți din satul nostru, ne-au sunat, mai ales pe el și o să mergem să continuăm petrecerea și acolo. Nu știu dacă se poate cu trofeul. Mulți de la Crâmpoaia au fost prezenți în tribune cu U Cluj și la final la autocar. Mulți dintre prietenii noștri vechi vor să îl revadă.

Eu cred că poate să joace încă 4-5 ani cel puțin la ce am văzut în campionat pentru că este foarte serios, e atent la alimentație, are o viață echilibrată și se pregătește exemplar. Eu sunt convins că Universitatea Craiova poate să faci meciuri mari și în cupele europene și a dovedit-o și toamna trecută. Au un grup foarte bun și s-au transformat într-o familie”, a declarat Marinel Bancu, în exclusivitate pentru FANATIK.