Fratele lui Octavian Popescu, pe urmele starului de la FCSB. Cum a reacționat Dani după primul gol marcat în Liga 3: „Aveam chef să joc. Tavi îmi spune mereu asta!"

Dani Popescu a marcat primul gol în Liga 3. Cum a reacționat fratele mai mic al lui Tavi Popescu la finalul meciului.
Mihai Dragomir
20.09.2025 | 13:12
Fratele lui Octavian Popescu pe urmele starului de la FCSB Cum a reactionat Dani dupa primul gol marcat in Liga 3 Aveam chef sa joc Tavi imi spune mereu asta
Dani Popescu, pe urmele lui Tavi Popescu. Cum a reacționat după primul gol în Liga 3. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dani Popescu, fotbalistul care la 13 ani era adus de Gigi Becali la baza de pregătire de la Berceni, a marcat recent primul său gol în Liga 3. Cum a reacționat fratele mai mic al lui Octavian Popescu, cel care i-a uimit pe toți cu persoana cu care s-a afișat după Csikszereda – FCSB din etapa a 9-a.

Dani Popescu, pe urmele lui Octavian Popescu. Reacția tânărului jucător după primul gol marcat în Liga 3

Dani Popescu este fratele mai mic al lui Octavian Popescu, între cei doi existând o diferență de 5 ani. Tânărul jucător, în vârstă de 17 ani, este legitimat la echipa dâmbovițeană Urban Titu, în Liga 3.

Primul său gol marcat în a 3-a divizie din România a fost în remiza cu CSO Băicoi (1-1). El a restabilit egalitatea și a stabilit astfel scorul final. La interviul ce a urmat meciului, Dani Popescu a avut aceleași gesturi timide precum fratele său, la primele sale interacțiuni cu microfonul și camera de filmat.

„Tavi îmi spune mereu să stau cu capul sus, să mă antrenez”

„M-am bucurat, ce să zic… Bucurie. Mă simțeam în formă, aveam chef să joc. Eu sunt la fotbal de la 13-14 ani și am început la Nucet. Am jucat la FCSB, am fost la Universitatea Craiova în probe și la Câmpulung.

Mă simt bine la Titu, colegii sunt buni, e foarte frumos. Merg la meciurile lui Tavi, am emoții. Îmi spune mereu să stau cu capul sus, să mă antrenez. Sunt mândru de el”, a spus fratele lui Octavian Popescu.

„Dani a învins portarul advers printr-un șut de la de la 12 metri”

„După ce gazdele au deschis scorul prin D. Iancu (72), băieții noștri s-au mobilizat rapid și au restabilit egalitatea cinci minute mai târziu, prin Daniel Popescu.

Dani a învins portarul advers printr-un șut de la de la 12 metri, trimis în plasa laterală, după ce a fructificat pasa excelentă primită, printre fundașii adverși, de la Stoica”, au notat și cei de la ACS Urban Titu pe pagina oficială de Facebook.

Dani Popescu a semnat cu Urban Titu la începutul acestui an

Daniel Popescu evoluează la Urban Titu din luna februarie a acestui an, când a fost prezentat oficial de gruparea dâmbovițeană. Clubul a menționat în anunțul despre noul lor jucător gradul său de rudenie cu fotbalistul de la FCSB.

„Bun venit, Daniel Popescu! Suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel, fratele lui Octavian Popescu, de la FCSB, a devenit jucătorul lui Urban Titu. Născut la Târgoviște, mijlocașul ofensiv, în vârstă de 17 ani, vine la Titu de AFC Câmpulung Muscel, reprezentantă a eșalonului secund. Urban Titu îi urează bun venit și cât mai multe realizări în tricoul echipei noastre!”, scriau cei de la Urban Titu pe Facebook.

