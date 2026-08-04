Fratele lui Radu Drăgușin, mărturie dureroasă despre copilăria petrecută în Italia: ”În prima săptămână au făcut mișto de mine”

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Alex, fratele mai mare al lui Radu Drăgușin, a făcut o mărturie dureroasă. Într-un podcast la care a luat parte de curând a discutat deschis despre copilăria petrecută în Italia, unde a plecat împreună cu mama sa.

Cum a simțit fratele lui Radu Drăgușin traiul din Italia

Radu Drăgușin (24 ani) a semnat de curând cu Fiorentina, după plecarea de la Tottenham. Internaționalul român, care , nu se află pentru prima oară în Italia. La doar 16 ani, în anul 2018, a ajuns la Juventus, contractul ducându-l ulterior pe culmile succesului.

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În prezent, e unul dintre cei mai buni sportivi, dar puțini știu că nu este singurul din familie pasionat de mișcare. Fratele său mai mare, Alex Drăgușin (32 ani), a practicat o perioadă volei, însă nu a făcut performanță. Când avea 13 ani a plecat alături de mama sa, Svetlana, antrenoare de volei, pe meleagurile italiene.

Din păcate, perioada respectivă nu a fost deloc ușoară. Privind în urma sa tânărul își amintește că a avut parte de multă discriminare în copilărie. Ceilalți copii i-au făcut viața grea din cauza naționalității sale pentru că la școală vorbea limba italiană destul de stâlcit. În plus, românii nu erau deloc văzuți bine în acele timpuri.

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„Nu mi-am dat seama cât de greu îmi va fi pentru că nu m-am gândit la chestiile acestea. Fiind copil, nu te gândești, că poate vei fi discriminat sau ceva. Dar am fost. Eu, în trei luni de zile, am învățat italiana la un nivel basic. Și am intrat la școală și vorbeam italiană stâlcit, cu accent de român, și, cumva, mă luau copiii la mișto.

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Iar românii nu erau văzuți foarte bine în perioada aia în Italia. În fiecare zi, la «telegiornale» (tradus «Telejurnal»), mai auzeai: «Rumeno (tradus «românul») a făcut nu știu ce…»”, a dezvăluit fratele lui Radu Drăgușin în podcastul moderat de Costin Ștucan, conform .

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Alex Drăgușin: ”De acolo s-a schimbat tot”

„Dar am trecut peste și nu o să uit niciodată că în prima săptămână au făcut mișto de mine. Norocul meu era că nu înțelegeam chiar tot. Și am trecut peste. Dar a venit ora de engleză și vorbeam engleza foarte bine. Ei (n.r. italienii) nu au nicio idee de limba engleză. La nivel general de populație, cred că 10-20%, maxim, vorbesc engleză.

Și m-a întrebat profesoara: «Bună! Ce faci? Bine ai venit! Prezintă-te!». Și eu m-am ridicat și am început să turui în engleză. Am început să îi zic povestea mea. Și toată clasa s-a întors la mine și s-a uitat așa (n.r. face o față mirată). De acolo s-a schimbat tot”, a mai spus , mai arată sursa menționată.

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În altă ordine de idei, Alex Drăgușin este cunoscut pentru pasiunea sa pentru gătit. A putut fi urmărit în emisiunea Chefi la cuțite, de la Antena 1. Tânărul a impresionat cu un preparat grecesc pe care-l face frecvent în localul său. Concret, a preparat o salată cretană în formă de cheesecake, care nu este deloc dulce.

Mai mult, el le-a spus juraților că este proprietarul unui restaurant de tip fast-food, deținut alături de fotbalistul celor de la Fiorentina. Și-a descoperit pasiunea pentru arta culinară la 14 ani, în Italia. A învățat foarte multe lucruri despre bucătărie de la tatăl său vitreg, care a fost executive chef în anii ’80 și ’90, la Roma.