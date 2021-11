Fratele mai mic al Principelului Radu este profesor asociat la Harvard Medical School. Dan Duda este un nume mare în domeniu

Fost actor, Radu Duda (61 de ani) poartă astăzi titlul de Alteța Sa Regală Principele Consort Radu al României, după căsătoria cu principesa Margareta, fata cea mare a Regelui Mihai, din 1996.

Potrivt regulilor Casei Regale, ”Radu al României este membru non-dinastic al Familiei Regale a României, titlul și calificativul său nefiind transmisibile. Fie acompaniat de alți membri ai familiei, fie singur, el a reprezentat și reprezintă Familia Regală a României la diverse evenimente și ceremonii”.

Având acceptul Regelui Mihai, Radu Duda și-a luat inima-n dinți și a candidat la alegerile prezidențiale din 2009, dar a renunțat la idee

ADVERTISEMENT

Părinții lui Radu și Dan Duda au fost medici renumiți

Radu Duda provine dintr-o familie aleasă. Mama lui, Gabriela, a terminat Medicina la Iași, în 1961, fiind mai întâi medic de țară, după care a ajuns medic specialist de laborator, specialitatea microbiologie.

În 1957, Gabriela s-a măritat cu profesorul doctor René Duda, cuplul având doi copii, Radu, născut pe 7 iunie 1960, și Dan Gabriel, născut 8 ani mai târziu, pe 16 iunie 1968. Tatăl fraților Duda a murit în 1999, în timp ce mama lor a încetat din viață în 2017, amândoi fiind înmormântați la Bârlad.

ADVERTISEMENT

, despre fratele acestuia se știu foarte puține. Și asta deși Dan Duda este profesor asociat la Harvard Medical School, dar și director al Programului de Cercetare Translaţională în Radioterapie pentru Tumori Gastrointestinale şi cercetător principal la Massachusetts General Hospital (MGH).

Fratele lui Radu Duda a studiat în Japonia

De altfel, la recenta deschidere a noului an universitar de la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi, lui Dan Gabriel Duda i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa din partea conducerii universității pe care acesta a absolvit-o.

ADVERTISEMENT

Fratele mai mic al lui Radu Duda și-a definitivat apoi studiile tocmai în Japonia, devenind doctor în Ştiinţe Medicale (Chirurgie Gastrointestinală) al Tohoku University Graduate School of Medicine.

În 2016, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, într-un drept la replică, Dan Duda a dezvăluit lucruri neștiute despre viața sa de familie.

ADVERTISEMENT

”Subsemnatul sunt tatăl a doi copii, sunt căsătorit – fiind falsă ştirea potrivit căreia aş fi divorţat – şi am o căsătorie reuşită, fiind devotat soţiei şi copiilor mei. De asemenea, nu am nicio legătură cu Principesa Maria, în afara legăturilor normale între membrii unei familii. Mă bucur de o reputaţie profesională şi morală ireproşabilă, iar activitatea profesională continui să mi-o desfăşor cu precădere în Statele Unite ale Americii”, a notat atunci fratele Principelui Radu.

Dan Duda: ”Am cochetat cu arhitectura și cu arta dramatică”

”Ambii mei părinţi au fost medici şi au excelat în domeniile lor. După stagiile obligatorii, tata a urmat o carieră pur academică şi a fost profesor de Medicină Socială la Universitatea “Gr. T. Popa” din Iaşi şi director al Institutului de Sănătate Publică din oraş. Mama a fost medic specialist in bacteriologie. Îmi amintesc incredibila dedicație a părinților mei pentru profesie și generozitatea față de studenți și pacienți, care mi-au fost transmise și mie”, a dezvăluit apoi Dan Duda.

ADVERTISEMENT

”Eu am cochetat, pe rând, cu ideea de a merge spre arhitectură sau artă dramatică, dar în cele din urmă am urmat calea profesională pe care au ales-o şi părinţii mei– medicina. Şi mă felicit în fiecare zi pentru asta!”, a punctat Dan Duda.

”Am făcut un an de stagiu la Spitalul Universitar din Iaşi, apoi un an am fost medic într‑un mic oraş de lângă Iaşi, Hârlău. Ulterior am intrat prin concurs ca preparator universitar şi medic rezident în Stomatologie Generală tot la Universitatea din Iaşi, unde am stat doi ani, până la plecarea din ţară în 1997”, și-a amintit fratele lui Radu Duda.

”În 2001 am avut mai multe oferte să continui studiile post-doctorale pe continentul nord-american, și am ales Bostonul, datorită tradiţiei universitare şi posibilităţilor de progres. SUA e o ţară unică din multe puncte de vedere”, a afirmat Dan Duda (53 de ani).