Fratele maseurului mort în accidentul lui Dinamo acuză autoritățile: „A murit cu zile! Șoferul avea 83 de ani”

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La 24 de ore de la accidentul rutier cumplit în care și-a pierdut viața Constantin Covaciu, maserului echipei secunde a lui Dinamo, familia îndurerată trece printr-o adevărată dramă pe care nu a cerut-o niciodată. Fratele lui Constantin, Valentin Covaciu, a lansat o serie de acuzații la adresa autorităților și pune sub semnul întrebării modul în care a fost organizat transportul delegației dinamoviste.

Familia maserului Costantin Covaciu se revoltă după accidentul fatal în care dinamovistul și-a pierdut viața

Constantin Covaciu avea doar 59 de ani și nimeni nu se gândea vreodată , acolo unde microbuzul care transporta delegația celor de la Dinamo 2 a intrat într-un copac. În microbuz se aflau 18 persoane, 7 adulți și 11 copii, majoritatea fiind răniți.

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La o zi de la tragedie, Valentin Covaciu, fratele victimei și antrenor de portari, își arată revolta și critică modul în care autoritățile au gestionat întreaga situație de criză.„Ne-au chemat la Pitești, ne-au zis că e acolo. Ne-am dus, am așteptat, ne-au zis că e la Câmpulung. Am venit la Câmpulung, ne-au zis că e la Pitești. Stăm și așteptăm pe la uși. Asta e România!

A murit cu zile. Șoferul avea 83 de ani, a făcut 200 de metri de la hotel și a intrat în râpă. Nimeni nu s-a întrebat cum poate un șofer de 83 de ani să mai conducă”, a declarat Valentin Covaciu conform

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Cconstantin „Gogo” Covaciu este unul dintre cei mai vechi oameni de la Dinamo. În cariera sa a evoluat la Sportul Studențesc, alături de Marcel Coraș și a făcut parte din familia roș-albă încă din 2023, de la promovarea în Superligă. Acest accident a șocat și îndurerat întreaga suflare dinamovistă, mai ales că șoferul responsabil de accident are 83 de ani.

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Șoferul în vârstă de 83 de ani, considerat responsabilul moral pentru accidentul cumplit de microbuz în care au fost implicați dinamoviștii

„Știu că șoferul făcea curse cu oamenii pe-acolo, cu sătenii, era o cursă regională. În pauză, a venit și ne-a luat pe noi să ne ducă… N-am mai mers niciodată cu el, era prima dată. N-am mai avut loc în primul microbuz, că au fost două, așa că am venit în ăsta. Plecase deja primul (microbuzul), eu am prins în ăsta.

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Gogu a murit din prima, Dumnezeule… . A fost o creangă a pomului, de fapt, aia ne-a despărțit. Pe el l-a omorât. Totul a fost într-o fracțiune de secundă”, a povestit Cristi Toma, un maseur coleg cu Constantin Covaciu.

Din cauza numărului mare de persoane implicate în accident, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Din păcate, Constantin Covaciu nu a mai putut fi salvat. Fratele lui Constantin, Valentin Covaciu, a fost antrenor de portari la Astra și Unirea Urziceni, dar și la formații din străinătate precum Al-Taawoun, Vejle și Kayserispor.

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Familia Covaciu se pregătește acum de înmormântare, iar șocul a ajuns până în rândul fotbaliștilor dinamoviști de la echipa mare. „Suntem profund șocați și îndurerați de această veste. Odihnească-se în pace, domnul Constantin Covaciu! Rândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia îndoliată și către toți cei afectați de această tragedie. Multă putere în aceste momente cumplite!”, a transmis dinamovistul Cătălin Cîrjan.