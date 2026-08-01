Sport

Fratele maseurului mort în accidentul lui Dinamo acuză autoritățile: „A murit cu zile! Șoferul avea 83 de ani”

Familia maseurului de la Dinamo mort în accidentul cumplit de microbuz nu poate trece peste șoc. Fratele Valentin Covaciu acuză autoritățile și nu înțelege cum un șofer de 83 de ani poate să se urce la volan în astfel de condiții. „A murit cu zile”, acuză fratele îndurerat.
Flaviu Popa
01.08.2026 | 14:59
Fratele maseurului mort in accidentul lui Dinamo acuza autoritatile A murit cu zile Soferul avea 83 de ani
SPECIAL FANATIK
Accident cumplit cu un microbuz în care era delegația lui Dinamo II
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La 24 de ore de la accidentul rutier cumplit în care și-a pierdut viața Constantin Covaciu, maserului echipei secunde a lui Dinamo, familia îndurerată trece printr-o adevărată dramă pe care nu a cerut-o niciodată. Fratele lui Constantin, Valentin Covaciu, a lansat o serie de acuzații la adresa autorităților și pune sub semnul întrebării modul în care a fost organizat transportul delegației dinamoviste.

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Constantin Covaciu avea doar 59 de ani și nimeni nu se gândea vreodată că-și va găsi sfârșitul pe drumul spre Câmpulung Muscel, acolo unde microbuzul care transporta delegația celor de la Dinamo 2 a intrat într-un copac. În microbuz se aflau 18 persoane, 7 adulți și 11 copii, majoritatea fiind răniți.

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La o zi de la tragedie, Valentin Covaciu, fratele victimei și antrenor de portari, își arată revolta și critică modul în care autoritățile au gestionat întreaga situație de criză.„Ne-au chemat la Pitești, ne-au zis că e acolo. Ne-am dus, am așteptat, ne-au zis că e la Câmpulung. Am venit la Câmpulung, ne-au zis că e la Pitești. Stăm și așteptăm pe la uși. Asta e România!

A murit cu zile. Șoferul avea 83 de ani, a făcut 200 de metri de la hotel și a intrat în râpă. Nimeni nu s-a întrebat cum poate un șofer de 83 de ani să mai conducă”, a declarat Valentin Covaciu conform iamsport.ro.

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Cconstantin „Gogo” Covaciu este unul dintre cei mai vechi oameni de la Dinamo. În cariera sa a evoluat la Sportul Studențesc, alături de Marcel Coraș și a făcut parte din familia roș-albă încă din 2023, de la promovarea în Superligă. Acest accident a șocat și îndurerat întreaga suflare dinamovistă, mai ales că șoferul responsabil de accident are 83 de ani.

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„Știu că șoferul făcea curse cu oamenii pe-acolo, cu sătenii, era o cursă regională. În pauză, a venit și ne-a luat pe noi să ne ducă… N-am mai mers niciodată cu el, era prima dată. N-am mai avut loc în primul microbuz, că au fost două, așa că am venit în ăsta. Plecase deja primul (microbuzul), eu am prins în ăsta.

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Gogu a murit din prima, Dumnezeule… Era mort peste șofer când l-am văzut, celălalt (șoferul) mai dădea semne de viață. A fost o creangă a pomului, de fapt, aia ne-a despărțit. Pe el l-a omorât. Totul a fost într-o fracțiune de secundă”, a povestit Cristi Toma, un maseur coleg cu Constantin Covaciu.

Din cauza numărului mare de persoane implicate în accident, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Din păcate, Constantin Covaciu nu a mai putut fi salvat. Fratele lui Constantin, Valentin Covaciu, a fost antrenor de portari la Astra și Unirea Urziceni, dar și la formații din străinătate precum Al-Taawoun, Vejle și Kayserispor.

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Familia Covaciu se pregătește acum de înmormântare, iar șocul a ajuns până în rândul fotbaliștilor dinamoviști de la echipa mare.  „Suntem profund șocați și îndurerați de această veste. Odihnească-se în pace, domnul Constantin Covaciu! Rândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia îndoliată și către toți cei afectați de această tragedie. Multă putere în aceste momente cumplite!”, a transmis dinamovistul Cătălin Cîrjan.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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